Десять принципов Дзен, которые заставят тебя меняться

Дзен - особое состояние, это искусство жить настоящим, чувствовать себя частью целого, понимая истинный смысл вещей.

1. Если ты любишь человека, ты не будешь вмешиваться в его личную жизнь. Ты не посмеешь нарушать границы его внутреннего мира.

2. Перестань думать, как бы получить любовь, и начинай отдавать. Отдавая, ты получаешь. Иного пути нет.

3. Начни жить. Не начинай готовиться к жизни, которая будет в будущем.

4. Все страдания в мире происходят от того, что ты полностью забыл, что нужно жить, ты стал заниматься деятельностью, которая не имеет никакого отношения к жизни.

5. Если ты хочешь жить, то научись одному: принимать вещи такими, какие они есть, и принимать себя таким, какой ты есть.

6. Если ты богат, не думай об этом, если ты беден — не принимай свою бедность всерьез.

7. Делай как можно больше ошибок, только помни одно: не совершай одну и ту же ошибку дважды. И ты будешь расти.

8. Ты должен знать, что свобода — это высшая ценность, и если любовь не дает тебе свободы — это не любовь.

9. Каждый учит кого-то другого, каким тот должен быть, и никто никогда не кажется удовлетворенным.

10. Ты большой любитель создавать проблемы. Просто пойми это, и внезапно проблемы исчезнут.

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Мария Зимина