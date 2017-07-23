 
           
Статьи / Моя семья  / 

Семейная психология

Что хочет слышать ваш мужчина

Что хочет слышать ваш мужчина. 13440.jpeg

Ваши слова могут сделать мужчину Богом или причинить ему страдание. И от этого будут зависеть Ваши отношения с ним. Так что же представители сильной половины человечества хотят слышать от своих женщин?

Предлагаю Вашему вниманию несколько самых распространенных фраз, которые будут звучать для Вашего мужчины музыкой. И конечно повысят качество ваших отношений!

1. Как ты себя чувствуешь?

Варианты этой фразы: Как я могу помочь тебе? Как я могу облегчить твое состояние? Что бы ты хотел прямо сейчас? Что бы тебя порадовало? Могу я сделать что-то, что бы нам обоим стало лучше?

Он действительно хочет Вашей заботы о нем. Забота дает Вашему мужчине ощущение глубины и прочности ваших отношений. Ведь так Вы даете понять, что Вам важно его физическое, моральное и эмоциональное благополучие. Вот что говорят мужчины, которые слышат эти фразы: «Я чувствую себя человеком, о котором заботятся, которого слушают, слышат и понимают». «Я понимаю, что ей действительно небезразлично, что я чувствую в сложной ситуации, и она и по-настоящему хочет мне помочь».

2. Мне с тобой безопасно.

Варианты этой фразы: С тобой так легко решилась эта проблема! Я в восторге, как ты... (починил телевизор, настроил компьютер, прибил вешалку, натянул бельевой шнур...) Ты снял груз с моих плеч. Я не смогла бы так одна! Ты сделал для меня большое дело.

Когда мужчина любит Вас, он хочет, чтобы рядом с ним Вы чувствовали комфорт, уют и защищенность. Давая ему понять, что его усилия не прошли даром, Вы вдохновляете его продолжать прилагать усилия в этом направлении. Вот как отзываются мужчины на эти слова: «Я понял, что создал хорошую базу, на которой можно строить многое другое, развивать наши отношения». «Я сделал бы для нее еще больше!»

3. Я поддерживаю тебя.

Варианты фразы: Я горжусь тобой. Я верю в тебя. Ты точно это можешь! Я в любом случае с тобой. Меня не заботит, что думают другие, я лучше знаю тебя, и я уверена в тебе. В моих глазах ты в любом случае прекрасный (сильный, талантливый, целеустремленный...) мужчина.

В этом разделе:
Секреты счастливой семьи
Материнское выгорание: правда или миф?
Когда простить невозможно: четыре варианта развития событий
Женщина — главный источник успеха мужчины
Семейное общение

Новости партнеров

«Моя жена - моя крепость», - так перефразировал известный артист Евгений Жариков знаменитое крылатое выражение. Лучший образ, означающий поддержку, пожалуй, трудно найти.

Ваш мужчина должен знать, что он может рассчитывать на Вас. Всегда. И в моменты, когда он идет на риск, и тогда, когда он разливает шампанское, чтобы отпраздновать победу.

Но ведь мужчина - это воплощение силы. Нужна ли ему поддержка?

Вы значимы для своего мужчины как никто другой. И когда Вы поддерживаете его, верите в него и гордитесь им, он становится еще сильнее: «Ее поддержка придает мне уверенности, что я могу решить многие проблемы». «У меня прибавилось сил». «Я чувствую себя готовым выдержать жесткие условия, в которые я поставлен».

4. Пойдем сходим куда-нибудь.

Варианты: Давай устроим пикник! Давай поиграем в теннис (покатаемся на велосипедах, поплаваем...) Давай съездим на экскурсию. Давай пойдем на фестиваль. Давай останемся дома и закажем ужин.

Ваш мужчина хочет, чтобы Вы проводили с ним время, и не только в случае важных и полезных дел. Встряска, переключение, игра, положительный заряд эмоций нужны ему как воздух! Отношения становятся пресными и превращаются в рутину, если все время следуют модели «дом - работа, работа - дом, выходные - телевизор».

Поэтому устраивайте маленькие праздники. И не зацикливайтесь на чем-то одном. Если обычно он водит Вас в кафе или рестораны, сделайте прием у себя. А если Вы к тому же приготовите блюдо, которое выходит у Вас мастерски или которое ему по вкусу, Вы выиграете вдвойне!

А как считают мужчины? «Удовольствие от времени, проведенного вместе, так освежает наши отношения!» «Обычно после подобных мероприятий у нас особенный секс».

5. Я хочу тебя.

Варианты: Ты так меня заводишь! Когда ты делаешь вот так, я теряю контроль... Прикоснись здесь... Пожалуйста, еще... С ума схожу от твоего запаха... На чем мы остановились в прошлый раз?

Ваш мужчина хочет знать, что он все еще желанный для вас, возбуждает вас, и вы не можете дождаться момента, когда окажетесь с ним в постели. И совсем необязательно всякий раз надеяться, что он инициирует секс. Сделайте первый шаг! Пусть он знает, как сильно вы его хотите. Вы не рискуете быть навязчивой или нескромной.

Видео

Мужчины от этого в восторге: «Это помогает мне чувствовать себя сексуально сильным». «Меня это разжигает!» «Я знаю, что я интересен, желанен, это добавляет тепла в отношениях, делает нас ближе».

6. Спасибо!

Варианты: Я так тебе благодарна! У меня нет слов... Я не могу передать, как здорово ты сделал! Мне так важна твоя помощь! Твоя забота делает меня по-настоящему счастливой. Мне очень приятно, что ты об этом подумал.

Огромное количество мужчин хотят простой вещи: чтобы их ценили за то, что они делают. Он знает, что Вы нуждаетесь в нем. Он стремится Вам помогать. Любящий мужчина желает сделать Вас счастливой, у него это в крови.

Поэтому искренне выражайте ему свою благодарность. Не скупитесь! Это топливо, которое стимулирует его продолжать в том же духе: «Я знаю, что мои упорные труды и результаты она оценит высоко. Поэтому я готов прилагать усилия». «Ее благодарность - это для меня знак, что я делаю ее счастливой, а значит, я настоящий мужик!» «Когда я делаю что-то для нее, она чувствует себя особенной и готова многое давать взамен».

7. Я люблю тебя.

Варианты: Я люблю, когда ты улыбаешься. Я люблю твои руки. Я люблю твои объятья. Я люблю смотреть на тебя, когда ты мастеришь. Я люблю твой голос. Я люблю слушать, как ты сопишь во сне. Я люблю и твой растерянный вид. Я люблю твои рубашки, галстуки и носки.

Когда Вы говорите «Я люблю...», Вы обращаетесь к нему сердцем. И его сердце отзывается в ответ. Он чувствует всем своим существом, что Ваша любовь непоколебима и безусловна. Он перестает бояться своей уязвимости и обретает способность выражать свою любовь в ответ. Разве это не то, чего вы хотите? «Женщина, которая может сказать о своей любви открыто и сильно, - это подарок судьбы». «Для меня слова очень важны. Но если эти слова сопровождает любящий взгляд, а еще лучше нежное прикосновение или объятие, это просто кайф!»

Итак, если Вы захотите показать Вашему мужчине, как много он значит для Вас, применяйте все фразы, о которых шла речь. Пусть Ваше мудрое чутье подскажет Вам, как и в каких комбинациях делать это. И Вы станете для него единственной и неповторимой.

Юлия Новикова.

 

Евгения Примак
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100