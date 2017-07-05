Сила намерения

Намерение - это стрела, точно бьющая в цель и позволяющая добиться желаемого. Намерение - основной инструмент магов. Сейчас существует много тренингов для тех, кто хочет стать успешным, где обучают правильно формировать намерение. Все больше трудов по психологии уделяют этому вопросу внимание. «Бытие определяет сознание»? О, это устаревшая информация. Все происходит с точностью до наоборот. Мы сами определяем свое бытие.

Научитесь создавать и запускать намерение, и вам все будет удаваться.

Намерение - это реальная сила, которая стоит за желанием. Это желание, в котором отсутствует привязанность к результату, и потому оно способно достигать цели лучше, чем фантазии и грезы. Важно уметь отличать желание от намерения.

В тонком мире нет прошлого, настоящего и будущего. Время - это движение мысли и материи. Прошлое и будущее существует лишь в нашем воображении. Прошлое создается воспоминаниями, будущее - предвкушением. И только настоящее реально.

Желание - это привязанность к будущему, а значит оно иллюзорно. В намерении же ваше внимание остается в настоящем. Ведь будущее делается в настоящем.

Хорошо сформированное намерение- это концентрация на цели с четкой уверенностью в том, что никакие препятствия не позволят вам ослабить свое внимание на намеченном результате. Есть только цель, вы и цель. В вашем сознании препятствий нет, а если даже они появятся, то тут же превращаются в благоприятные факторы.

Работать с намерением несложно, однако важно соблюдать некоторые важные правила и рекомендации. О них мы и поговорим с вами сейчас. А приведенные ниже примеры помогут вам лучше разобраться во всем.

Намерение должно быть четко и ясно сформулировано.

Прежде всего вы должны разобраться в своих желаниях и целях. Четко осознавать, что вы действительно хотите. Чаще всего люди точно знают, чего они не хотят. Что вам нужно для того, чтобы быть счастливым? Иногда, чтобы понять это, приходится прибегать к всестороннему анализу настоящей ситуации в жизни. Полезно будет выписать на листке в два столбца реальное положение вещей и желаемое. Это поможет вам разобраться в своих желаниях.

Неправильно: Я хочу, чтобы все было хорошо. Что такое для вас «хорошо»? Что нужно вам, чтобы это состояние наступило? Что мешает вам ощутить это состояние прямо сейчас?

Я хочу много денег. «Много» - это сколько? Вы хотите всю сумму сразу или хотите получать ее по частям ежемесячно? А вы согласитесь, если ради исполнения вашего желания умрет любимая тетя, чтобы оставить вам наследство? Будьте осторожны со своими желаниями.

Я хочу большого и светлого чувства. Что есть для вас «большое и светлое чувство»? Чем это чувство отличается от малого и не светлого? Как по вашему это чувство отразится на внутреннем состоянии? Как вы узнаете о том, что оно уже пришло? Вам все равно к кому и в каких обстоятельствах вы будете испытывать это самое чувство? Ведь завтра вы можете влюбиться в какого-нибудь билана в телевизоре, и ваше чувство будет большим и светлым. А быть может, вам доведется испытать его по отношению к безнадежно женатому мужчине. Вас устроит такой вариант? Хочу испытать бурю эмоций и всепоглощающую страсть или хочу влюбиться, выйти замуж и нарожать кучу детей? Согласитесь, это два разных варианта большого и светлого.

Случай из жизни. Было сформулировано намерение примерно такого содержания: «Хочу покоя, чтобы никуда не бежать, ничего не делать, только лежать и плевать в потолок». Вуаля! Желающий сломал ногу и больше месяца провалялся в кровати. Ах, вы хотели совсем не этого? Но ведь все пункты были в строгости соблюдены, получите и распишитесь.

Намерение должно быть сформулировано позитивно.

Ваше дело решить, чего вы хотите. Не нужно тратить время и усилия на выявление того, чего вы не хотите, ибо это неразумно. К тому же в тонком мире нет частицы «не», и наше подсознание не воспринимает ее. Об этом всегда надо помнить.

В метро как-то увидела рекламный слоган «Как НЕ начать жить хуже». Несмотря на то, что частица «не» была выделена, дабы ее, ни дай Бог, не проглядели, слоган не воспринимался позитивно. Все время хотелось прочитать «Как начать жить хуже». Достигнет ли своей цели такая реклама? А достигнет ли цели ваше намерение, если вы будете использовать отрицание?

