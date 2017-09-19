Часто болеющие дети или почему ребенок "не вылезает" из болезней

Бывает, что ребенок «не вылезает» из болезней. Несмотря на самоотверженные усилия родителей, долгие хождения по врачам, множество утомительных для ребенка обследований и пригоршни лекарств, проблемы не отступают и тянутся порой годами.

В чем причина? Подобные детские болезни могут относиться к психосоматическим, то есть иметь двойственную природу: и телесно-физиологическую, и душевную. И для того, чтобы полноценно восстановить здоровье ребенка, нужно убрать обе причины болезни. Если с телесными причинами работают врачи, то в устранении причин душевных необходима помощь психологов.

Первое, чем они могут помочь, – научить родителей выполнять со своим чадом специальную оздоровительную «зарядку». Сюда входят различные игровые упражнения: «успокоительное» дыхание животом, «игра» с телесными ощущениями для разрядки эмоций, «сброс» стрессового напряжения мышц. Это – своего рода программа-минимум для психологического оздоровления ребенка.

Но, порой, перед родителями встает еще и дополнительная «обратная» задача: что необходимо перестать делать, чтобы ребенок прекратил болеть. Ибо то, что делают некоторые мамы и папы, буквально заставляет их детей страдать, в том числе хроническими заболеваниями.

Виноваты ли в таких случаях «несознательные» родители? Иногда получается, что намерения человека изначально позитивны, но результат его действий, увы, оказывается плачевным. То же самое может происходить и с родителями, когда их поведение приводит к детским болезням, – вот только сами они этой причинной связи не осознают. Ибо действуют, как им кажется, из лучших побуждений.

Как именно это происходит? Существует ряд эмоциональных «ловушек», которые заставляют ребенка болеть.

1. Индульгенция

В этом случае симптом болезни становится для ребенка либо оправданием отказа выполнять требования старших, либо разрешением для преодоления родительских запретов. Это отражение семейного педагогического сценария «все позволено», когда родительская жалость, увы, обращается во вред ребенку – он привыкает болеть и бессознательно к этому стремится. Проще говоря, то, что для взрослых представляет собой жалость к ребенку, – для него самого становится поощрением болезни. Психологическое «лекарство» – разумная требовательность родителей, формирование семейных правил поведения, понятных ребенку и обязательных для выполнения.

2. Щит

Порой, недуг ребенка служит «живым щитом», за которым родственники ищут спасения от семейных конфликтов («Как вы можете… когда ребенок болеет!»). Тут хворь становится для ребенка подсознательно желанной: ведь когда он болеет, в семье временно воцаряется хрупкий мир.

Сюда же добавляется детский механизм самонаказания, или невротической вины. Ведь маленький ребенок из-за наивного эгоцентризма принимает на свой счет все, что происходит вокруг. То, что для взрослых семейный скандал, – для ребенка болезнь. Психологический «рецепт» – категорически нельзя допускать, чтобы дети становились свидетелями, и тем более участниками родительских ссор.

3. Двойная выгода

Нередко ребенок использует нездоровье, как способ не отпускать маму от себя: и самому не ходить в садик (школу), и при этом мама останется с ним дома – две «выгоды» сразу!

4. Зеркало

Мамы часто говорят: «У нас такая-то болезнь», – не задумываясь об истинном значении этих слов. На самом деле недуг ребенка часто представляет собой болезнь «на двоих». Мама переживает за ребенка, а он, как «зеркало», отражает ее внутреннее состояние. Когда она погружена в тяжелые душевные переживания, даже если и старается внешне этого не показывать, то ребенок «заражается» негативными чувствами, способными стать для него причиной нездоровья.

Так наследственность, генетика или психосоматика? На этот вопрос сможет ответить только специалист. В любом случае – сбалансированное эмоциональное состояние родителей – один из немаловажных факторов здоровья ребенка.

Автор: Марк Сандомирский

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Александра Дроздова