Будь тем, кем хочешь быть

Многим из нас всегда чего-то недостаёт, уверенности, любви, счастья, храбрости, дома на берегу моря, идеальной девушки или идеального парня. Но в данной статье мы будем говорить не о вещах, которые, кстати, имеют свойство появляться, когда вы готовы их принять, мы будем говорить о вас самих, о том, кем вы являетесь и кем вы хотите быть.

Ваша самооценка является одним из основных факторов вашего успеха и счастья, разумеется, если бы вы были полностью довольны собой, всё было бы намного проще. Но, если то, кем вы являетесь вам недостаточно, как быть? Для этого вам необходимо стать тем, кем вы хотите быть.

Узнайте, кто вы есть.

Если вы хотите чтобы у вас была высокая самооценка, вам, в первую очередь, необходимо знать, кто вы есть. Побудьте некоторое время в одиночестве, присядьте за стол, возьмите лист бумаги и ручку, пребывая в тишине, перечислите всё, что как вы чувствуете, делает вас вами. Записывайте всё, ваши позитивные качества, негативные и те вещи, которые просто есть. Будьте честны, прежде всего, перед самим собой, проделанная на данном этапе работа очень важна, подойдите к этому делу очень серьёзно. Напрягите свои мозги и поройтесь в своей памяти, чтобы определить, кем вы в действительности являетесь.

Никто не идеален.

Пусть вас не пугает, что в вашем списке качеств будет много негативных вещей. Они являются частью вас, и вы должны принять это, но, знания о них помогут вам работать над их исправлением или улучшением. Принять не значит смириться, принять, значит осознавать, что вы являетесь тем, кем являетесь, чтобы в дальнейшем знать, над чем вы должны работать и что должны исправить. Помните, что никто не совершенен. Даже если вы близки к идеалу, вы всегда найдёте что-то, к чему вам ещё придётся стремиться.

Сосредоточьтесь на позитивных вещах.

Скопируйте всё позитивное о вас из вашего первого списка на новый лист бумаги, взгляните на список позитивных вещей. Взгляд на все эти позитивные качества о вас может поднять ваше настроение и что самое лучшее, всё это правда — это и есть вы. Вы действительно обладаете перечисленными в этом списке позитивными качествами, заглядывайте в этот список как можно чаще, это поможет вам поднять вашу самооценку. Не исключено, что спустя некоторое время вы дополните этот список новыми позитивными качествами, которыми будете обладать в будущем.

Как вы хотели бы себя описать.

Другой метод состоит в том, что вы описываете своего «совершенного человека». Каким бы вы хотели быть? Как вы хотели бы, чтобы люди отзывались о вас, когда вас нет с ними? Что вы верный друг? Заботливый человек? Честный? Впечатляющий? Амбициозный? Что нужно сделать, чтобы стать вашим «совершенным человеком»? Посмотрите на описание вашего «совершенного человека», каковы различия между вами и им? Сравните ваш список позитивных и негативных качеств с вашим описанием «совершенного человека». Что необходимо сделать, чтобы стать именно тем, кем вы хотели бы быть?

Подделайте, прежде чем сделать.

Теперь, когда вы знаете, кто вы есть, когда знаете, кем хотели бы быть, притворитесь тем, кем хотели бы быть. Если хотите, чтобы люди называли вас честным, притворитесь, что вы честный человек. Действуйте как честный человек во всех ситуациях, говорите правду всё время. Если вы хотите быть амбициозным человеком, действуйте как невероятно амбициозный человек, ловите возможности, которые встречаются на вашем пути, действуйте исходя из них и мечтайте о великих вещах. Если вы хотите быть уверенным человеком, действуйте как уверенный человек, выпрямите спину, чуть выше голову, открытый взгляд,

Действия становятся реальностью.

Как это часто бывает, когда вы делаете вид, что вы кто-то другой в течение длительного времени, вы в действительности становитесь этим человеком. Попробуйте это и прежде чем вы узнаете об этом, вы станете тем, кем вы хотите быть и сможете иметь уверенность, чтобы любить себя, просто так, как должны. Не сидите на месте, особенно после того, как вы узнали, кем вы являетесь и кем вы хотите быть, иначе ваша мечта стать «совершенным человеком» так и останется мечтой. Начните работать над собой.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак