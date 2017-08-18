Как женщина передает энергию мужчине? И как мужчина может передать энергию женщине?

Женщина создана природой, чтобы дарить мужчине творческую энергию созидания. Не обязательно посредством близости. Через взгляд, через прикосновение, через тёплые ласковые слова, через пищу, которую она готовит, через белье, постиранное её руками, и через многое другое. Энергия настоящей женщины, не стервы и не мужланки, всегда окрашена любовью к мужчине.

Любовь - это особый ключ, который помогает течь женской энергии легко и свободно. Женская энергия словно находится в коконе высокой любви. Кокон светится всеми цветами радуги, потому что в нём действуют силы самой Лады. Это особый волшебный свет, в котором присутствуют вибрации всех ядер высшего сознания человека.

По своей генетической природе женщина должна отдавать энергию и любовь нравящемуся ей мужчине. Если этот процесс затормозить надолго, то в организме женщины начнётся процесс саморазрушения. Сначала разрушится нервная система, потом начнут разрушаться почки, женские органы, за ними всё остальное. Очень часто лишняя энергия превращается в женском организме в жировые отложения.

Природа требует отдать мужчине весь этот энергетический ресурс. Энергия должна течь. Если же она пребывает в застое, то превращается в самую настоящую мину замедленного действия.

Свою энергию мужчина может передавать женщине необязательно посредством объятий, поцелуев, ласк и близости. Достаточно просто любоваться женщиной, и она будет купаться в его энергии. Но воздействие взглядом бывает разное. Человек посредством глаз может передать до пятидесяти процентов своей силы. Именно по этой причине и иконы, и статуи, и картины приобретают свою магическую силу. Многие совершенные произведения искусства, подобно аккумуляторам, имеют свойство накапливать энергию тех, кто ими любуется. А потом начинают эту энергию отдавать. Она-то и является целительной силой.

То есть любуясь женщиной, мужчина способен передать ей часть своей энергии. Но любование может быть разным. Один мужчина восторгается совершенством линий женского тела и иконописным лицом. Он видит в женщине не самку, а божественное произведение искусства, любуется ею, как пылающей звездой, как ярким необыкновенно красивым цветком. Если женщина попадает в поле, когда ею любуются, как звездой, цветком и богиней, она воспринимает позитивную энергию мужчины и становится ещё привлекательнее. В позитивном поле настоящей любви и любования, женщина, если она больна, начинает выздоравливать.

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Валентина Соломатина