У кого какой ангел-хранитель

У каждого есть свой ангел-хранитель и своя икона-заступница. Молитесь своей иконе , просите через нее Господа об исцелении и оно обязательно будет.

Итак, тех, кто родился с 22 декабря по 22 января, защитит икона Божьей Матери " Державная», а ангелы-хранители у них святой Сильвестр и преподобный Серафим Саровский.

Родившихся с 21 января по 20 февраля охраняют святые Афанасий и Кирилл, а защитят их иконы Божьей Матери « Владимирская» и «Неопалимая купина».

Икона Иверской Божьей Матери является заступницей тех ,кто родился с 21 февраля по 20 марта. Ангелы-хранители у них святой Алексий и Милентий Антиохский.

Родившихся с 21 марта по 20 апреля надо просить защиты у иконы Казанской Божьей Матери, а охраняют их святые Софроний и Иннокентий Иркутские, а также Георгий Исповедник.

Иконы « Споручница грешных» и Иверская икона Божьей Матери защитят рожденных с 21 апреля по 20 мая. Святые Степан и Тамара, апостол Иоанн Богослов являются их ангелами-хранителями.

Если день рождения приходится на период с 21 мая по 21 июня, надо просить помощи у икон «Взыскание погибших», «Неопалимая купина» и «Владимирская». Охраняют святые Алексей Московский и Константин.

Иконы « Всех скорбящих радость» и Казанская икона Божьей Матери- заступницы родившихся с 22 июня по 22 июля. Святой Кирилл - их ангел-хранитель.

Святой Николай Угодник и Илья-пророк охраняют рожденных с 23 июля по 23 августа, а икона « Покров Пресвятой Богородицы» их защищает.

Просить защиты у иконы «Неопалимая купина» и « Страстная» следует тем, кто родился с 24 августа по 23 сентября. Их ангелы- хранители- святые Александра, Иоанн и Павел.

У икон Почаевской Божьей Матери , « Неопалимая купина», « Воздвижение Креста Господня»должны искать защиты те, кто родился с 24 сентября по 23 октября. Охранет их святой Сергий Радонежский.

Святой Павел – ангел- хранитель родившихся с 24 октября по 22 ноября. Иконы Божьей Матери» «Скоропослушница» и «Ирусалимская» их защищают.

Рожденные с 23 ноября по 21 декабря должны просить заступничества у икон Божьей матери «Тихвинская» и «Знамение». Святой Николай-угодник и святая Варвара – их ангелы- хранители.

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Евгения Примак