Семь секретов идеальных жен

Овладев ими, любая представительница прекрасного пола сумеет сделать своего мужчину самым счастливым.

Первый секрет - это женственность. Мужчин привлекает красивая, наполненная энергией и уверенная в себе девушка. Женственности прибавляют юбки, платья, украшения, чистые волосы, ухоженная кожа. Что бы ни говорили, ни одному мужчине не под силу влюбиться с первого взгляда в ваш внутренний мир.

Второй секрет - сексуальность. Мужчине нужна женщина, умеющая не только дарить, но и получать незабываемое наслаждение. Поэтому женщине важно развивать чувствительность и знать техники массажа, мануальных ласк, которые доставят несказанное удовольствие ее партнеру. Обратите внимание - мужчина, чья женщина умеет доставлять и получать наслаждение, будет заметно больше зарабатывать.

Третий секрет - эмоциональность. Мужчина ценит настоящую, веселую, нежную, восхищающуюся им «девочку». Когда любимый что-либо рассказывает - смотрите на него с восторгом и изумлением, ведь интереснее и умнее рассказчика в мире нет! Развивать эмоциональность женщина может в спортзале, занимаясь йогой, путешествуя или танцуя во время уборки. И по приходу мужа домой она должна встречать его легкой, излучающей свет, а не раздраженной.

Четвертый секрет - любовь. Мужчина нуждается в безусловной любви, абсолютном принятии и материнской заботе. Женившись, парень все хлопоты о себе передает из рук мамы в руки супруги. Дом для него - утроба матери, где он забывает обо всех заботах. Сердечность развивают прикосновения, поглаживания, объятия. Любите не за что-то, а вопреки всему!

Пятый секрет - счастье. Мужчина хочет видеть рядом реализованную, творческую, целостную личность. Чтобы он слышал и уважал вас, вы должны быть успешной в профессиональной или любой другой сфере. Но помните, когда женщина «тонет» в самореализации, а мужчина отходит на второй план, у него появляется любовница. Ему просто необходимо быть для женщины Царем. Если в ваших отношениях этого нет - цепочка порвется...

Шестой секрет - мудрость. Женщина для своего мужчины - интересный собеседник и понимающий друг. Она должна уважать его работу, выбор, а также разделять хобби.

Седьмой секрет - духовность, вера. Мужчине важно, чтобы женщина верила, что все будет хорошо, что у нее самый лучший на свете муж и дети. Что бы ни происходило, она всегда спокойна. Если вы будете обладать всеми этими «секретными» качествами, будьте уверены - мужчина никогда от вас не уйдет.

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Алевтина Мармеладова