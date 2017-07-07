Методика "Семи вопросов", или "Хочу то, не знаю что"

Одна из многих методик, которая поможет если не найти, то хотя бы приблизиться к понимаю того, в каком направлении надо двигаться в своей жизни. Называется она «7 вопросов», и предложил ее известный американский болтолог Брайан Трейси (американцы вообще любят все, что связано с цифрами). Отвечать надо быстро и не думая.

1. Каковы три ваши самые главные ценности в жизни?

Просто напишите, что вы цените больше всего. Список вариантов бесконечен, и я даже не буду давать возможных подсказок. Для кого-то ценностью может быть чувство, для другого - процесс, для третьего - отношение. Не важна формулировка, важна суть.

2. Какие три самые важные цели, которые сейчас стоят перед вами?

В любом случае, у вас сейчас есть определенные цели: поступить в институт, или найти работу, или найти спутника жизни. Это то, что, с одной стороны, не дает вам жить спокойно и, с другой, очень сильно мотивирует на шевеление плавниками. Не факт, что они стопроцентно отражают ваши внутренние потребности, но, в любом случае, их осознание может очень сильно помочь в определении того, в какую сторону двигаться.

3. Чем бы вы занялись, если бы у вас оставалось всего шесть месяцев жизни?

Классический вопрос. В момент, когда человек уже не сдержан формальными обязательствами (посадить дерево, вырасти сына, построить дом, накопить на старость), он будет делать только то, что ему по-настоящему нравится и что принесет ему удовлетворение.

4. Как бы вы распорядились миллионом долларов, если бы выиграли его сегодня вечером?

Подавляющее большинство людей работают только ради денег, и если бы у них появилась возможность бросить работу, они бы это сделали и стали делать что-то еще. Что бы Вы сделали, если бы Вам не нужно было делать то, что Вы сейчас делаете ради денег?

5. Какую свою мечту вы бы реализовали, если бы вам дали 100% гарантию ее осуществимости и не было бы ни одного препятствия для ее реализации?

Очень часто нас останавливают собственные сомнения, и только внутренние факторы являются причиной того, что цель не может быть достигнута. А внутренние барьеры являются результатом того, что мы преувеличиваем роль барьеров внешних. Так что просто представьте, что их нет, и к достижении цели Вас буквально приведут за руку. Что это за мечта?

6. Что вы всегда хотели сделать в жизни, но боялись?

Как известно, человеком движут страх и удовольствие. И очень часто получается так, что страх буквально парализует деятельность и не позволяет сделать какой-то очень важный и правильный шаг. Мы банально боимся сойти с понятной дороги и начать искать собственный путь. Или боимся осуждения семьи, общества, друзей. Есть ли такие вещи в Вашей жизни?

7. Какие занятия в жизни доставляют вам наибольшее удовольствие и по-настоящему зажигают?

Тут надо просто перечислить процессы, которые радуют.

Причем надо попробовать вычленить из занятия именно сам процесс, потому что одно и то же дело может нести разным людям совсем разное удовольствие. Например, работа учителем - для одного это развитие других людей, для другого работа с детьми, для третьего управление коллективом, для четвертого публичное выступление. Что больше всего нравится именно Вам?

Наверняка, даже беглый взгляд на ответы позволит найти аналогии, и, примерно понять, в каком русле надо будет двигаться. Но надо посмотреть поглубже, и, так же, как и в пункте 7, попытаться вычленить суть из каждого ответа. Потому что у каждой сути может быть масса проекций, при чем в совершенно разных областях.

Не надо воспринимать эти вопросы и ответы как готовый рецепт. Поиск себя и того, что нравится - это марафон, и в любом случае ты не сможешь сказать точно, пока не попробуешь. В любом случае надо максимально расширять сферу своих занятий и пробовать совсем разные вещи. И потом уже, на основании полученного опыта делать какие-то выводы.

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Александра Дроздова