Десять способов быть необычайно привлекательным

Оставайтесь верными своим ценностям. Будьте честными. Старайтесь изо всех сил. Делайте всё, что поможет вам приблизиться к вашей мечте. Заботьтесь о себе, о своей семье и о своих друзьях. Относитесь к людям с уважением. Ведите себя так, чтобы людям было комфортно вами. Заслужите репутацию доброго и порядочного человека.

1. Поступайте так, как вы считаете правильным.

Никогда не бойтесь делать то, что вы в глубине души считаете верным, особенно если на кону стоят чувства другого человека. Когда мы знаем, что мы поступаем неправильно, нет наказания серьёзнее, чем раненные чувства.

2. Не сплетничайте и не выносите поверхностных суждений.

Великие умы обсуждают идеи, посредственные умы обсуждают события, ограниченные умы обсуждают людей. Жизнь слишком коротка, для того чтобы тратить её на обсуждение людей, на сплетни и бессмысленное болтание языком. Если вам что-то непонятно, спросите. Если вы с кем-то не согласны, поспорьте. Но не обсуждайте людей за их спиной с кем-нибудь ещё.

3. Поддерживайте других людей.

Если вы хотите воспрянуть духом, помогите воспрянуть духом окружающим. Быть свободным и счастливым - не значит сбросить оковы, это значит уважать окружающих и дарить им счастье и свободу. Даря окружающим веру, надежду и любовь, вы взращиваете хорошие идеи, отношения и мечты в нашем несовершенном мире.

4. Подбадривайте тех, кто в этом нуждается.

Доброе слово, сказанное, когда человек потерпел неудачу, дороже, чем куча дифирамбов после успешного завершения дела. У всех нас бывают времена, когда мы теряем надежду и нам нужно, чтобы кто-то заслонил нас и сказал: «Я с тобой. Ты не остался один на один со своей проблемой». Если это возможно, станьте таким человеком.

5. Рассматривайте всё с положительной точки зрения.

Настройтесь на положительный образ мысли, говорите хорошее, научитесь извиняться и быстро прощать. Совершенствуйтесь и подталкивайте к действиям самого себя и других людей. Произнесите вслух: «Пессимизм, увы, у меня нет на тебя времени. Мне нужно успеть сделать столько всего положительного».

6. Примите свою неповторимость.

Если вы не примите свою неповторимость, вы потратите всю свою жизнь на неудачные попытки стать кем-то ещё. Ценя свою уникальность, не теряя время на то, чтобы стать похожим на кого-то, вы раскроите такие свои неповторимые таланты, какие во всём мире есть только у вас.

7. Действуйте играючи.

Если вы действуете без страсти и удовольствия, вы не живёте - вы просто существуете. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, для начала вы должны были изменить своё мышление и свои действия. Если однажды вы поймёте, что вы готовы тратить своё время и энергию, на то к чему вас тянет, вы чрезвычайно обогатите свою жизнь. Прочитайте книгу «4 часа работы в неделю».

8. Не настаивайте чрезмерно.

Что-то хорошее происходит тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. И оно оказывается намного лучше, чем вы могли себе представить. Каждый день мать Природа без принуждения открывает бутоны. Пусть это будет вам напоминанием, что не нужно никого принуждать. Нужно просто давать прекрасному достаточно любви и возможности, чтобы оно смогло зацвести полным цветом само.

9. Отбросьте желание всегда быть единственно правым.

Если вы правы, это не значит, что кто-то другой неправ. У правды множество граней. Нельзя судить других исходя только из своего опыта. У людей может быть совсем другая жизнь. Открыто и вежливо высказывайте своё мнение, помня, что если вашей целью является только высмеивание других и доказывание их неправоты, то этим вы только сделаете наш мир хуже. Уважение к мнению других людей и отсутствие осуждения всегда имеет большее значение, чем просто правота.

10. Будьте верны и честны.

Вы не можете дать обещание любить кого-то до конца его/её дней, но вы можете искренне любить его/её до конца своих дней. Когда речь идёт об отношениях, верность выступает не правом, а обязанностью. Верная и честная любовь

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Евгения Примак