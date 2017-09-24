Шестьдесят советов для успешной жизни от Робина Шарма

Робин Шарм - писатель, один из самых известных специалистов по мотивации, лидерству и развитию личности.

1. Ежедневно занимайтесь спортом.

2. Серьёзно относитесь к чувству благодарности.

3. Повышайте своё мастерство в том, чем занимаетесь.

4. Ожидайте лучшего и будьте готовы к худшему.

5. Ведите дневник.

6. Прочитайте автобиографию Бенджамина Франклина.

7. Стройте планы на каждую неделю.

8. Знайте 5 самых больших приоритетов в вашей жизни.

9. Скажите «Нет» тому, что отвлекает ваше внимание.

10. Пейте много воды.

11. Улучшайте свои навыки каждый день.

12. Вам нужно иметь наставника.

13. Наймите тренера.

14. Вставайте в 5 утра каждый день.

15. Ешьте меньше еды.

16. Найдите для себя «героев».

17. Сами будьте «героем» для кого-то.

18. Улыбайтесь незнакомцам.

19. Будьте самым нравственным человеком, которого вы знаете.

20. Не соглашайтесь на меньшее, чем совершенство.

21. Начните получать удовольствие от своей жизни прямо сейчас.

22. Откладывайте 10% дохода каждый месяц.

23. Проводите немного времени в художественных галереях.

24. Гуляйте в лесу.

25. Напишите письмо благодарности тем, кто вам помог.

26. Простите тех, кто вас обидел.

27. Помните, что лидерство нужно для влияния и воздействия, а не для звания и наград.

28. Создайте незабываемые моменты с теми, кого вы любите.

29. Имейте 5 лучших друзей.

30. Станьте невероятно вежливы.

31. Перестаньте смотреть телевизор

32. А вообще, лучше продайте свой телевизор.

33. Ежедневно читайте.

34. Избегайте СМИ (средства массовой информации).

35. Будьте довольны тем, что имеете.

36. Следуйте за своими мечтами.

37. Будьте собой.

38. Будьте страстным.

39. Извиняйтесь, когда считаете, что это нужно.

40. Никогда не упускайте момент, чтобы отметить приятное событие. 41. Имейте представление о том, какой вы хотите видеть вашу жизнь. 42. Знайте ваши сильные стороны.

43. Сосредоточьте своё внимание на том что имеете, а не на том, чего вам не хватает.

44. Будьте настойчивым.

45. Не сдавайтесь.

46. Избавьтесь от беспорядка.

47. Используйте безупречные слова.

48. Больше путешествуйте.

49. Прочитайте книгу «Как мыслит человек?» Джеймс Аллена.

50. Почитайте ваших родителей.

51. Не слушайте «советчиков-водителей такси».

52. Будьте отличным членом команды.

53. Не тратьте энергию на критиков.

54. Проводите время в горах.

55. Знайте 5 ваших главных жизненных ценностей.

56. Переключитесь от «быть занятым» к «достигать результатов».

57. Создавайте и повторяйте.

58. Меньше говорите. Больше слушайте.

59. Будьте лучшим человеком, которого вы знаете.

60. Придайте значение вашей жизни.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак