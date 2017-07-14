Рисование против стресса

Новый вид модного лечения - терапия с использованием разных видов искусства - арт-терапия. Результат - расслабление, спокойствие, возникновение мира в душе и возможность избавиться от стресса и тревоги.

Уровень 1. Простое раскрашивание.

Возьмите раскраску вашего ребенка, выбирайте понравившийся рисунок (предварительно можно спросить у чада позволения) и раскрашивайте! Все очень просто! Но даже такое простое действие в течение получаса принесет свои плоды. Уйдут раздраженность, злость и уныние (если они были, конечно).

Уровень 2. Рисование.

Возьмите большой лист бумаги и оцените свою внутреннее состояние. Если вы раздражены или злитесь, можно взять маркеры и вылить на бумагу всю свою злость и гнев. Если, наоборот, вам хочется созидать, возьмите краски и рисуйте все, что захочет рука. Попробуйте не думать. Слушайте музыку и расслабляйтесь.

Уровень 3. Рисование пальцами.

Вам понадобится лист бумаги формата не менее А3. Потрясающего эффекта можно достичь, если надеть наушники, включить любимую музыку и отойти от шаблонных образов. Не нужно ничего рисовать, просто наносите краску на лист ватмана пальцами. Смачивайте иногда пальцы в баночке с водой и выплескивайте наружу все, что скопилось, все, с чем хочется расстаться, все, что рвется наружу.

Уровень 4. Раскрашивание мандалы

Мандала - это рисунок в круге. Мандала - это зеркало, отпечаток вашей жизни здесь и сейчас. Раскрашивать ее может каждый.

Уровень 5. Рисование мандалы.

Нет ничего проще! Обведите круглую тарелку и рисуйте в круге все, что душе угодно. Не думайте о красках и концепции. Просто рисуйте. Не подбирайте цвета, не выдумывайте сюжет. Дайте волю своей фантазии, отпустите на волю свою интуицию и, в конечном итоге, получите шедевр! А что такое шедевр? Это произведение, от которого у вас мурашки. У вас получится шедевр, если вы сможете полностью отпустить себя в полете своей души.

Уровень 6. Мандала своими руками.

Любые творческие техники, с которыми вы знакомы, могут быть использованы при создании мандалы. Флористика, декупаж, вышивка, лепка, бисероплетение, вязание, мозаика... пригодится все! Главное, чтобы это был заполненный вашим творчеством круг.

Напоследок несколько рекомендаций:

- После окончания работы найдите в вашей квартире место на стене, достойное вашего рисунка. Пусть он украшает ваш дом, пока вам приятно будет смотреть на него. Затем снимите со стены, поблагодарите свой рисунок или мандалу и сделайте с ними все, что хотите.

- Попробуйте услышать ваше подсознание. Все цвета, которые вы использовали при раскрашивании или рисовании мандалы, обозначьте на обратной ее стороне. Попробуйте каждому цвету дать название, определить чувство или сферу чувств, не глядя на рисунок. Например, синий - ожидание, серый - отношения, красный - любовь... Затем вновь рассмотрите мандалу и вспомните, в каком месте вы испытывали напряжение, где было рисовать легко и свободно, может быть, где-то было страшно. Сопоставьте ваши названия цветов с вашими чувствами в процессе рисования - вы можете увидеть то, чего не замечали раньше. Возможно, вы боитесь свободы или раздражены отношениями, или ждете любви.

- Если вы раскрашиваете или рисуете мандалу, обратите особое внимание на рисунок и цвет в центре круга - это то, что больше всего вас заботит в вашей жизни на данный момент.

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Мария Зимина