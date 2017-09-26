Десять советов Альберта Эйнштейна о жизни и успехе

Выдающийся физик, философ и ученый Эйнштейн еще при жизни считался гением. Он внес огромный вклад в мировую науку. Поэтому его советы по тем или иным вопросам будут не только интересны, но и могут принести реальную пользу тем, кто их прочитал.

1. Будьте любопытны

У меня нет особенных талантов. Я просто слишком любопытен. Следуйте за вашим любопытством, доверяйте ему. Мне всегда было любопытно, почему один добивается успеха, а другой топчется на месте. Вот почему я потратил годы на то, чтобы понять что такое успех. Удовлетворить свое любопытство — вот настоящий секрет успеха.

2. Проявляйте упорство

Благодаря настойчивости черепаха достигла ковчега. А готовы ли продолжать двигаться до тех пор, пока не достигните свой цели. Человек не обязательно может быть умнее вас, но если он проявляет большую настойчивость в преодолении трудностей, то тогда он победит.

3. Фокусируйтесь на одном

Есть такая поговорка о том, что невозможно одновременно скакать на двух лошадях. Вы можете сделать все, но не все одновременно. Поэтому концентрируйтесь именно на том, что вы делаете в настоящий момент. Ведь сфокусированная энергия — это огромная сила. И это путь к успеху.

4. Используйте воображение

Воображение это все. Воображение важнее знания. Верный признак интеллекта не знания, а воображение. С помощью воображения вы можете предопределить любое будущее. Поэтому не позволяйте такому мощному механизму, как воображение, бездействовать. Используйте свое воображение.

5. Делайте ошибки

Человек, который никогда не ошибался, как правило никогда ничего нового не пробовал. Никогда не бойтесь совершить ошибку. Ошибка не провал. Ошибки могут принести огромную пользу, сделать вас лучше и мудрее, если конечно грамотно на них учиться. Поэтому позволяйте себе совершать ошибки.

6. Живите настоящим

Я никогда не думаю о будущем — оно и так придет достаточно скоро. Важно как можно чаще находиться в настоящем. Не заглядывать в будущее, не жалеть о прошлом, а именно брать все от настоящего момента. Поэтому важно сосредоточить ваши усилия именно сейчас.

7. Развивайте свои таланты

Стремление к успеху не гарантирует вам успеха. Поэтому не тратьте свое время пытаясь быть успешным. А вместо этого развивайте свои таланты и дарования. Это принесет вам неоспоримые преимущества перед другими. Если вы действительно чего то стоите — вы будете успешны и будете привлекать успех.

8. Изменяйте ваши действия

Это безумие, делая снова и снова одно и тоже, ничего при этом не меняя, надеяться на какой-нибудь другой результат. Поэтому, если вы действительно хотите что-то изменить и получить другой результат, вам надо что-то менять в самом процессе, изменить и ваши действия и ваше мышление. И только тогда у вас что-то изменится.

9. Знания приходят с опытом

Информация — это не знания. Единственным источником знаний является опыт. Знания приходят только с опытом. Вы можете обсуждать проблемы и задачи, но это даст вам только теоретическое понимание процесса. А для настоящих знаний вам необходимо сделать что-то своими руками. Поэтому не подменяйте истинные знания теорией, а просто идите и делайте сами. И получайте свой бесценный опыт.

10. Изучите правила игры

Вы должны научиться и понять правила игры. И тогда вы сможете играть лучше, чем кто-либо другой. Здесь есть два момента. Во-первых, вы должны изучить правила. Как бы это не казалось скучным, но это необходимо. И второе, вооружившись полученными знаниями, вы должны действовать гораздо лучше других. И тогда успех будет за вами.

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Александра Дроздова