Тридцать цитат Бернарда Шоу против нытья и лени

Джордж Бернард Шоу - выдающийся критик своего времени и самый прославленный - после Шекспира - драматург, писавший на английском языке. Он как никто другой умел идеально сочетать юмор и глубокие наблюдения, а его меткие и точные цитаты подтверждают всю глубину его мировоззрения.

1. Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея.

2. Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания.

3. Ненависть — месть труса за испытанный им страх.

4. Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его.

5. Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена.

6. Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар.

7. Искренним быть не опасно, тем более если вы вдобавок глупы.

8. Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить.

9. Самый большой грех по отношению к ближнему — не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности.

10. Женщины как-то сразу угадывают с кем мы готовы им изменить. Иногда даже до того, как это придет нам в голову.

11. Нет такой женщины, которой удалось бы сказать «до свидания» меньше, чем в тридцати словах.

12. Легче жить со страстной женщиной, чем со скучной. Правда, их иногда душат, но редко бросают.

13. Алкоголь — это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием жизнь.

14. Чувство объективного восприятия реальности люди, им не обладающие, часто называют цинизмом.

15. Тот, кто умеет, тот делает, кто не умеет — тот учит других.

16. Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.

17. Стареть скучно, но это единственный способ жить долго.

18. Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.

19. Газета — это печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и крушением цивилизации.

20. Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам.

21. Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.

22. Здравый смысл и трудолюбие компенсируют в вас нехватку таланта, тогда как вы можете быть гениальным из гениальных, однако по глупости загубите свою жизнь.

23. Звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны.

24. Человек — как кирпич: обжигаясь, он твердеет.

25. Репутация — это маска, которую человеку приходится носить точно так же, как брюки или пиджак.

26. Человек, который ни во что не верит, всего боится.

27. Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом.

28. Разумный человек приспособляется к миру; неразумный пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс всегда зависит от неразумных.

29. Богатые люди, у которых отсутствуют убеждения, более опасны в современном обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль.

30. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.

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Валентина Соломатина