Почему женщине важно повзрослеть?

В женственности, как и в мужественности, самое главное - повзрослеть. Женщина - это взрослый человек женского пола. Поэтому «быть женщиной» - это значит, как минимум, быть не инфантильной.

В нашем современном мире чаще бывает так: встретились два «взрослых ребенка» и начинали строить отношения. Каждый сосредоточен на себе, никто не несет ответственности, оба ждут друг от друга исполнения функций «идеального родителя». Инфантильная женщина ждет, что мужчина станет «идеальным папой». Инфантильный мужчина ждет, что женщина станет «идеальной мамой». В итоге отношения заканчиваются очень по-детски: «забирай свои игрушки и не писай в мой горшок».

Иногда один из супругов берет на себя функции родителя. Тогда отношения длятся чуть дольше. Самостоятельный мужчина, крепко стоящий на ногах и молоденькая девушка - это вариант детско-родительских отношений. Мы прекрасно знаем, каков итог такого союза. Девочка рано или поздно взрослеет и обдирает «папика», как липку. Либо девочка взрослеет и «папик» меняет ее на более молодую и инфантильную.

Другой вариант «детско-родительских» отношений - «мамочка» и «сынок». Типичные примеры - женщина и пьющий мужчина; финансово независимая женщина и безработный муж; женщина, которая намного старше мужчины и т.д. Эти отношения могут быть достаточно длительными. Просто потому, что женщина лучше, чем мужчина, разбирается в отношениях. Но результат-то один - либо «мальчик» взрослеет и уходит от «мамочки», либо «мамочка», обессилив от недостатка мужской энергии, прекращает отношения.

Сказки о том, что став более женственной, можно изменить своего мужчину - это сказки. Жизненный сценарий формируется с раннего детства, и является очень устойчивой конструкцией - это раз. Что-либо изменить в себе человек может только по собственному желанию - это два.

Если вы хотите «лечить», «спасать», «растить» вашего мужчину - все вопросы к вашему личному психотерапевту. До тех пор, пока вы не измените свой сценарий «мамочки», вы будете выбирать мужчин, нуждающихся в «лечении», «спасении» и «взращивании». Другие вас не устроят. Вы просто не будете знать, что с ними делать.

Если вы хотите бездумно подчиняться, не брать ни за что ответственность, капризами и истериками добиваться исполнения ваших желаний - вы играете роль ребенка. Это, конечно, здорово и местами увлекательно, но в таком случае вы будете обязаны подчинятся «родителю». В этом случае ваша послушность и зависимость - это не женственность. Это страх остаться без покровителя.

Единственный вариант «здоровых» семейных отношений - это союз двух взрослых людей. Взрослая женщина понимает, чего она хочет, как женщина. Если она хочет, допустим, реализоваться как мать, значит, она создает условия для того, чтобы спокойно рожать детей и заниматься их воспитанием. Например, ищет мужчину, готового стать отцом и добытчиком. Взрослая женщина знает, каковы ее требования к мужчине; умеет предъявлять свои требования, не боясь показаться грубой; умеет договариваться, а не прогибаться всю жизнь под «своеобразный» характер мужа. Да, именно так. Не прогибаться. Женская гибкость и необходимость прогибаться - это разные вещи.

Женщина - поток, она не прогибается, она заполняет. Заполняет ту структуру, которую создал мужчина. Природа такая. А если кто-то превратно ее понимает, выход один - взрослеть и мудреть.

Взрослый мужчина всегда имеет цель в жизни, замысел жизни и стабильный доход. Мужчины - народ фактический. Следовательно, и выбирать спутника жизни следует исходя их фактов, а не собственных «придумок».

Если мужчина не может найти свое место в жизни, значит, рядом с вами, скорее всего, не потенциальный гений, а мужчина, который просто не может найти свое место в жизни. Если у мужчины нет постоянного дохода, а только планы, это не потенциальный великий бизнесмен, это мужчина, который не может или не хочет зарабатывать себе на жизнь.

Взрослая женщина не живет в сценариях «мамочки» или «девочки». Она живет осознанно, отдавая себе отчет в том, что происходит с ней и с ее жизнью.

Поэтому прежде, чем говорить о женственности, стоит определиться с вопросами «взрослости».

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Александра Дроздова