Неправильно: Я не буду болеть. Я не буду один. Я никогда не останусь без работы.

Правильно: Я здорова. Со мной рядом близкий человек. У меня интересная и стабильная работа.

Намерение должно быть сформулировано в настоящем времени.

Выше уже говорилось о том, что в тонком мире времени нет. Поэтому мы будем концентрироваться на настоящем моменте. Здесь и сейчас все будущие воображаемые препятствия не имеют для нас никакого значения. А препятствия чаще всего являются воображаемыми, придуманными, а не реальными.

Неправильно: Когда-нибудь я стану высоким профессионалом.

Правильно: Я квалифицированный и востребованный в своей профессии специалист. У меня достаточно средств на путешествия.

Намерение должно идти от первого лица.

Вы не обладаете достаточной силой и полномочиями, чтобы менять мир и людей вокруг себя. Чужая жизнь и чужое поведение, даже если это вам не нравится, - не ваша юрисдикция. Но вы имеете право просить у Вселенной исполнения своих собственных желаний и потребностей.

Неправильно: Мой муж не пьет. Вася мне позвонит.

Правильно: Я вижу своего мужа трезвым каждый день. Я поднимаю трубку, и слышу голос Васи.

Определите время и место осуществления своего намерения.

Но помните, Вселенной нужно время, чтобы предоставить вам благоприятную возможность для осуществления желаемого. Сначала в период до 72 часов от момента запуска намерения вы можете получать определенные знаки. Вам будут встречаться похожие проблемы, или вы будете замечать статьи в прессе на ту же тему, или вы встретите человека, который скажет вам что-то дельное. Это будет означать, что ваше намерение принято. Далее в период от 60 до 90 дней, а может быть и позже, в зависимости от типа намерения, вы получите благоприятный шанс для исполнения желания. Вам могут предложить новое место работы, вы встретите на вечеринке интересного партнера или вам придет в голову блестящая идея.

Важно здесь понять и ухватить этот шанс.

Однако после первых знаков можно упустить намерение, если у вас включится сомнение и страх. На вашем пути могут возникнуть большие или маленькие проблемы, и вы воспримете их как непроходимые препятствия, тем самым собственноручно задушив росток своего намерения. Неудач не существует. Все неудачи - лишь вехи на пути к вашей цели.

Неправильно: Хочу выйти замуж. Если вы не уточнили время (то есть свой возраст вступления в брак), будьте готовы к тому, что намерение может исполниться годам к 45-ти. Вы этого хотели?

Хочу купить дом. Подойдет ли вам дом в глухой деревеньке без электричества и без нормальных дорог? В этом случае желательно понимать, в каком районе вы хотели бы иметь свой дом.

Намерение должно быть реально выполнимым.

Вы должны понимать, что желание охмурить Орландо Блума, если вы не вхожи в звездную тусовку Голливуда, или получить 10 миллионов долларов, если вы работаете слесарем в ЖЭКе, неосуществимо. Вы напрасно потратите время и силы.

Здесь есть очень тонкий момент: важно уметь чувствовать эту грань, когда реальное желание становится нереальным. Очень важно не завышать свои требования, но и не занижать их!

Если вы решили поставить себе очень высокую цель - это похвально. Можно разбить вашу большую цель на несколько малых или средних. Достигнув малой цели, вы тут же ставите себе следующую. Так, как по ступенькам, вы сможете добраться до самого верха.

Ваше намерение должно быть твердым.

То есть вы не допускаете даже мысли, что что-то не получится. Отбросьте всякие сомнения и не придумывайте себе препятствия в будущем. Когда вы начинаете беспокоиться о том, что что-то может помешать вашему намерению, вы притягиваете такого рода события в свою жизнь. Зачем вам это?

Намерение в отличие от желания не создает чувства отсутствия объекта желания.

Вы знаете, что все будет именно так, а не иначе. Вы не должны надеяться на положительный результат, не должны успокаивать себя, что все будет хорошо. Вы должны знать.

К примеру, направляясь в ресторан, вы знаете, что вы там будете есть. Именно это знание - самая мощная сила осуществления намерения.

Визуализируйте положительный результат.

