Свободны, бездетны и... счастливы?

Чайлдфри - это мужчины и женщины (а не только женщины), сознательно отказывающиеся иметь детей. Вопреки досужим домыслам, по большей части - адекватные и не имеющие психических отклонений. Если спросить у самых идейных сторонников течения - весьма интеллектуальных, успешных и образованных, почему они сделали такой выбор, в ответ наверняка можно услышать пространные рассуждения о нежелании усугублять демографическую ситуацию на планете и их личном вкладе в борьбу за экологию.

Они уверены, что в старости легко обойдутся без стакана воды, который подать будет некому. И знают, что человечество не вымрет, потому что далеко не все последуют их примеру и перестанут рожать. С их точки зрения, жизнь без детей - это радость. Попробуем разобраться, кто эти люди и почему они так считают?

1. "Спасибо" родителям

За нежеланием иметь детей всегда стоят семейные истории - очень разные, но в то же время похожие друг на друга. Это истории, в которых были проблемы с родительской любовью - ее или не было вовсе, или же наоборот - было слишком много. Парадокс, но игнорирование мамой и папой детей, которые растут сами по себе, как трава, и гиперопека, когда родители буквально душат ребенка своей любовью, могут дать один и тот же результат. Выросшие дети не хотят рожать им внуков.

2. Инфантилизм

Множество чайлдфри - жители той же страны, что Питер Пэн и фея Динь-Динь, даже если на первый взгляд они кажутся совсем взрослыми и самостоятельными. Их психологический возраст не совпадает с биологическим. Понятно, что желание обзаводиться потомством и брать на себя ответственность за ребенка у таких неповзрослевших взрослых отсутствует.

3. Страхи

От беременности портится фигура: грудь обвисает до колен, растяжки делают живот уродливым; рожать - это больно и страшно, можно остаться калекой. Дети - это бессонные ночи, нечесанные волосы, круги под глазами, крики, ор и бесконечные проблемы, верный способ распрощаться с внутренней свободой, крест, поставленный на профессиональном росте. Список подобных аргументов - как правдивых, так и откровенно нелепых, может быть бесконечно долгим.

4. Эгоизм

Многие чайлдфри боятся, что появление детей больше не позволит им в полной мере наслаждаться жизнью, так, как они это делают сейчас, спутает все планы, затруднит восхождение по карьерной лестнице, заставит менять приоритеты и т.д. Потому предпочитают жить "для себя", ни в чем себе не отказывая.

5. Желание быть в тренде

Куда там пламенной революционерке Кларе Цеткин, осмелившейся заявить, что ребенок - это поводок мужчины, до нынешних звезд, которые открыто и смело пропагандируют жизнь без детей. Знаменитости, которые частенько являются образцами для подражания (заметим, что откровенно некрасивых неудачниц среди них нет и по умолчанию быть не может), в высказываниях не стесняются.

Несмотря на то, что движение чайлдфри набирает обороты год от года, многие люди не спешат рассказывать о том, что разделяют эту идеологию. Они вроде бы не против продолжения рода, просто "откладывают" рождение детей "на потом". В какой-то момент понимают, что нужно выбирать между "сейчас или никогда" и выбирают "никогда", не вступая в конфронтацию с обществом.

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Евгения Примак