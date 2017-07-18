Образ мыслей формирует вашу жизнь

Жизнь каждого из нас зависит от наших мыслей. Психологи утверждают, что мысли обладают огромным потенциалом энергии. Следует знать, что в данном случае речь идет не о случайных и хаотичных мыслях, а о тех, которые будоражат сознание целенаправленно и неотступно. Врачи считают, что для уравновешивания нервно - физического состояния следует развивать в себе способность мыслить целенаправленно и в осознанно. Осознанно правильно мыслить - значить уметь приводить мысли в порядок и следить за тем, чтобы они не носили разрушительный характер. Научно установленный факт, что большинство людей даже не задумываются над тем, что ход их мыслей - не бесконтрольное явление.

Бывает и так, что факт возникновения мыслей в голове может не только способствовать упадку настроения, но и спровоцировать начало развития болезней. Психологами замечено, что существует определенная связь между, казалось бы, далекими на первый взгляд явлениями из области физиологии и интеллекта.

Непостижимо, но факт, что появление гнойных нарывов довольно часто связано с жаждой мести. Целители таким больным рекомендуют принять к сведению, что волнующие их мысли о причиненном зле разъедают не только душу, но и тело. Не следует зацикливаться на желании отомстить, а постараться как можно скорее простить обидчика и отпустить обиду с тем, чтобы ускорить процесс собственного оздоровления.

А вот неудобства и мучения, связанные с аденоидами у ребенка, как правило, возникают тогда, когда отношения между членами семьи отягощены претензиями, обидами и частыми внутрисемейными разборкам. Радикальным средством помощи больному ребенку будет не наигранно - притворное заверение, что он любим родителями и другими членами семьи, а искреннее налаживание в семье микроклимата любви и заботы друг о друге и о больном ребенке.

Многим приходится огорчаться при виде травм и череды несчастных случаев, которые обычно случаются в силу того обстоятельства, что человек неспособен заговорить вслух о мучающих его проблемах и нуждах. Обычно это по складу своего характера такие люди, которые отдают предпочтение фактору насилия, через использование которого, они верят, что могут навсегда избавиться от всех своих проблем. Скрытно вынашиваемая ими агрессия и нацеленная на окружающих, возвращается к ним же. Об этом же здесь на сайте в статье «Прощение, освобождение, выздоровление». Команда, отданная на подсознательном уровне: «В атаку!» - и, если в силу определенных обстоятельств, она не способна быть приведена в исполнение по отношению к разрушителю спокойствия, то вся эта агрессия реализуется применительно к своему собственному телу.

Психологи в таких случаях, чтобы остановить повторяющиеся факты несчастных случаев (порезов, ошпариваний, ушибов, переломов костей и иных травм) прежде всего рекомендуют больным избавиться от переполняющей их душу агрессии и создать в своей душе мир и покой.

Бесцельность существования - богатейшая почва для расцвета алкоголизма. Человеку, страдающему от этого порока, следует восстановить ощущения утраченных ценностей жизни, заново научиться различать неповторимость красок и радостей от мгновений жизни.

Отрицание человеком своей собственной силы чаще всего ведет к появлению аллергии. Такому пациенту необходимо понять, что как внутри человека, так и вне его существуют одни и те же силы, которыми ему следует научиться управлять. Внешний мир через, допустим, аромат цветов или собачью шерсть и иное воздействие, вызывая индивидуальную непереносимость, есть всего лишь напоминание человеку о его неумении принять самого себя как неделимый целостный организм.

Постоянно возникающие ангины и потеря голоса - это звоночки нашей сущности о том, что человек находится под воздействием невозможности выступить в защиту собственных прав. Необходимо набраться смелости и решительно заявить о своих пожеланиях, но в то же время трезво оценивать реалии своих возможностей.

На почве удушающие - подавляющей любви, как правило, возникает астма. Такому больному следует воспротивиться влиянию любимого человека, научиться жить собственным представлением о нормах взаимоотношений. Издревле мудрецы советовали, чтобы постоянно между партнерами свободно гулял ветерок.

При недоверии к жизни, вызванной нежеланием подчиниться чередованию глобальных ритмов янь и инь, человек страдает отбессонницы. При таком состоянии рекомендуется вспомнить, что без вдоха не бывает выдоха. И, к сожалению, тот, кто не спит в установленное для этого время, лишает самого себя реалий жизни.

Из опытов флебологов известно, что варикозное расширение вен есть всего лишь результат упадка духа больного и его растерянность перед событиями жизни. Ощущения перенапряжения сил на работе вызывают в нем чувство сострадания к самому себе. Больной должен найти у окружающих понимание того факта, что никакая ноша не в тягость только тому, кто может сам понять высший смысл своих действий.

Если пациент, как член общества, отказывается и далее продвигаться в своем развитии, не желает и далее идти вперед по жизни, то эти симптомы нередко свидетельствуют о том, что у пациента больные ноги.

Болезни верхней части ноги указывают на то, что у больного есть свои претензии к тем, кто занимался его воспитанием в детстве, - к родителям и учителям. Если больной осознанно и искренне простит своих недобросовестных воспитателей, то процесс исцеления наступит и достигнутый результат будет устойчивым. В обстоятельствах осознания важности прощения следует понять, что же стало для прощающего полезным от усилий воспитателей и служит ли время пребывания под их опекой для него полезным жизненным уроком. Пациенту следует признать тот факт, что его собственный опыт является лишь обобщением в обстоятельствах, почему взрослые обращались с другими ребятами не так, как обошлись лично с ним.