Для мозга нет разницы между визуализацией и тем, что мы видим глазами на самом деле. Задействуются одни и те же нервные клетки. А когда они задействуются, они простраивают между собой связи в мозгу. Научившись ездить на велосипеде, вы даже через несколько лет сможете сесть на него и поехать, потому что ваш мозг задействует уже налаженные связи. Если вы привыкнете чувствовать себя успешным человеком, вам будет легко им стать в реальности.

Представьте как можно более ярко и подробно, как будто вы уже имеете то, что хотите получить. Как это будет выглядеть? Как изменится ваша жизнь? Что вы услышите, увидите, почувствуете?

Здесь важно не просто представлять себе кучу денег, а видеть себя, обладающим деньгами. Что вы будете чувствовать, когда у вас появится энная сумма? Как вы будете себя вести? О чем вы будете думать?

Еще лучше вести себя так, как будто ваше желание уже исполнилось. Вы хотите стать сильным и целеустремленным человеком? Так представьте себе, что вы и есть сильный и целеустремленный человек и ведите себя соответственно!

Вы хотите приобрести крутую иномарку? Так почувствуйте себя человеком, у которого под окном припаркован новенький Лексус и ведите себя соответственно.

Отпустите вожжи и лишите свой разум контроля над обстоятельствами.

Не беспокойтесь о пути достижения, предоставьте Вселенной распоряжаться подробностями. Доверяя ей, вы постоянно будете сталкиваться с чудесами.

Это важно! Вам не надо ломать голову над тем, как именно придет к вам желаемое. Не заботьтесь о мелочах. Если вы сделали все правильно, желаемое само придет к вам в руки по стечению обстоятельств.

Если вы самостоятельно разработаете для себя детальный план исполнения желаемого, вы лишите самого себя гибкости. Ведь в реальности все может пойти по совершенно иному сценарию, чем вы себе представили.

Создавая большое количество условий, вы рискуете долго дожидаться того момента, когда обстоятельства сложатся именно таким образом, чтобы реализовать ваши жесткие условия.

Определите, есть ли что-то в вашей жизни, что входит в противоречие с вашим намерением, что помешает ему реализоваться.

Помните, что сознательно сформулировать свое желание - это еще не все. Если ваше подсознание против, ничего не выйдет. Если между эмоциями и логикой возникает конфликт, всегда побеждают эмоции. Ваши эмоции контролируют вашу жизнь и именно они притягивают к вам события, о которых вы переживаете.

Например: человек ищет высокооплачиваемую работу, но вместе с тем он понимает, что такая работа не позволит ему достаточно времени проводить со своей семьей, и эта мысль его гнетет. Какое тут истинное желание?

Женщина думает, что хочет выйти замуж, ибо пришло время, мама пилит, подружки косо смотрят - мало ли что. А на самом деле она страшится этого, потому что прекрасно понимает, что не сможет подстраиваться под другого человека и отдавать ему часть себя. Возникает мощный блок, который не позволит такому намерению осуществиться. Самое грустное, что такие женщины далеко не всегда понимают, что они сами не хотят, чтобы их желание исполнилось.

Разберитесь в себе. Если у вас не получается самостоятельно, обратитесь к психологу или к тарологу. Иногда можно узнать весьма неожиданные вещи.

Одно из основных трудностей, умение свое намерение «отпускать».

Вы должны отказаться в своей привязанности к тому, чего вы хотите достичь. Это не означает, что вы отказываетесь от своего намерения реализовать свое желание. Вы не отказываетесь ни от намерения, ни от желания. Вы отказываетесь от своей привязанности к результату. В основе привязанности лежит страх и неуверенность. А непривязанность дарит нам уверенность в собственной силе.

Когда решение принято, намерение сформулированно и необходимо приступить к исполнению, отбросьте всякую ответственность за исход дела.

Вспомните, наверняка у вас было такое, когда сбыча мечт настигала вас именно тогда, когда вы махнули на все рукой.

Храните молчание по поводу своего намерения.

Чем больше вы тратите энергии на пустые слова, тем слабее становится ваша концентрация, и тем дальше результат.

К тому же большое значение имеет людская зависть. А наиболее впечатлительные сильно подвержены чужим настроениям. «Да у тебя ничего не получится», - скажет близкий друг, и вы ему поверите.

И наконец, не сидите в пассивном ожидании. Действуйте!

Чтобы поехать на Канары, для начала надо хотя бы взять отпуск и приобрести билет.

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Александра Дроздова