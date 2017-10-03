Сила мысли исцеляет?

Человеческий организм — суперсистема, способная восстанавливаться самостоятельно. Эффект плацебо — явление, которое замечательно подтверждает этот факт.

В медицинских справочниках приводятся неоднократные случаи чудесного выздоровления пациентов. Они просто поверили в то, что выздоравливают, и избавились от страшного недуга! Лисса Рэнкин, автор книги «Победа разума над медициной: революционная методика оздоровления без лекарств», рассказывает о плацебо с научной точки зрения.

Возможно, в будущем нам совсем не понадобятся лекарства, и мы сможем исцелять себя сами с помощью силы разума! Ее исследования очень убедительны.

3 500 человек принимали участие в эксперименте Рэнкин. Все испытуемые были неизлечимо больны и страдали от проблем с сердечно-сосудистой системой, рака или ВИЧ-инфекции. Попробовав разные методы лечения, они были готовы пойти на что угодно, лишь бы исцелиться. Хотя реальных шансов сохранить жизнь у больных совсем не осталось.

Лисса организовала «лечение» безнадежно больных с помощью таблеток-плацебо. При этом участников эксперимента не стали посвящать в то, что препараты неэффективны.

Каково же было удивление испытателей, когда начались случаи выздоровления. Больше всего поражает история мистера Райта. Его злокачественная опухоль уменьшилась в 2 раза, и он смог излечиться благодаря плацебо.

Задокументированные случаи исцеления людей, которые прошли через практику приема плацебо Лиссы Рэнкин, убедительно демонстрируют то, что этот эффект работает. Есть и другие исследования ученых, не менее впечатляющие. К примеру, облысевшие мужчины, принимавшие плацебо, заметили появление волос на привычной лысине.

Пустышки-антидепрессанты помогли больным избавиться от депрессии. Уколы с эффектом плацебо излечили множество людей, страдавших от мигрени. Таких примеров много, и все они подкреплены фактами.

На выздоровление человека влияет не только его хороший настрой и вера в то, что назначенное лекарство подействует. Забота медицинских сотрудников и близких — вот что держит отчаявшихся выздороветь людей на этом свете.

Чтобы сохранять здоровье и побеждать любые болезни, человеку нужно кое-что большее, чем просто диета, спорт и лекарства, считает Лисса Рэнкин.

1. Надежда. Двигательная сила, которая ведет человека по жизни, надежда на лучшее — компас, который сообщает ему верное направление и поможет победить любой недуг. Иными словами, когда человеку есть ради чего жить, он может творить чудеса.

2. Общение. Одинокие люди чаще болеют. Окружая себя теми, для кого ты важен, общаясь с другими, ты укрепляешь свое здоровье. Положительные эмоции, которые дарят тебе близкие, — лучшее лекарство. Во время болезни решающим фактором является отзывчивость, доброта, забота медицинского персонала. Есть люди, которые будто светятся изнутри и могут лечить одним своим присутствием!.

3. Духовная жизнь. Люди, постоянно посещающие церковь, живут намного дольше, чем остальные. Медитация, различные духовные практики, самосовершенствование — то, что наполняет жизнь смыслом и заставляет двигаться вперед.

4. Работа. Интересная, творческая работа помогает отвлечься от мыслей про болезни. Когда человек увлечен, ему болеть некогда, и он выздоравливает сам по себе!

5. Расслабление. Лучший способ быть здоровым и счастливым. Просто расслабься, отбрось все негативные мысли в сторону, перестань прокручивать в голове стрессовые ситуации, в которых ты участвовала.

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Александра Дроздова