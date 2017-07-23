Что хочет слышать ваш мужчина

Ваши слова могут сделать мужчину Богом или причинить ему страдание. И от этого будут зависеть Ваши отношения с ним. Так что же представители сильной половины человечества хотят слышать от своих женщин?

Предлагаю Вашему вниманию несколько самых распространенных фраз, которые будут звучать для Вашего мужчины музыкой. И конечно повысят качество ваших отношений!

1. Как ты себя чувствуешь?

Варианты этой фразы: Как я могу помочь тебе? Как я могу облегчить твое состояние? Что бы ты хотел прямо сейчас? Что бы тебя порадовало? Могу я сделать что-то, что бы нам обоим стало лучше?

Он действительно хочет Вашей заботы о нем. Забота дает Вашему мужчине ощущение глубины и прочности ваших отношений. Ведь так Вы даете понять, что Вам важно его физическое, моральное и эмоциональное благополучие. Вот что говорят мужчины, которые слышат эти фразы: «Я чувствую себя человеком, о котором заботятся, которого слушают, слышат и понимают». «Я понимаю, что ей действительно небезразлично, что я чувствую в сложной ситуации, и она и по-настоящему хочет мне помочь».

2. Мне с тобой безопасно.

Варианты этой фразы: С тобой так легко решилась эта проблема! Я в восторге, как ты... (починил телевизор, настроил компьютер, прибил вешалку, натянул бельевой шнур...) Ты снял груз с моих плеч. Я не смогла бы так одна! Ты сделал для меня большое дело.

Когда мужчина любит Вас, он хочет, чтобы рядом с ним Вы чувствовали комфорт, уют и защищенность. Давая ему понять, что его усилия не прошли даром, Вы вдохновляете его продолжать прилагать усилия в этом направлении. Вот как отзываются мужчины на эти слова: «Я понял, что создал хорошую базу, на которой можно строить многое другое, развивать наши отношения». «Я сделал бы для нее еще больше!»

3. Я поддерживаю тебя.

Варианты фразы: Я горжусь тобой. Я верю в тебя. Ты точно это можешь! Я в любом случае с тобой. Меня не заботит, что думают другие, я лучше знаю тебя, и я уверена в тебе. В моих глазах ты в любом случае прекрасный (сильный, талантливый, целеустремленный...) мужчина.

«Моя жена - моя крепость», - так перефразировал известный артист Евгений Жариков знаменитое крылатое выражение. Лучший образ, означающий поддержку, пожалуй, трудно найти.

Ваш мужчина должен знать, что он может рассчитывать на Вас. Всегда. И в моменты, когда он идет на риск, и тогда, когда он разливает шампанское, чтобы отпраздновать победу.

Но ведь мужчина - это воплощение силы. Нужна ли ему поддержка?

Вы значимы для своего мужчины как никто другой. И когда Вы поддерживаете его, верите в него и гордитесь им, он становится еще сильнее: «Ее поддержка придает мне уверенности, что я могу решить многие проблемы». «У меня прибавилось сил». «Я чувствую себя готовым выдержать жесткие условия, в которые я поставлен».

4. Пойдем сходим куда-нибудь.

Варианты: Давай устроим пикник! Давай поиграем в теннис (покатаемся на велосипедах, поплаваем...) Давай съездим на экскурсию. Давай пойдем на фестиваль. Давай останемся дома и закажем ужин.

Ваш мужчина хочет, чтобы Вы проводили с ним время, и не только в случае важных и полезных дел. Встряска, переключение, игра, положительный заряд эмоций нужны ему как воздух! Отношения становятся пресными и превращаются в рутину, если все время следуют модели «дом - работа, работа - дом, выходные - телевизор».

Поэтому устраивайте маленькие праздники. И не зацикливайтесь на чем-то одном. Если обычно он водит Вас в кафе или рестораны, сделайте прием у себя. А если Вы к тому же приготовите блюдо, которое выходит у Вас мастерски или которое ему по вкусу, Вы выиграете вдвойне!

А как считают мужчины? «Удовольствие от времени, проведенного вместе, так освежает наши отношения!» «Обычно после подобных мероприятий у нас особенный секс».

5. Я хочу тебя.

Варианты: Ты так меня заводишь! Когда ты делаешь вот так, я теряю контроль... Прикоснись здесь... Пожалуйста, еще... С ума схожу от твоего запаха... На чем мы остановились в прошлый раз?

Ваш мужчина хочет знать, что он все еще желанный для вас, возбуждает вас, и вы не можете дождаться момента, когда окажетесь с ним в постели. И совсем необязательно всякий раз надеяться, что он инициирует секс. Сделайте первый шаг! Пусть он знает, как сильно вы его хотите. Вы не рискуете быть навязчивой или нескромной.

Мужчины от этого в восторге: «Это помогает мне чувствовать себя сексуально сильным». «Меня это разжигает!» «Я знаю, что я интересен, желанен, это добавляет тепла в отношениях, делает нас ближе».

6. Спасибо!

Варианты: Я так тебе благодарна! У меня нет слов... Я не могу передать, как здорово ты сделал! Мне так важна твоя помощь! Твоя забота делает меня по-настоящему счастливой. Мне очень приятно, что ты об этом подумал.

Огромное количество мужчин хотят простой вещи: чтобы их ценили за то, что они делают. Он знает, что Вы нуждаетесь в нем. Он стремится Вам помогать. Любящий мужчина желает сделать Вас счастливой, у него это в крови.

Поэтому искренне выражайте ему свою благодарность. Не скупитесь! Это топливо, которое стимулирует его продолжать в том же духе: «Я знаю, что мои упорные труды и результаты она оценит высоко. Поэтому я готов прилагать усилия». «Ее благодарность - это для меня знак, что я делаю ее счастливой, а значит, я настоящий мужик!» «Когда я делаю что-то для нее, она чувствует себя особенной и готова многое давать взамен».

7. Я люблю тебя.

Варианты: Я люблю, когда ты улыбаешься. Я люблю твои руки. Я люблю твои объятья. Я люблю смотреть на тебя, когда ты мастеришь. Я люблю твой голос. Я люблю слушать, как ты сопишь во сне. Я люблю и твой растерянный вид. Я люблю твои рубашки, галстуки и носки.

Когда Вы говорите «Я люблю...», Вы обращаетесь к нему сердцем. И его сердце отзывается в ответ. Он чувствует всем своим существом, что Ваша любовь непоколебима и безусловна. Он перестает бояться своей уязвимости и обретает способность выражать свою любовь в ответ. Разве это не то, чего вы хотите? «Женщина, которая может сказать о своей любви открыто и сильно, - это подарок судьбы». «Для меня слова очень важны. Но если эти слова сопровождает любящий взгляд, а еще лучше нежное прикосновение или объятие, это просто кайф!»

Итак, если Вы захотите показать Вашему мужчине, как много он значит для Вас, применяйте все фразы, о которых шла речь. Пусть Ваше мудрое чутье подскажет Вам, как и в каких комбинациях делать это. И Вы станете для него единственной и неповторимой.

Юлия Новикова.

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Евгения Примак