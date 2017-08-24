Женщина — основа благополучия семьи

Давайте поговорим о нашей роли — роли женщины в жизни семьи. Роль женщины в семейной жизни невозможно приуменьшить. Ведь отношения – это ответственность женщины. Тогда как мужская зона – это достижения.

Если женщина сможет вести себя правильно, развивать женские качества, то многих проблем можно будет избежать, а остальные – решатся сами, по пути. Сила женской добродетели огромна.

Если женщина захочет, она легко сможет:

- Умиротворить мужа и детей в трудные моменты.

- Создать дома комфортную для всех обстановку и атмосферу.

- Обогреть душу близкого человека в трудный момент.

- Создать маленькое волшебство в серых буднях.

- Удовлетворить потребности и желания своих близких.

- Наполнить их сердца светом и теплом.

- Успокоить разъяренного тигра в своем супруге.

- Раскрыть истинный потенциал в каждом из домочадцев.

- Прощать ошибки и несовершенства своих близких.

- Вдохновлять своего мужчину на подвиги.

- Своими молитвами защитить близких от опасности.

- Помочь мужу увеличить благосостояние семьи.

- Наладить даже те отношения, которые безнадежно «сломаны».

- Превратить алкоголика в успешного и семейного мужчину.

- Сделать всех в доме счастливыми.

Все это может по умолчанию любая женщина. Может она, конечно, и наоборот – разорить мужчину, довести его до ручки или до бутылки, развалить семью, превратить уютный дом в поле битвы… Таких вариантов наверняка хватает перед вашими глазами.

Почему же она не пользуется своими возможностями в создании хорошего? Тут вариантов несколько:

- Она не знает, что у нее есть такие опции.

- Она не знает, где у нее такая кнопка.

- Она не хочет этого делать.

- У нее нет на это сил и энергии.

- Она не умеет любить.

Для каждого случая рецепт свой. Кому-то нужно силы набраться, кому-то знания, а кому-то свой эгоизм преодолеть. Но важно знать, что все мы это можем.

И что самое главное – не бывает плохих жен. Все мы стараемся как можем, делаем что-то, чтобы стать счастливее. Мы прикладываем очень много усилий, совершаем много действий и поступков. Проблема только в том, что часто мы делаем это в невежестве. У нас нет знания, нет опыта применения знания, нет полной картины этого мира. И тогда наша лестница стоит не у той стены. А мы карабкаемся на нее изо всех сил, но не получаем искомого результата.

И еще чаще у нас нет Любви внутри. Точнее, она есть, но где-то очень глубоко. Заколочена, запрятана в чулане. Сидит себе в темноте и ждет, когда же о ней вспомнят.

А в это время мы ее именем называем свои вожделение, привязанность, эгоизм, желание наслаждаться, жалость, зависть и других персонажей. Мы очень часто подменяем понятия, а потом сложно разобраться, где правда, а где ложь.

Но что абсолютно точно, это то, что женщине нужно учиться Любить. Женщина, внутри у которой не загорелся этот огонек, становится пустой и черствой. И сложнее всего с ней находиться ей самой. Она ведь никого не умеет любить – даже себя. Но если все остальные могут от нее уйти, то от самой себя никуда не денешься.

Женщина без любви внутри становится фонарем без лампочки. Красивая штука, но совершенно бесполезная в хозяйстве. А вопрос ведь решается просто – стоит вкрутить лампочку, и уже на этот свет начинают тянуться люди.

Мы действительно не умеем любить. Нас никто не учил своим примером, ценности были другие и задачи. Настоящей любви можно было бы учиться у Святых людей. Но как мало из нас выросли на рассказах о Святых, в основном нам читали сказки о принцессах и драконах. Сейчас дети и вовсе растут на «Микки-Маусах».

И получается, что в каждой из нас спит огромный потенциал. Потенциал любви, силы, энергии и гармонии. Но мы просто не знаем о нем или не умеем пользоваться.

Давайте я еще немного скажу о том, что говорят Писания о женской роли. Какой должна быть добропорядочная жена – и что ей за это бывает. Чтобы понимать конечную цель такого обучения, которое хорошо бы получить в детстве, но в наше время – огромное везение получить в любом возрасте.

«Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж, — вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины

Добродетельная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Всегда опрятная и привлекательная, она должна заботиться о чистоте и порядке в доме: подметать полы и мыть всё водой и другими средствами. Она должна заботиться о домашней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов, и с готовностью исполнять желания своего мужа. Скромная, правдивая, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью служить ему, учитывая время и обстоятельства.

Добродетельная женщина должна быть нежадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. Она должна умело вести домашние дела. Она всегда должна быть внимательной и чистоплотной, а речь её — приятной и правдивой. Так добродетельная женщина должна с любовью служить своему мужу, если он не падший».

Помните о том, что вам дана сила и власть в отношениях. И изменить нужно – себя и свои представления о самой себе. Понять свою роль, миссию – и начать ей следовать.

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Евгения Примак