Что делать, когда совсем плохо? Точка выхода

Голова стала тяжёлой, мысли повисли в серой вате, к горлу подкатил комок, на глазах застыли слёзы. Нет сил, ни говорить, ни плакать. Просить о помощи, кому-то звонить, тем более нет сил. Вот оно состояние - «плохо совсем».

- Что ты хочешь сейчас?

- Ничего не хочу. Хочу, чтобы меня все оставили в покое. А лучше, чтобы меня, вообще, никогда не было. Чтобы не было этой начальной точки отчёта...

- Это глобально. А что ты хочешь совсем небольшого для себя сейчас?

- ..... чтобы не было шума вокруг,... чтобы всё затихло, и я осталась совсем одна...

- Что ты можешь сделать для себя сейчас?

Поиск ответа на вопрос «Что я могу сделать для себя сейчас?» запускает программу выхода из депрессии, отчаяния и истощения.

Я - не кто-то другой. Мобилизация собственных сил, поиск ресурса.

Могу - могу однозначно. Поиск решения и подбор действия по силам.

Сделать - не просто подумать об этом, а сделать. Движение к конкретным действиям изменениям в ситуации.

Сейчас - в это мгновение, ни в будущем когда-то, а уже сейчас. Принятие решение и немедленные действия. Это действие обычно совсем небольшое, выводит человека из-под колпака, запускает механизм самоспасения.

Чего я хочу самого небольшого для себя и что я могу сделать для себя прямо сейчас?

-Хочу не видеть этих стен, чтобы никто меня не доставал. Могу немедленно выйти отсюда, выключив телефон.

-Хочу, чтобы было тихо, и я была одна. Могу попросить всех, собрав оставшиеся силы, выйти отсюда и оставить меня на два часа одну. Как только происходит действие, отвечающие на актуальную потребность - всё, механизм запущен.

На этом этапе выхода не стоит пытаться анализировать ситуацию. Это бессмысленная трата ресурса. У вас сейчас нет возможности объективно и адекватно воспринимать приходящее. Пока вы внутри проблемы, вам не удастся посмотреть на неё снаружи. Постарайтесь «выключить голову». Любые приходящие мысли выкидывайте, и попытайтесь остаться в полной пустоте.

Освоить технику «ничего не думания», умения останавливать ход собственных мыслей,- непросто, но возможно. Она позволит вам отдохнуть от изматывающих «кризисных решений» и поисков виноватых.

Будьте в этом состоянии и на этом этапе, столько, сколько вам нужно, чтобы, восстановить силы начать дышать. Первая возможность анализировать наступит на следующий день. Даже тогда не пытайтесь принять далеко идущие решения.

Понять, что же действительно произошло и как в следующий раз сделать по-другому, вы сможете не ранее чем через несколько дней, причём, чем больше пройдёт времени, тем объективней будет ваш взгляд. «Большое видится на расстоянии».

Поэтому не стоит «под колпаком» принимать яростные решения: «Всё! Развожусь!» или писать заявления об уходе. Возможно, и стоит развесить и из работы вы этой давно выросли, но делать это можно только на «свежую голову». И уходить лучше не «от», а «к». Когда прыгаешь с парашютом, главное не забыть вовремя дёрнуть за кольцо. Запомните, возможно, когда-то это спасёт Вам жизнь.

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Евгения Примак