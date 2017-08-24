Женщина — основа благополучия семьи
Давайте поговорим о нашей роли — роли женщины в жизни семьи. Роль женщины в семейной жизни невозможно приуменьшить. Ведь отношения – это ответственность женщины. Тогда как мужская зона – это достижения.
Если женщина сможет вести себя правильно, развивать женские качества, то многих проблем можно будет избежать, а остальные – решатся сами, по пути. Сила женской добродетели огромна.
Если женщина захочет, она легко сможет:
- Умиротворить мужа и детей в трудные моменты.
- Создать дома комфортную для всех обстановку и атмосферу.
- Обогреть душу близкого человека в трудный момент.
- Создать маленькое волшебство в серых буднях.
- Удовлетворить потребности и желания своих близких.
- Наполнить их сердца светом и теплом.
- Успокоить разъяренного тигра в своем супруге.
- Раскрыть истинный потенциал в каждом из домочадцев.
- Прощать ошибки и несовершенства своих близких.
- Вдохновлять своего мужчину на подвиги.
- Своими молитвами защитить близких от опасности.
- Помочь мужу увеличить благосостояние семьи.
- Наладить даже те отношения, которые безнадежно «сломаны».
- Превратить алкоголика в успешного и семейного мужчину.
- Сделать всех в доме счастливыми.
Все это может по умолчанию любая женщина. Может она, конечно, и наоборот – разорить мужчину, довести его до ручки или до бутылки, развалить семью, превратить уютный дом в поле битвы… Таких вариантов наверняка хватает перед вашими глазами.
Почему же она не пользуется своими возможностями в создании хорошего? Тут вариантов несколько:
- Она не знает, что у нее есть такие опции.
- Она не знает, где у нее такая кнопка.
- Она не хочет этого делать.
- У нее нет на это сил и энергии.
- Она не умеет любить.
Для каждого случая рецепт свой. Кому-то нужно силы набраться, кому-то знания, а кому-то свой эгоизм преодолеть. Но важно знать, что все мы это можем.
И что самое главное – не бывает плохих жен. Все мы стараемся как можем, делаем что-то, чтобы стать счастливее. Мы прикладываем очень много усилий, совершаем много действий и поступков. Проблема только в том, что часто мы делаем это в невежестве. У нас нет знания, нет опыта применения знания, нет полной картины этого мира. И тогда наша лестница стоит не у той стены. А мы карабкаемся на нее изо всех сил, но не получаем искомого результата.
И еще чаще у нас нет Любви внутри. Точнее, она есть, но где-то очень глубоко. Заколочена, запрятана в чулане. Сидит себе в темноте и ждет, когда же о ней вспомнят.
А в это время мы ее именем называем свои вожделение, привязанность, эгоизм, желание наслаждаться, жалость, зависть и других персонажей. Мы очень часто подменяем понятия, а потом сложно разобраться, где правда, а где ложь.
Но что абсолютно точно, это то, что женщине нужно учиться Любить. Женщина, внутри у которой не загорелся этот огонек, становится пустой и черствой. И сложнее всего с ней находиться ей самой. Она ведь никого не умеет любить – даже себя. Но если все остальные могут от нее уйти, то от самой себя никуда не денешься.
Женщина без любви внутри становится фонарем без лампочки. Красивая штука, но совершенно бесполезная в хозяйстве. А вопрос ведь решается просто – стоит вкрутить лампочку, и уже на этот свет начинают тянуться люди.
Мы действительно не умеем любить. Нас никто не учил своим примером, ценности были другие и задачи. Настоящей любви можно было бы учиться у Святых людей. Но как мало из нас выросли на рассказах о Святых, в основном нам читали сказки о принцессах и драконах. Сейчас дети и вовсе растут на «Микки-Маусах».
И получается, что в каждой из нас спит огромный потенциал. Потенциал любви, силы, энергии и гармонии. Но мы просто не знаем о нем или не умеем пользоваться.
Давайте я еще немного скажу о том, что говорят Писания о женской роли. Какой должна быть добропорядочная жена – и что ей за это бывает. Чтобы понимать конечную цель такого обучения, которое хорошо бы получить в детстве, но в наше время – огромное везение получить в любом возрасте.
«Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж, — вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины
Добродетельная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Всегда опрятная и привлекательная, она должна заботиться о чистоте и порядке в доме: подметать полы и мыть всё водой и другими средствами. Она должна заботиться о домашней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов, и с готовностью исполнять желания своего мужа. Скромная, правдивая, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью служить ему, учитывая время и обстоятельства.
Добродетельная женщина должна быть нежадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. Она должна умело вести домашние дела. Она всегда должна быть внимательной и чистоплотной, а речь её — приятной и правдивой. Так добродетельная женщина должна с любовью служить своему мужу, если он не падший».
Помните о том, что вам дана сила и власть в отношениях. И изменить нужно – себя и свои представления о самой себе. Понять свою роль, миссию – и начать ей следовать.Евгения Примак