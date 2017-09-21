Обнуление и трансформация

Вы обязательно должны признаваться в том, что не так в Вашей жизни, и сразу же озвучивать как бы Вы хотели, чтобы было.

Когда мы озвучиваем то, что нам не нравится, или просто констатируем факт того, как есть на данный момент, при этом после проговаривая, как бы мы хотели, то создаём условия обмена энергии и информации. Иными словами, высказывая то, что есть, мы обнуляем это, а говоря о том, как бы мы хотели, мы переводим это из состояния полевых структур на физику.

Для лучшего понимания приведу пример. Представьте, что Вы ленивы, обидчивы, часто злитесь, спешите и оправдываетесь. Вы признаётесь в этом и тут же проговариваете: “Я хочу быть спокойным(-ой) и уверенным(-ой). Я хочу относиться ко всему с любовью, благодарить за всё и воспринимать неприятности и конфликты как уроки и развитие, проходя через которые я получаю удовольствие”.

Это новая информация, претендующая заменить старую. Только загвоздка в том, что старая информация уже стала Вашей рефлексорикой, т.е. она уже адаптировалась к Вам и гармонизировалась с Вашим поведением и законами, которыми Вы воспринимаете мир.

Поэтому после того, как Вы высказали, что у Вас не так, и как бы Вы хотели, чтобы у Вас стало, очень важно проговорить ещё один момент - насколько Вы верите или не верите, что это возможно или у Вас это получится. Это должно быть искренне! К примеру, “Я совсем не верю, что смогу измениться и перестать быть ленивым(-ой), спешить и обижаться. Ничего не могу с собой поделать, хоть и очень хочу”.

Процесс трансформации включает три пункта:

1. Вы проговариваете, что у Вас не так и что Вас не устраивает в себе и своей жизни. Тем самым Вы выводите это с физики на полевой уровень. Это не происходит мгновенно, но всё равно уходит туда в зависимости от того, насколько Вы либо спокойны, либо эмоциональны по этому поводу.

2. Затем Вы высказываете, как бы Вы хотели, при этом на первое место всегда ставите состояние, которое Вы хотите испытывать в этот момент, помня о том, что в первую очередь Вы – Мужчина/Женщина.

3. И честно признаётесь, насколько Вы верите, что это произойдёт или не произойдёт.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова