Отношения с телом

Проблема отношений с телом - это диссоциация, то есть когда человек не ощущает себя как единое целое, а смотрит на свое тело как бы со стороны, как на объект. Происходит диссоциация в силу того, что если начать себя ощущать, то можно ощутить много неприятных чувств. Диссоциация возникает как запрет на негативные чувства, это фактически подавленные "нет", "не хочу", "мне не нравится", "мне страшно", "мне стыдно", "мне плохо".

Разница между отношением к объекту и отношение к субъекту заключается в том, что объект переделать можно, например были доски, стала книжная полка, то есть был один объект, стал другой. А вот улучшить субъект можно только путем ухода за ним. Если человек фактически игнорирует свое тело, то и уход за ним становится невозможным.

Уход вообще основан на том, что субъекту нужно для процветания. Если это другой субъект, выяснить это можно путем наблюдений и разговоров с ним. А если это я сам - то посредством тех же разговоров с собой и посредством ощущений и чувств. Если я игнорирую свое тело, я не услышу "его голоса", то есть, что телу как-то комфортно, а как-то не комфортно. Ну а тело - живое, оно молчать не умеет, и будет "кричать" о себе, чтобы хозяин услышал, разными способами, например, болезнями или ухудшениями его состояния, увеличением веса или наоборот его снижением.

Очень часто диссоциирующие люди, например, не чувствуют вкуса еды, едят быстро, "пока не началось". И точно таким же образом делают практически все, то есть форсируя, перепрыгивая через свои чувства. Бывает иногда достаточно посмотреть как я ем, чтобы увидеть, как я общаюсь и с собой и с другими людьми.

Другой вариант в отличие от форсажа - это избегание, то есть или ем проверенную еду, или от всего отказываюсь. Такие люди склонны организовывать себе маленький домик, где им комфортно, и при этом они очень одиноки, дабы избежать контактов, которые могут вызвать неприятные чувства.

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Евгения Примак