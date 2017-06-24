Пятнадцать жизненных советов, которым не учат в школе

Одиннадцать лет мы учимся в школе, ещё пять лет в университете, нас учат многому, но мало кто учит жизни.

1. Не стойте в стороне, когда дело касается вашей судьбы.

2. Держите себя в руках. Истерика еще никого не делала умнее и красивее.

3. Будьте смелым и скромным одновременно. И в поступках, и во внешнем облике, и в словах.

4. Определяйте, когда шутка уместна, а когда - нет. И умейте «притормозить» с юмором, когда обстоятельства требуют серьезности и сдержанности.

5. Жестикулируйте изящно.

6. Говорите твердое «да» и твердое «нет», когда это нужно. Не идите за толпой, не прогибайтесь под авторитеты и не пытайтесь быть как все. Ваши «да» и «нет» должны звучать от имени вашего здравого смысла, а не от имени ваших страхов, неуверенности в себе и чьих-то прихотей.

7. Трезво оценивайте свои возможности. Риск - дело благородное. Но если шансы для победы критично малы, нужно уметь остановиться. Везет не всегда и не всем. Поэтому когда вы рискуете, у вас всегда должен быть «план Б» - на случай, если риск не прокатит.

8. Слушайте и слышьте. Не перебивайте и не навязывайте свое мнение.

9. Согласовывайте свой внутренний мир с внешним. И никого не копируйте.

10. Умейте считать деньги и грамотно с ними обходиться.

11. Отличайте грубость, наглость и агрессивность от смелости, мужественности и бесстрашия.

12. Со спокойной душой проходите мимо вещей, которые не идут вам. Не следуйте модным тенденциям в ущерб своей красоте. Если вы одеты в самые модные бренды, но вам это не идет, то сразу всем становится понятно, что у вас нет вкуса и вы полагаетесь только на глянцевые журналы.

13. Дорожите друзьями и их чувствами.

14. Выполняйте данные обещания.

15. Держите спину ровно. Даже тогда, когда настроение на нуле и самооценка упала ниже некуда.

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Александра Дроздова