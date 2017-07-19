Воздействие музыки Моцарта на детей

Моцарт — «самый подходящий» композитор для малышей. Огромное количество научных исследований, проводившихся во многих странах мира, свидетельствуют о том, что гармоничная, светлая и изысканно простая музыка Моцарта оказывает сильнейшее положительное влияние на развитие детской психики, интеллекта и творческого начала. Возможно, то, что Моцарт, будучи музыкальным Гением от Природы, стал композитором уже в возрасте 4-х лет, и привнесло в его музыку чистое детское восприятие, которое подсознательно чувствуют все «почитатели» его творчества — в т. ч. и самые маленькие слушатели.

Как показали многочисленные эксперименты, улучшения в работе головного мозга под воздействием музыки Моцарта (впрочем, как и любой другой) у взрослых людей, как правило, носят временный характер, поскольку в головном мозге взрослого человека нейронные связи — т.н. синапсы — уже сформировались. На этом основании некоторые исследователи высказывают предположение, что, возможно, у детей, с их только формирующимися нейронными связями («цепями»), прослушивание музыки Моцарта может вызвать не только кратковременное, но и длительное, устойчивое улучшение мыслительной деятельности.

Такого мнения придерживается, в частности, психолог Френсис Раушер (США), которая обнаружила подтверждение этой идеи в процессе своего 5-летнего наблюдения за детьми. У детей, получавших уроки музыки в течение 2 лет подряд, значительно улучшились способности к пространственному мышлению, причем этот эффект не исчезал со временем. На основании данного факта Ф. Раушер выдвинула «революционную» гипотезу о том, что музыка может оказывать структурное влияние на образование нейронных цепей в детском мозге.

Из этого предположения (если оно верно) следуют выводы о том, что грамотное музыкальное воздействие именно на детей может, во-первых, в терапевтическом плане быть более эффективным (во всех отношениях), чем на взрослых, во-вторых, — значительно быстрее, чем у взрослых, развить в них мощный интеллектуальный потенциал, который (при наличии благоприятных условий) будет активно работать на них на протяжении всей дальнейшей жизни, а в-третьих (как следствие первых двух выводов), — стать альтернативой применению традиционных психотропных химиопрепаратов.

Почему именно Моцарт? Почему не Бах, не Бетховен, не Битлз? Моцарт не создавал ошеломляющих эффектов, на которые был способен математический гений Баха. Его музыка не взметает волны эмоций подобно произведениям Бетховена. Она не расслабляет тело подобно народным мелодиям и не приводит его в движение под влиянием музыки «звезд» рока. Так в чем же тогда дело? Наверное, в том, что Моцарт остается и загадочным, и доступным. Его ум, очарование и простота делают нас мудрее.

Многим музыка Моцарта помогает обрести душевное равновесие. Если она восстанавливает энергетический баланс и гармонию в организме, то выполняет функцию, к которой стремятся все медицинские системы. Акупунктура, траволечение, диетология и прочие методы направлены именно на восстановление энергетического равновесия, которое мы и называем здоровьем. Музыка Моцарта, не слишком плавная, не слишком быстрая, не слишком тихая, не слишком громкая – по каким-то причинам «именно то, что надо».

Монахи из монастыря Бриттани обнаружили, что коровы, получая вместе с кормами ещё и музыку Моцарта, дают больше молока.

В Канаде струнные квартеты Моцарта исполняются прямо на городских площадках, чтобы упорядочить уличное движение.

«Музыка Моцарта способна „отогреть“ мозг», – говорит один из исследователей. Он считает, что музыка Моцарта оказывает несомненно положительное влияние на процессы высшей мозговой деятельности.

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Александра Дроздова