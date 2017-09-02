Фразы-манипуляторы, которым не надо верить

Поговорим о Фразах, которым не надо верить. Это так называемые фразы-манипуляторы.

Первая группа таких фраз состоит из выражений, с приставкой «ТЫЖЕ». Тыжемать, Тыжеженщина, Тыжехозяйка и так далее. Цель этих фраз заставить человека быть удобным для манипулятора. Эти фразы вызывают чувство вины.

Ну, действительно, это, что же за хозяйка, которая не может сделать ягненка под сачем, и что же за жена, которая не встречает мужа в пеньюаре и с легкой улыбкой после того, как целый день делала того самого ягненка.

Защитой от манипуляций может стать заранее приготовленный ответ. – Тыжмать!, - услышали Вы, как упрек, ответьте гордо: - И не просто мать, а лучшая на свете мать.

Мои родные достаточно долго пытались давить на меня фразой: - Тыжепсихолог. Ну действительно, ведь психологи же никогда не испытывают страха, злости, ярости, никогда не повышают голоса и вообще какают бабочками.

Но, я выработала защиту, и теперь на фразу Тыжпсихолог, отвечаю: - Нет, дорогой. Сейчас я невротик .

Вторая группа фраз-манипуляторов, которым не надо верить: «Я женюсь на тебе если… (ты похудеешь/уйдешь с работы/родишь мне ребенка/перестанешь общаться с подругой)» .

Не верьте. Может и женится, но не верьте, что вы будете счастливы. Любые отношения, основанные на слове ЕСЛИ обречены на провал. Если это код, тайный шифр. В нем кроется шантаж и манипуляция. В нем кроется нелюбовь. В нем кроется тупик, путь в некуда.

А посему лучшим ответом будет: «Если я тебя больше не увижу в своей жизни, это будет лучший твой подарок мне. Чао-какао!» И ушла, каблучками стуча.

Вышеописанные группы относятся к негативным манипуляциям, ибо воздействуют на человека через чувство вины.

Но помимо негативных манипуляций, есть и позитивные иными словами лесть. Это и есть третья группа фраз-манипуляторов. Практически все женские журналы пестрят советами, как добиться от мужа и партнера каких-либо действий, например, починить, пресловутый кран. «Милый, лучше тебя это никто не сделает!», - фраза, которую советуют журналы использовать в деле управления мужем.

На самом деле это огромная ошибка. Манипулирование, даже позитивное ни к чему хорошему не приведет.

Во-первых, неискренность чувствуется сразу, на уровне подсознание, вы можете говорить все, что угодно, но фальшь скрыть невозможно. Во-вторых, такого типа фразы чаще воспринимаются с агрессией. Ведь Ваш муж не полный дурак, чтобы не понять, что Вы всерьез не можете верить, что он починит кран лучше сантехника.

Приведу пример из жизни своих близких. Один из моих родственников долгое время страдает алкоголизмом. Он и кодировался, и лечился, и что только не делал, не помогало. Примерно полгода назад он согласился лечь в реабилитационный центр, и все вроде бы шло хорошо.

Но в один прекрасный день он сказал, что уходит оттуда. Когда стали разбираться в чем дело, оказалось, что он обиделся на то, что его поздравляли с Днем Рождения. Следуя книгам по психологии, где совершенно верно отмечено, что, как правило, алкоголизм прямое следствие недолюбленности и чувства ненужности, горе-психологи центра всеми способами пытаются показать, что он нужен и любим, но используют при этом такие топорные методы, что от них возникает лишь чувство тошноты.

Они целый день его поздравляли, он уже просто не знал, куда деваться от этих поздравлений. Сначала возникло чувство неловкости, а затем появилась злость, что они его за придурка считают.

Ну, в самом деле, он 50-ти летний взрослый мужчина не может не понимать, что совершенно чужие люди не могут его любить той материнской любовью, которой ему так не хватало.В итоге пришлось затрачивать огромные усилия, что бы сгладить эту жуткую ситуацию и продолжить лечение.

Ни одна манипуляция не достигнет желаемого результата, здоровые и гармоничные отношения можно строить лишь на искренности. Все остальное называется вынос мозга.

Автор: Наталия Мелешко

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