Как на вас могли повлиять эти 12 событий, случившихся в детстве

Детство влияет на нас сильнее, чем кажется. Сотни исследований говорят об этом. Истоки того, как мы ведём себя во взрослой жизни, чаще всего кроются именно в нашем детстве. Если сегодня вы страдаете от ожирения, или повзрослев, стали очень скрытным человеком, то оглянувшись назад, можно узнать, когда это началось.

1. Если ваши родители не позволяли вам принимать самостоятельных решений, то повзрослев, вы станете человеком, находящимся в патологической зависимости от партнёра.

Если ваши замечательные родители не позволяли вам одеваться так, как вы хотите, не разрешали выбирать себе друзей или еду, то в конечном итоге вы можете превратиться в человека, который патологически зависит от партнёров, — говорит советник по психическому здоровью Лора Дессауэр. Это означает, что когда вы станете старше, вы начнёте искать такие отношения, в которых вся власть и весь контроль будут сосредоточены в руках вашего партнёра.

2. Если вы были близки со своим отцом, то сейчас у вас нет проблем в интимной жизни.

Если в детстве у вас была тесная эмоциональная связь с отцом, то в дальнейшей жизни вы сможете поддерживать здоровые интимные отношения с вашим партнёром. «Исследование выявило чёткую связь между качеством отношений отца и сына и межличностными отношениями в дальнейшей жизни», — рассказал ведущий исследователь доктор Нурит Нахмани.

3. Если ваши родители постоянно вас контролировали, вы можете стать очень упрямым взрослым.

Упрямство — это защитный механизм, который вырабатывается у детей, чтобы они могли противостоять воле родителей, которые стремятся постоянно их контролировать. Подрастая, дети обычно не утрачивают эту черту.

4. Если вы слишком много смотрели телевизор, то у вас могут быть подавлены навыки общения.

Понаблюдав в ходе исследования за матерями и их детьми, исследователи пришли к выводу, что телевидение способно ослабить связь между родителем и ребёнком. Даже когда родители и дети смотрели одну и ту же передачу, комментарии родителей, как правило, были совершенно не связаны с тем, что говорили их дети. А так как именно общение с родителями формирует первичные социальные навыки ребёнка, такое непродуктивное общение не даёт этим навыкам нормально формироваться.

5. Просмотр передач со сценами насилия может сделать вас агрессивным.

По данным 15-летнего исследования, дети изменяют своё поведение после сцен насилия, в которых исполнители получают вознаграждение за совершённое насилие. Например, если ребёнку показывают детектива, которому удалось призвать убийцу к ответственности после серьёзного столкновения с ним, это приведёт к тому, что ребёнок будет больше хватать, толкаться и драться. Даже после того, как он или она повзрослеют.

6. Если вы подражали своим родителям, то вы открытый человек.

Если вы копировали всё, что делали ваши родители, даже если это не имело смысла, то быстро поняли, что все ваши действия приводят к какому-то, порой неожиданному, результату. Позднее это сделает вас более открытым для культурного обмена и передачи информации. Эта деятельность свойственна только человеку: шимпанзе продемонстрировали, что тоже могут подражать действиям, но только в том случае, когда эти действия несут практическую пользу. «Это делаем только мы, и этого не делают приматы», — психолог Марк Нильсен из Университета Квинсленда в Австралии.

7. Если вас часто наказывали, то повзрослев, вы можете стать скрытным.

В своей книге «Drive» автор Даниель Пинк объясняет, что попытки влиять на поведение ребёнка, предлагая ему вознаграждение или наказание довольно часто приводят к желательному поведению. Вместо этого дети будут всеми силами стараться, чтобы их не поймали в следующий раз. Вывод: если вас в детстве часто наказывали, вы, скорее всего, вели себя ещё хуже, однако знали, как не попасться. И в конечном итоге вы могли превратиться в очень скрытного взрослого.

8. Если ваши родители злоупотребляли алкоголем, вы, вероятно, очень серьёзный взрослый.

Если вы росли и были свидетелем того, как ваши родители злоупотребляют алкоголем или наркотиками, то очень вероятно, что сами постепенно сделались «родителем» для собственных мамы или папы. Так как вы, по сути, пропустили всё своё детство, то стали невероятно серьёзным и можете испытывать трудности с тем, чтобы хорошенько повеселиться. А ещё вы слишком ответственны.

9. Если вы были психологически травмированы в детстве, то повзрослев, можете заполучить ожирение.

Несколько исследований показали корреляцию между сексуальным домогательством (и другими травмирующими детскими переживаниями) и расстройством пищевого поведения. Исследование 2007-го года свидетельствует, что у женщин, переживших в детстве сексуальное насилие, риск развития ожирения повышается на 27% по сравнению с женщинами, которые подобному насилию не подвергались. А у мужчин этот риск повышен аж до 66%.

10. Если в детстве с вами жестоко обращались, вы часто страдаете от депрессии.

В Королевском колледже Лондона исследовали 26 000 человек, и выяснили, что у людей, в детстве подвергавшихся разным формам жестокого обращения, депрессия случается вдвое чаще среднего показателя. Причин, вызывающих это явление, несколько: недостаток общения между матерью и ребёнком, излишне жёсткая дисциплина в семье, жестокость, порождающая страх.

11. Если вы выросли в бедности, ваша кратковременная память будет хуже.

Люди, которые происходят из низших социально-экономических слоёв, в зрелом возрасте обладают не слишком хорошей кратковременной памятью (то есть способностью удерживать в памяти одновременно несколько объектов), выяснил Исследовательский университет Орегона.

12. Если ваши родители развелись, когда вы были маленьким, то в зрелом возрасте это негативно скажется на ваших с ними отношениях.

Если ваши родители развелись, когда вы были в возрасте от 3 до 5 лет, то вероятно, ваши отношения с ними будут очень напряжёнными, когда вы повзрослеете, особенно отношения с отцом, считают исследователи из Университета Иллинойса. Однако ранний развод родителей никак не повлияет на ваши отношения с противоположным полом.

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Александра Дроздова