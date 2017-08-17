Счастье не любит людей, не уважающих себя

Персональное чувство уважения и любви человека к себе магнитом притягивает уважение других людей. Личная щедрость к себе - щедрые подарки от других. Любовь к себе - любовь окружения. Этот закон не подвластен никаким изменениям. Радость всегда будет тянуться к радости, деньги идти к деньгам, а внутренняя установка человека на бедность будет притягивать нищету. Человеку уважение и любовь к себе так же необходимы, как для сердца движение крови в сосудах. При малейшем сбое этого процесса оно нам заявляет о себе болью.

Когда у нас недостаточно уважения к себе, на это страданиями откликается наша душа. Наша жизнь наполняется холодом одиночества, серостью безрадостных дней. Как же отсутствие уважения к себе отражается в семейных отношениях? Если не уважает себя женщина (мать, жена) в семье будут нарушены гармоничные отношения. Они не будут согреты любовью. Это происходит потому, что разрывается энергетическая цепь составляющих любви. Главное звено в энергетическом сплетении тончайших нитей чувств, образующих любовь, будет утеряно. Вот почему не уважающий себя человек всегда обделен любовью.

В первую очередь он не умеет себя любить, не знает, как это делать, не видит оснований, за что себя любить.

Дальше срабатывает справедливый природный закон: отсутствие любви к себе никогда не притянет к себе любовь других людей, ведь отсутствует любовь-магнит притяжения.

Человек, с дефицитом любви чувствует себя обделенным и одиноким даже в родной семье, не только на работе в обществе чужих людей. Даже среди знойного солнца, он внутренне будет ощущать мерзкий внутренний холодок обиды на судьбу. Даже среди радостного веселья ему будет грустно, потому что чувствовать себя человеком-невидимкой среди людей - это всегда очень даже невесело. Понимать, что на тебя смотрят везде, как на пустое место, - это поистине больно и плачевно. И вот здесь у не уважающего и соответственно не любящего себя человека начинает прогрессировать ущербность, укореняются различные виды комплексов.

Самый болезненный среди них - чувство неполноценности. Из него произрастает отсутствие веры в свои добрые силы и возможности.

В такие вот минуты и рождается человек-неудачник, чувствующий себя жертвой судьбы и по-тирански отыгрывающий свою боль на членах своей семьи и на ближнем своем окружении. Не уважающая себя женщина (жена, мать) будет часто нарушать покой в семье, обвиняя мужа и детей за то, что они ее не любят, не уважают. Обзывать их неблагодарными и бесчувственными. Она топает от злости ногами, вытирает горькие слезы, располагается по той стороне баррикад и продолжает обстрел обвинительными словами и досадными упреками. С противоположной стороны вражеских баррикад ее атакуют равнодушные холодные взгляды нелюбящего мужа и не уважающих ее непослушных детей. Семья превращается в ежедневное поле брани. Кто ответит за раненные сердца и искалеченные судьбы на этой войне?

Ответ за все эти беды, в первую очередь понесет не уважающая себя женщина-мать и жена, потому что она отвечает за то, энергиями каких чувств наполнена атмосфера семьи. Страдания этой женщины можно сравнить только с душу раздирающей болью в огненной гиене. Ее обиженное, униженное, ущербное достоинство напоминает большую птицу, закрытую в маленькой клетке. Ни крылья расправить, ни вылететь не может она, потому что толстые прутья страданий не пускают. Все девять кругов ада ей придется пройти, встретившись с унижениями, предательством, изменами, несчастными судьбами своих детей.

За что такое тяжкое наказание, ведь всем нам на этой Земле свыше предоставлено право выбора: любить себя или не любить, себя уважать или не уважать каждый человек решает сам? Все правильно. Действительно, каждый из нас Сеятель на своей ниве. Но какой урожай: добро или зло, счастье или несчастье - собирать будет - каждый тоже решает сам. Чем засеял, то и пожнет. Не уважающий себя мужчина на всех поприщах своей деятельности потерпит фиаско. В последние дни своего обитания на Земле, просматривая страницы своей жизни, горестно вздохнув, скажет: «Никчемный я человек! Зачем женился, зачем детям жизнь дал? Нет мне прощения. Всех сделал несчастными».

Чтобы это с нами не произошло, давайте подведем главный итог сегодняшнего разговора: Уважать и любить себя жизненно важно для всех, кто хочет прожить свою жизнь в счастье и радости. На чем основано это утверждение? Уважение - это главный энергетический источник для любви и для таких ее жизненных проявлений, как радость, вера, доброта, достоинство

Нет уважения к себе - не будет любви и счастья - такой вердикт провозглашает Вселенная и многократно подтверждает нам это жизнь.

Лидия Забожко

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Александра Дроздова