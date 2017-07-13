Куда уходит наша энергия?

Если вам неведомо ощущение упадка сил, апатии, состояния «выжатого лимона», вам не нужно читать эту статью. Вы счастливый человек. Остальные, возможно, найдут здесь много полезного. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся энергетические дыры и способы их прикрыть.

Потому что, если этого не делать, любые практики набора энергии будут «обогревать улицу». Как если бы вы включили печку в машине с открытыми окнами.

Итак, куда мы обычно сливаем свою энергию?

Преодоление инерции покоя; долг; сомнения; недоделанные дела; текучка; волнения о мелочах; тяжёлая пища; общение с вампирами; подкормка ЧСВ (чувство собственной важности).

Преодоление инерции

Вспомните, как трудно бывает включиться в рабочий ритм после затяжных празников. Как тяжко решиться сделать шаг в новую жизнь. Сколько усилий требует приобретение новой привычки. А сколько энергии требуется, чтобы запустить новый проект? Масса!

Что делать:

Держать ритм! Если вы и в отпуске деятельны и активны, возврат к работе произойдёт легко. Что делать, если смена ритма нужна для отдыха? Сделайте смену ритма ритмичной! Т.е. она должна быть встроена в ваш рабочий график, а не связана с отпуском или праздниками.

Искать вдохновение. Точнее - делать то, что делать хочется. Как сказал Ричард Бах, "Желания нам даются вместе со средствами для их реализации". Бессознательное даёт на целевой кредит. И лучше потратить его по прямому назначению. На исполнение желания. На это силы есть.

Искать попутки. Присоединяться к процессам. Не начинать - продолжать! Развивать имеющееся, использовать инерцию движения. Учитывать ветра. Смотреть, куда движется мир. Словом, жить по-достигаторски.

Испугаться. Страх сопровождается мощным вплеском адреналина в кровь. Когда проспал важную встречу, кофе не нужен. Даже самые ленивые люди под страхом смерти способны проявить жизненную активность.

Долг

Если долго изменять себе и заниматься не тем, чем хочется, а тем, что надо, со счастьем можно попрощаться. С энергией - тоже. Чуток, конечно, будет поступать. От осознания собственной нужности и правильности. Но этот ручеёк - слабенький. Потому что идя по пути "надо", вы всё больше удаляетесь от источника своей силы.

Что делать:

Менять курс. Определиться, чего вы хотите от жизни и людей на самом деле, и идти к этому кратчайшим путём. Некоторым помогают воспоминания о детских мечтах. Другим - о самых приятных жизненных моментах. Третьим нужно вспомнить, что истинное желание относится лично к себе и переживается радостно, и начать жить с вопросом "Что я хочу?".

Сомнения

Уйти или остаться? Поиграть или поработать? Поспать или книжку дочитать? Правильно ли я поступил? Стоит ли продолжать? Нет ли лучшего варианта? Смогу ли я? Достоин ли я? А вдруг она не придёт? Хорошо ли это? Да мало ли интересных поводов для рефлексии может придумать умная голова! А на всё это тратится жизненная сила... Попробуйте полчасика побороться одной рукой с другой. Да в полную силу!

Что делать:

Выделить сомнениям конкретный промежуток времени. Час, например. До сомнений - собирать информацию. После - принимать решение и действовать под девизом: "Делай, что должен, и свершится, что суждено".

Планировать так, чтобы любое развитие событий оказывалось желаемым. Тогда исчезнет подпитывающий сомнения страх. Подробнее: Вопросы о достигаторстве.

Трудно принять решение - кидай монетку.

Недоделанные дела

В принципе, каждое дело требует определённых вложений. Некоторые возвращают тут же. Как правило, в другой валюте. Но част и такой вариант, когда вложения возращаются только после достижения результата. Писать эту статью приятно и так, но опубликованная статья принесёт мне и миру существенно больше.

Недоделки замораживают ресурсы. А то и тянут постоянно новые. Примерно как с сотрудниками: зарплату приходится платить ежемесячно, а польза от них только тогда, когда их действия приносят прибыль.

