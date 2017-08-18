Шесть потребностей мужчины в любви

Если все шесть потребностей мужчины в сфере любви удовлетворены, его душа раскрывается с самых лучших сторон. Но если женщина не знает, что ему необходимо в первую очередь, и изливает на него любовь-заботу, а не любовь-доверие, она, сама того не ведая, может способствовать разладу их отношений.

1. Ей нужна забота, ему - доверие

Когда мужчина проявляет интерес к чувствам партнерши и искренне печется о ее благополучии, она ощущает, что ее любят, о ней заботятся, что она особенная, единственная для него, - и первоочередная потребность женщины оказывается удовлетворенной. Естественно, она начинает испытывать более сильное доверие к партнеру. А тем самым все полнее раскрывается навстречу ему и способна получать от взаимоотношений с партнером гораздо больше.

Видя эти перемены в подруге, и сам он начинает чувствовать, что ему действительно доверяют. Значит, верят, что мужчина делает все от него зависящее, чтобы его любимой было максимально хорошо. Когда реакция женщины отражает такую веру, первоочередная потребность мужчины оказывается удовлетворенной, и автоматически он становится более внимательным к ее чувствам и запросам.

2. Ей нужно понимание, ему - принятие таким, какой он есть

Когда мужчина без раздражения, а напротив - с сочувствием и живым интересом внимает женщине, говорящей о своем заветном, она ощущает, что ее слышат и понимают. Понимание не предполагает угадывания мыслей и чувств: оно заключается в том, чтобы извлечь из услышанного информацию и правильно оценить ее. Чем более удовлетворяется потребность женщины быть услышанной и понятой, тем легче ей принимать мужчину таким, какой он есть (а ведь это ему и нужно).

Когда женщина встречает мужчину любовью, не пытаясь переделать его, он чувствует, что его принимают со всеми его плюсами и минусами. Партнерша вовсе не считает его идеалом, но дает понять: она не собирается «усовершенствовать» его, веря, что мужчина сделает это сам. При таком отношении ему гораздо легче слушать партнершу и понимать ее чаяния, - а ведь это именно то, в чем она нуждается.

3 . Ей нужно уважение, ему - признательность

Когда в обращении с женщиной мужчина признает и ставит на первое место ее права, желания, потребности, мысли и чувства, она уверена, что ее уважают. Конкретные, ощутимые выражения этого уважения - цветы, память о дне рождения, семейных датах и т. п. - очень важны для удовлетворения третьей из первоочередных женских потребностей в сфере любви. Женщине, чувствующей уважение мужчины, гораздо легче проявлять к нему признательность, которой он заслуживает.

Когда в результате усилий мужчины женщине хорошо, она благодарна ему за это. Признательность - естественная ответная реакция на ощущение поддержки. Чувствуя признательность женщины, мужчина знает, что его старания не пропали даром, и удвоит их с новыми силами. А уважение к партнерше возрастет.

4. Ей нужна преданность, ему - восхищение

Когда мужчина ставит во главу угла запросы женщины (а не собственные интересы - работу, учебу, развлечения и т. д.) и гордится тем, что может поддержать ее во всем, он удовлетворяет четвертую первоочередную потребность партнерши - быть любимой. Чувствуя, что занимает самое важное место в его жизни, женщина не только сама расцветает, но и с легкостью начинает испытывать восхищение к партнеру.

Точно так же, как женщина нуждается в преданности мужчины, ему необходимо ее восхищение. Восхищаться мужчиной - значит взирать на него с восторгом, радостным удивлением, одобрением и удовольствием. Он чувствует восхищение партнерши, когда та счастливо поражена, обнаружив в нем какое-то особое качество или талант. Это может быть чувство юмора, сила, целеустремленность, цельность натуры, честность, романтичность, доброта, любовь, понимание и другие, так называемые старомодные, добродетели. Ощущая восхищение подруги, мужчина приобретает достаточно уверенности, чтобы преданно посвятить себя женщине и обожать ее.

5. Ей нужно признание, ему - одобрение

Когда мужчина не смотрит свысока на чувства и желания женщины, не спорит с ними, а принимает и признает их, так сказать, законность, женщина ощущает себя любимой, потому что удовлетворена пятая ее первоочередная потребность в сфере любви. (Важно помнить, что он может признавать точку зрения партнерши, имея при этом свою собственную.) Когда мужчина дает понять женщине, что признает ее права, он получает с ее стороны одобрение, которое ему крайне необходимо.

6. Ей нужно подкрепление уверенности, ему - поощрение

Когда мужчина неоднократно доказывает женщине, что понимает, уважает, ценит ее, предан ей, заботится о ней, тем самым удовлетворяет еще одну из ее первоочередных потребностей: женщина нуждается в подтверждении, что у них все хорошо. Такое поведение мужчины означает для партнерши, что ее любят всегда.

Мужчина обычно совершает ошибку, полагая, что коль скоро он удовлетворил однажды все первоочередные потребности своей партнерши в сфере любви и та чувствует себя счастливой и уверенной, то теперь раз и навсегда поверит, что ее любят. Однако это не так. Мужчине надлежит снова и снова подкреплять уверенность женщины.

Одна из первоочередных потребностей мужчины - поощрение со стороны женщины. Одобрительное поведение подруги дает ему надежду и стимул, поскольку выражает веру в его способности и силу характера. Когда партнерша выказывает мужчине доверие, признательность, восхищение и одобрение, принимает его таким, какой он есть, это вдохновляет его на то, чтобы стать по возможности еще лучше, что, в свою очередь, движет партнера снова и снова подкреплять уверенность женщины в своей любви - а это-то ей как раз и нужно. Если все шесть приобретенных потребностей мужчины в сфере любви удовлетворены, его душа раскрывается с самых лучших сторон. Но если женщина не знает, что ему необходимо в первую очередь, и изливает на него любовь-заботу, а не любовь-доверие, она, сама того не ведая, может способствовать разладу их отношений.

Джон Грей

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Александра Дроздова