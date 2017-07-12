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Социум

По кому мы на самом деле скучаем

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Действительно ли мы скучаем по некоторым людям? Или мы скучаем лишь по образам этих людей в своей голове и воспоминаниям о них? Кажется, что разницы нет, но это совсем не так.

Писатель Пол Хадсон считает, что на самом деле мы способны скучать лишь по тому, какими мы представляем себе людей, а не какими они в действительности являются. Эта особенность отчасти объясняет, почему мы порой так переменчивы в отношениях. Так уж люди устроены, что о каждом человеке у нас складывается свое особое мнение.

Но все мы любим немного романтизировать. Часто мы помним не поведение или поступки людей по отношению к нам, а то, что мы чувствовали в этот момент. При этом мы делаем выбор в пользу сильных положительных эмоций, и они застилают нашу память о человеке.

Люди, которые плохо к тебе относились, не стоят того, чтобы по ним скучали.

Иногда мы скучаем по людям, которые действительно этого стоят. А бывает, нам не хватает людей, которые относились к нам очень плохо, но в нашей памяти остались лишь хорошие воспоминания. Мы не любим чувство одиночества и постоянно ощущаем потребность в человеке рядом. Это абсолютно естественное чувство, и не нужно этого стыдиться.

А вот позволять себе скучать по людям, которые плохо к нам относились, не стоит. Возможно, по особым случаям они вели себя достойно, но жизнь состоит не только из особых моментов.

Не мирись с плохим отношением к себе, это просто непозволительно.

Есть люди, по которым ты скучаешь, только когда тебе грустно и одиноко.

Настоящую любовь можно легко отличить от всех остальных чувств, которые мы за нее принимаем. Если ты скучаешь по кому-то, только когда тебе грустно или одиноко, - это не любовь. При помощи приятных воспоминаний о каком-то человеке мы просто пытаемся избавиться от чувства одиночества.

С другой стороны, если даже в самые счастливые моменты ты скучаешь по человеку, значит, на это действительно есть причины. Когда тебе безумно хочется разделить с кем-то самые счастливые события своей жизни, можешь быть уверен: ты любишь этого человека.

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Ты скучаешь не по человеку, с которым был рядом, ты скучаешь по тому, каким был ты рядом с этим человеком.

Отправляясь в прошлое и вспоминая людей, которых когда-то любили, свои чувства по отношению к ним, события, которые пережили вместе, мы думаем больше не об этих людях, а о том, какими были мы рядом с ними. Все мы немного эгоцентричны по своей природе. Это нужно просто принять и научиться жить с этим.

Мы не взаимодействуем напрямую с людьми, которых мы когда-то любили. У нас есть только их образы, которые сложились в нашем сознании. И они имеют свойство меняться со временем. Всегда можно вернуться в своей памяти в прошлое и изменить свое отношение к человеку и его поступкам и словам.

Благодаря этому наиболее важны для нас те люди, которые больше всех на нас повлияли. Ведь в нашей памяти остаются вызванные этими людьми эмоции, а не их действия.

Поэтому ты можешь скучать не по самому человеку, а по тому, кем был ты рядом с ним. Это ностальгия, но так уж устроен человек - и неважно, понимаем и принимаем мы это или нет.

Несмотря ни на что мы все же способны любить всю свою жизнь одного человека. Мы способны скучать по нему и понимать, чего лишились, упустив его. Но чаще мы страдаем по людям, которые не заслуживают нашего внимания. Учитесь различать их, и ваша жизнь станет только лучше.

 

Евгения Примак
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