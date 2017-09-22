Арт-Упражнение "100 Желаний Истины"

Давным давно кто-то из Мудрейших умов заметил, что Именно Великие Желания определяют не менее великую Судьбу! И ведь правда — в желаниях заложена некоторая таинственная Сила. Это Мощная Власть.

Узнать себя с другой стороны, глубже познать свою суть мы можем благодаря своим Мечтам и Желаниям. Именно желания показывают нам, насколько богатым есть наш глубокий Внутренний Мир. Я предлагаю вам отличное упражнение чтобы прояснить «не-проясненное».

Арт-Упражнение состоит из 3-х основных частей:

1. Для выполнения первой его части нужно взять тетрадь и начать писать всё, что приходит в голову.

Важно написать не менее 100 желаний. А лучше не менее 150 желаний. Почему? Так упражнение станет еще более эффективным. Как показывает практика, именно после 100-го желания на поверхность выходят истинные желания. «В первом ряду» всегда находятся желания навязанные извне… А в этом упражнении нам очень важно написать именно свои желания! Не позволяйте мечтам мамы, папы, мужа, любимых детей занять место ваших собственных Желаний.

Эти самые 100 желаний могут быть Материальными и Духовными, Интеллектуальными и Творческими. Для простоты их можно поделить так, чтобы было легче разобраться в Хаосе всех своих «Хочу».

Когда напишете первый список, переходите ко второй части упражнения.

2. Теперь Каждое своё Желание важно проверить на истинность.

Читая каждое желание из первого списка, вы опираетесь исключительно на свои внутренние ощущения и свое состояние там, внутри своей души. Это важно!

Если вы читаете желание и оно тут-же внутри разливается в каждой клеточке вашего естества теплым блаженством и даже появляется некий приятный трепет – это ваше желание на все 100%. В дополнение, читая желание, можете положить левую руку на область сердца (солнечного сплетения).

Если же прочитанное желание вызывает «морозный» холод и в нем вы не чувствуете той самой жизни – тогда это не ваше желание. Смело его вычеркивайте!

Все ваши желания, проверенные таким образом, записываете во второй список. Это уже именно те желания, которые вы будете сами воплощать в жизнь с помощью высших сил и других людей. И только теперь переходите к следующему шагу.

3. Возьмите большой лист акварельной бумаги. Любые краски, которые есть под рукой (лучше всего гуашь) и приступайте к рисованию.

Положите перед собой лист с выбранными желаниями. Бегло перечитайте их. Какие эмоции у вас возникают? Какие ощущения? А какие чувства рождаются внутри? Если бы жизнь, о которой вы мечтаете раскрасить, какие цвета преобладали бы в ней? Выберите именно эти цвета и выплесните на бумагу все свои эмоции, все свои мечты и ожидания. Пусть в этом рисунке не будет четких форм и линий.

Пусть Интуиция сама нарисует. Отдайтесь в руки Бессознательному. И результат вас приятно удивит! После процесса рисования можете рассмотреть свой рисунок. Что вы видите? А что чувствуете?

Когда рисунок подсохнет, его можно поместить в рамку и повесить на самом видном месте. Пусть картина напоминает вам о ваших истинных желаниях и о той жизни, к которой вы так стремитесь. И непременно каждый день делайте реальные шаги в направлении реализации своих желаний. И в какой-то из дней вы заметите, что всё, о чем вы так мечтали, уже есть в вашей жизни. Вы уже находитесь в жизни своей мечты.

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Валентина Соломатина