Что расскажут о человеке его слова-паразиты?

Практически о каждом человеке можно узнать все, просто прислушавшись к его речи. Да, походка, мимика и реакция на определенные обстоятельства также много значат в искусстве чтения характера, но только разговор определенной личности выдаст окружающим то, что она так старательно замалчивает.

Если поконкретнее, то употребляемые каждым человеком слова-паразиты являются не просто способом скрепления выражений, но и своеобразной лакмусовой бумажкой, проявляющей качества, достоинства и недостатки характеров. Итак, что же скрывают за собой такие распространенные и якобы безобидные слова-паразиты?

«Кстати» — это слово употребляют в повседневной своей речи все те люди, которым не хватает внимания. Они могут ощущать неловкость в незнакомой компании, и поэтому и прикрывают свое смущение этим словом. Вслушайтесь в чей-нибудь разговор и посмотрите, какое внимание людей сразу привлекает человек, начинающий свою речь со слова «кстати».

«Короче» — показатель торопливости, нервозности и агрессии. Чаще всего этим словом пользуются люди с холерическим типом темперамента. Некоторых из них можно с уверенностью причислять к личности с признакам неуравновешенной нервной системы. Можно встретить также часто употребление этого слова у людей болтливых и не умеющих справляться с этим своим качеством.

«Это самое» часто говорят те люди, которым лень исполнять свою работу и свои домашние обязанности. Они могут быть ненадежны и импульсивны, так что на них нельзя слишком сильно надеяться. А еще подобные личности ловко избегают наказаний, вовремя сваливая свою вину на ближайших подходящих для этого жертв.

«Вообще-то» — еще одно слово из ежедневного лексикона неуверенных в себе людей. Но, в отличие от «кстати», эти личности обладают завидным талантом закатывать скандалы буквально на ровном месте. Правда, делают они так по причине той же неуверенности в себе.

«На самом деле» проскакивает в разговорах самоуверенных и эгоистичных людей. Они доверяют только своему опыту и своему мнению, а все остальное их просто не интересует. Как правило, человек-«на самом деле» тяжело заводит друзей и завязывает отношения, потому что считает себя одного единственным и неповторимым. Другие же люди – это просто публика для его жизненных выступлений.

«Типа» и «Значит» любят повторять настоящие консерваторы. Они против всего нового и правоту своего мнения всегда могут доказать агрессивным отношением к собеседнику.

«Как бы» — это признак творческой натуры, которая часто проводит время в своем выдуманном мире. Именно этим словосочетанием такие люди неосознанно подчеркивают свою оторванность от социума и всю относительность каждого события в собственной жизни.

«Просто» часто произносят в речи те люди, мнение которых не бывает самостоятельным. Они зависят от своего окружения и бояться взять на себя хоть какую-то ответственность. Они часто оправдываются, чем окончательно «роняют» себя в глазах знакомых людей.

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Алевтина Мармеладова