Болезни нижней части ноги являются порождением тех страхов от наступающего будущего и нежелания понять жизненную действительность в дне сегодняшнем. Важно при таких обстоятельствах прийти к мысли, что встречающиеся препятствия можно и нужно, хотя бы под благовидным предлогом, обойти. Очень существенно определить тот момент, когда начать их обходить. И естественно, чем раньше придет такая мысль, тем быстрее страхи останутся позади.

Чаще всего боль в ушах и болезни ушей появляются у тех, кто упорно не хочет чего - то слышать. На подсознательном уровне дети не желают слышать своих родителей в спорах, и из-за этого у них возникают заболевания ушей. Стоит же только приласкать малыша. Посидеть с ним. Наговорить ему, без наигранной фальши, ворох ласковых слов о нем самом, о заботливых маме и папе, о его щедрых бабушке и дедушке, как его болезнь шаг за шагом начнет отступать. Сила ласковых слов родителей, естественно, не должна подменять медицинскую помощь врача. Следует знать, что самый лучший доктор не в состоянии вернуть тонкий слух ребенку, находящемуся в состоянии внутреннего мысленного напряжения не слышать нежелательное.

У категории людей, которые внутренне согласны с тем, чтобы отдать другим не только свою силу и власть, чаще всего обнаруживаются паразиты. Процесс избавления от беспокойных приживальщиков может быть успешным и быстрым только при условии неукротимого желания пациента к построению своей жизни на принципах самостоятельности и избавления от чуждого командования.

Люди, отрицающие самого себя и испытывающие потребность в покровительстве, как правило, имеют избыточный вес. От природы такие люди наделены талантами и способностями, но слабость их в том, что они не могут определить то направление, в котором возможна реализация этих их творческих способностей и талантов. Этим людям следует долго и упорно обдумать мысль о той сфере деятельности, где откроется возможность для реализации их талантов.

Все то, что совершается вокруг человека, действительность через глаза олицетворяет способность заявить ему о происходящих событиях. Детская же дальнозоркость служит для родителей указанием на то, что ребенок тяготится атмосферой семейных скандалов. А вот близорукость есть всего лишь результат того страха перед будущим, которого человек не только не желает знать и видеть, но и исключает мысли о том, что будет дальше. Безрадостное будущее непостижимым образом проявляется катарактой. Это свойственно людям, для которых их будущее покрыто пеленой мглы. Нередко следствие гнева, застилающего глаза, проявляется ячменем.

Олицетворением зрелости решений, принимаемых человеком, служат зубы. На неспособность вгрызаться в знания и разгрызать новые идеи, как правило, организм реагирует слабостью и болезнями зубов. Изменить свое состояние пациент сможет только при проявлении им принципиальности и решительности во всех ответственных моментах жизни. К нему должно прийти понимание, что в любой ситуации самым главным приобретением будет личный опыт. Каждая же попытка уклониться от необходимости принимать собственные решения только усугубят болезнь зубов.

На нежелание человека общаться с окружающими ласково и нежно указывает кашель и покашливания (различного физиологического происхождения). Именно пациенты с кашлем и покашливанием чаще всего предпочитают «лаять» на мир. Больные с таким недомоганием очень страдают от безразличия со стороны определенной части окружающих. Им свойственно стремление удостовериться в том, что могут обходиться той долей внимания, которую они получат в данный момент от другой части людей.

Многие люди общества, испытывающие постоянный страх из-за спровоцированных общественно - экономических потрясений, имеют проблемы с дыханием. Такие больные на подсознательном уровне опасаются за прочность того пространства, которым они на законных основаниях владели до настоящего времени. Им настоятельно рекомендуется пересмотреть свое отношение к жизни. Чтобы этой категории членов общества избавиться от своих недомоганий, им необходимо проявить готовность зажить полноценной, свободной жизнью, используя в полной мере права и свободы, даруемые демократией.

Особенностью тех, кто зациклился на отживших догмах, и кто упорствует в нежелании признать новое, прогрессивное, кто накрепко привязан к прошлому и предпочитает терзать самого себя и окружающих, тот чаще всего страдает запорами. Всем таким больным требуется познакомиться со всеми новыми, перспективными идеями и найти приемлемый компромисс между традициями прошлого и новаторством новой жизни. В стремлении избавиться от частых и мучительных запоров им просто с медицинской точки зрения никак невозможно оставаться махровыми консерваторами.

Пациенты, не желающие или даже не помышляющие расстаться с застарелыми обидами, чаще всего поражаются опухолями, доброкачественными и злокачественными новообразованиями. Яд от застарелой обиды, заполняя и травя душу такого пациента негативными эмоциями и негодованием, поражают и плоть, которая неспособна противостоять всевозможным новообразованиям. Неразумно и опасно загружать свою жизнь мыслями не прощенных обид. Жизнь невозможно повернуть назад и прошлые ошибки обязаны уйти в небытие. Стоит ли все же взглянуть на обиду и обидчика из прошлого тем осмысленным взглядом, чтобы из-за них всю свою оставшуюся жизнь провести на больничной койке? Ведь весь опыт наших предков убеждает, что проще простить обидчика и оставшуюся жизнь провести счастливо.

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Алевтина Мармеладова