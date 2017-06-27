Семейное общение

Идеальная семья - это не подарок судьбы, а кропотливый труд. В такой семье оба супруга работают над самосовершенствованием себя и своего характера, учатся уважать мнение другого человека, учатся уступать и чем-то жертвовать, учатся понимать друг друга. Если вы хотите создать идеальную семью, возьмите себе на заметку 16 правил семейного общения.

1. Уважайте каждого члена семьи. Уважать – значит считаться с мнением, привычками, интересами, вкусом. Но уважение к себе нужно постоянно поддерживать и самому придерживаться этого правила. В семье не будут уважать человека, который сам никого не уважает.

2. Научитесь не только разговаривать друг с другом, а слушать и слышать.

3. Научитесь уступать друг другу, то есть считаться с потребностями другого человека. Проявите здравый смысл, не раздувайте конфликт.

4. Будьте тактичны, не упрекайте другого в неудачах, даже если он не воспользовался вашим советом. Лучше еще раз подскажите, что делать в трудной ситуации.

5 Не оскорбляйте друг друга, не используйте бранных слов, даже если вы взбешены поступком. Успокойтесь, дайте себе время «остыть». Постарайтесь поговорить спокойно, иначе вы просто оттолкнете человека, и конфликт затянется.

6. Муж и жена разбираются в своих проблемах сами без привлечения третьих лиц и без участия (и даже присутствия) ребенка.

7. Не жалуйтесь друг на друга никому.

8. Не обижайтесь по пустякам.

9. Не приглашайте гостей в дом, не обсудив это со всеми членами семьи.

10. Выработайте единые правила воспитания детей: одинаковые требования, система поощрений и наказаний.

11. Не читайте личные письма и дневники других членов семьи.

12. Входя в комнату (даже к ребенку), нужно постучать.

13. Не обсуждайте в присутствии детей родственников, а детей при других людях.

14. Дома вы не на работе, не переносите стереотипы общения домой. Дома все равны, даже если кто-то зарабатывает больше.

15. Никогда не молчите долго (после ссоры). Это способствует разобщению. А зачем вам в семье разобщение?

16. Заботьтесь друг о друге, пусть другие чувствуют, что вы их любите.

Такт, умение находить общий язык и взаимная вежливость — вот основа для полноценного общения в семье.

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Александра Дроздова