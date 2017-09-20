Медитация: очищение сознания для поиска ответов

Закройте глаза и представьте перед мысленным взором белый-белый экран. Это может быть классная доска, лист ватмана или что угодно. Поднимите глаза (разумеется, закрытые) вверх, отметьте, что экран поднимается высоко-высоко, даже края не видно. Затем опустите взгляд вниз, проследите, что и внизу экран закрывает весь горизонт. Проделайте тоже самое с правой и левой стороной. Теперь посмотрите в центр. Вы заметили? Экран уже не белый. На нем возникают какие-то размытые образы, некие силуэты, картинки.

Возьмите мочалку (или кисточку и белую краску, или распылитель, и сотрите (закрасьте, растворите) те картинки, что появились. В этом задании самое важное - это визуализация. Немедленно проступят новые. Их вы тоже быстренько сотрите.

Где-то через три-четыре минуты ваш мозг в ужасе начнет выкидывать на экран все, что у него накопилось. Картинки будут становится ярче, интереснее, станут более объемными и похожими на мультфильмы. Какими бы захватывающими не оказались сюжеты, как бы вам не хотелось посмотреть «что же будет дальше», без сожаления стирайте все. Стирайте и стирайте. Ваша задача – чтобы экран оставался белым. Самое интересное, что вместе с образами, вы стираете и ваш внутренний диалог.

Когда картинок почти не осталось, начинается второй этап войны: вы внезапно вспоминаете, что вам срочно нужно позвонить Сергею Васильевичу или Глафире Ивановне, либо же вас начинают осенять гениальные мысли, музы начинают подкидывать вам стихи, которые хочется немедленно записать. Стирайте все. Ваша задача сейчас – чтобы экран оставался белым. Если вы научитесь ловить это состояние «белого экрана», то открытия и стихи еще будут неоднократно. Так что, тряпку в руки и стирайте. Вроде все. Центр экрана чист. Но тут вы замечаете, что образы начали вылезать по бокам. Уничтожайте. Все.

Больше чем уверены, что вы уже уснули. Ваш мозг, испугавшись этого состояния молчания, выкинул вас в сон. Правда?! Ничего страшного, ежедневно повторяйте это упражнение, и однажды экран останется белым.

Примерно через неделю таких занятий, в момент, когда вы уселись удобно, задайте вслух интересующий вас вопрос. Например: «где я потеряла свое колечко с тремя топазами?» или «где купить дешевый глушитель для «Москвича»?». Сконцентрируйтесь на этом вопросе. А потом начинайте очищать экран. В какой-то момент вы внезапно поймете, осознаете, догадаетесь, почувствуете, ощутите, что знаете ответ на вопрос. Это может оказаться образ, слово, звук, что угодно, и вы сначала можете и не понять, что это – ответ. Главное эту секунду другое: ваше подсознание поняло, что вы готовы его слушать. Запрос душе отправлен, и теперь получать ответы на вопросы вам будет легче и легче.

Постепенно вы научитесь практически моментально рисовать белый экран, находясь в метро, в лифте или на ковре у шефа. А потом вы поймете, что подсказки есть повсюду. Вы научитесь слушать мир.

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Евгения Примак