Что делать:

Вести списки начатых дел. Доделывать. Отмечать сделанное. Чуть не забыл: у каждого дела должен быть очевидный критерий окончания. Подробнее: Цель должна быть подтверждаема с помощью органов чувств.

Если решили недоделывать дело, прекращаем его подкармливать. Иногда можно продать свой долгострой кому-нибудь ловкому.

Текучка

Это такой поток принципиально незавершаемых мелких дел, которые по сути своей не могут приносить попутную радость. Люди в текучке тонут. Люди в ней закапываются. А она всё копится и копится.

Что делать:

Перепоручать. Делегировать. Пусть ей занимается компьютерная программа, наёмные сотрудники, ученики, аутсорсинг. Вложения окупятся!

Использовать в качестве переключающего отдыха. Занимаясь текучкой, отдыхать от более эмоционально и интеллектуально насыщенных дел. Но для этого её должно быть немного. И очевидным следствием: никогда не начинать с текучки! Если вы свежи, занимайтесь более важными делами.

Отказываться. Взвесив все плюсы и минусы, можно легко придти к выводу, что отказ от текучки в большинстве своём безболезненен. Разумеется, если освободившиеся ресурсы вкладывать более разумно, а не в другую текучку.

Волнения о мелочах

Есть много в жизни важных вещей. Например, как сэкономить 15 копеек, как правильно отреагировать, когда на тебя косо посмотрели, покупать проездной или разовые билеты, кто последний раз угощал кока-колой, что подумает обо мне соседка и т.п. Все эти важные вопросы занимают чрезвычайно много места в голове. А иногда и в душе. И энергетическому балансу не способствуют.

Что делать:

Представить надпись на своей могильной плите: "Он волновался о (подставьте свою тему)".

Глупым мыслям говорить: "Куляй на кур!" - (с) Макс Фрай.

Начинай думать о том, как ты можешь удвоить свой доход в течение ближайшего месяца. - (с) Юрий Мороз.

Тяжёлая пища

Переел - клонит в сон. И уж точно не до работы. О какой тут энергии может идти речь! Вся ушла на переваривание того, что можно переварить, и утилизацию остального.

Что делать:

Набрали еды в тарелку? Теперь выложите половину и наслаждайтесь остальным. И никаких добавок!

Говорят, салатик переваривается легче, чем мяско.

Прежде чем засовывать нечто в рот, подумайте, как оно будет ощущаться в желудке через некоторое время.

Общение с вампирами

Зануды, нытики, неудачники, жертвы, бездельники, больные, маньяки, борцы за идею и многие другие. После общения с ними легко почувствовать опустошение. Всё остальное - тяжелее.

Что делать:

Общайтесь только с теми, на кого хотите быть похожими. Иначе станете похожими на вампиров. А вам это надо? Формируйте своё окружение. Знакомьтесь с людьми интересными, сильными, яркими. И нужными. И становитесь такими сами.

Если от вампира не отвязаться, берите на себя лидерство, доминируйте в беседе. Можно навязать свои эмоции. Можно навязать желаемые вам темы. Подробнее: Как общаться с людьми, которые угнетают. Отнеситесь к происходящему, как к забавной игре.

Подкормка ЧСВ (чувство собственной важности)

Доказательство своего величия, страхи за то, что его поставят под сомнение, попытки быть непогрешимыми или хотя бы всемогущими, жалость к себе и другим неудачникам, вина, обида, высокомерие, злость - вот неполный перечень того, как в нашей жизни проявляет себя наше чувство собственной важности. Оно же - гордыня.

Что делать:

Изучайте, осознавайте своё ЧСВ. Привыкайте действовать, опираясь на целесообразность, а не на причинность. Т.е. делайте не "потому что", а "для того, чтобы". Это большая разница! Подробнее: Чувство собственной важности, Сталкинг, или Охота на ЧСВ.

Практикуйте контролируемую глупость. Можете делать заведомые глупости. А можно просто осознавать, что любое ваше действие глупо по определению. Всё равно ведь все умрём. Но это для продвинутых.

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Алевтина Мармеладова