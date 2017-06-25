Секреты счастливой семьи

Каждый человек мечтает жить в счастливой семье, однако не все могут этим похвастаться. Но отчаиваться не стоит. Обрести личное счастье помогут секреты счастливой семьи.

Общайтесь

Психологи считают, что для достижения гармонии в отношениях нужно больше общаться. Супруги должны не только обсуждать, что приготовить завтра на ужин или какие неприятности случились с их знакомыми. Они должны обсуждать между собой то, что действительно важно для них. Говорите о своих чувствах, переживаниях и мечтах.

Слушайте

Каждый человек хочет, чтобы его услышали и поняли. И твой супруг или супруга - не исключение. Научись слушать другого человека, не перебивая и не критикуя. Рассказывая о своей неудаче, человек хочет получить поддержку, а не нож в спину. Постоянная критика и упреки разрушают семью. Если все-таки тебя что-то не устраивает в поведении твоей второй половинки, ты можешь сказать об этом, не обвиняя, а говоря о твоих собственных чувствах по этому поводу. Например, скажи не "как ты достал, что снова не вынес мусор". Лучше построй фразу таким образом: "Я очень расстроилась, что ты не вынес мусор".

Прощайте

Еще один секрет счастливой семьи состоит в том, чтобы воспринимать человека таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Каждый человек не идеален. Тебе было бы приятно, если бы тебя все время ругали? Так же и твоему партнеру. Учитесь прощать друг другу мелкие слабости и проступки. Если заставлять человека все время соответствовать идеалу, он будет чувствовать себя в постоянном напряжении. А дом как раз и есть то место, где человек хочет расслабиться и быть самим собой. Чаще вспоминай о хороших качествах партнера и не забывай говорить комплименты. Ведь каждый человек любит, чтобы его хвалили.

Дружите

Умение дружить - еще один секрет счастливой семьи. Доказано, что лучше всего люди чувствуют себя в семье, когда между ними существует дружба. Поддерживайте друг друга, организовывайте общий досуг, обсуждайте темы, которые интересны вам обоим. Неплохо также, если супруги имеют одинаковые увлечения. Тогда им друг с другом всегда весело и интересно.

Уступайте

Секрет счастливой семьи кроется также во взаимных уступках. Учитесь договариваться и находить компромисс. Ведь, в самом деле, не так уж важно, какого цвета будут обои в прихожей - синего или зеленого. Главное, чтобы не было ссор. Если хочешь настоять на чем-то своем, задумайся - а так ли уж это важно? Возможно, проще будет уступить и сохранить при этом счастье и покой в семье.

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Алевтина Мармеладова