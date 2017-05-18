Как достичь гармонии в семейных отношениях

Советы, которые помогут добиться гармонии в отношениях со своей второй половинкой и жить, как говориться - душа в душу.

1. Интересуйтесь партнером

Постарайтесь узнать его получше: интересоваться им, его мнением, его увлечениями. Старайтесь узнать не только его положительные качества, но и пытаться понять его слабые стороны. Тому, кто интересуется лишь собственными проблемами, будет трудно контактировать с людьми и, естественно, со своим спутником жизни. Понимание другого значительно сокращает число поводов к проявлению агрессии.

2. Слушайте свою вторую половину

Умение внимательно слушать обеспечивает хороший контакт с людьми и часто бывает более ценным, чем умение говорить. И семья в этом плане не является исключением. "Выливаете" на вернувшегося с работы мужа нескончаемый поток информации обо всем на свете от соседских новостей до нехватки модных босоножек в гардеробе? Не ждите установления благоприятного психологического климата в семье. В подобной ситуации мужу остается только молчать и сосредоточиться на своих мыслях, которыми он надеялся поделиться с вами. Сначала выслушайте мужа, а потом поделитесь своими проблемами.

3. Говорите о том, что интересует партнера

Говорящий должен чувствовать, что собеседник не только слушает, но и следит за ходом его мысли, понимает его. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы супруга интересовало содержание беседы.

4. Не злоупотребляйте критикой

Критика - это бумеранг, который всегда возвращается. Если мы начинаем критиковать, можно не сомневаться: нам отплатят тем же. Когда жена говорит мужу, что он небрит и плохо выглядит, она может услышать в ответ: "Сначала посмотри на себя, как ты выглядишь". Критика должна включать и позитивные элементы, она не должна задевать достоинства партнера, а скорее "подталкивать" его к самокритике. Не следует делать критические замечания в форме нападок, критика не должна быть прямой: критикуя партнера, необходимо одновременно похвалить что-то положительное в нем.

5. Осторожнее с приказами!

Большинство людей не любят, когда им кто-то приказывает, напоминает об их обязанностях, особенно это касается супружеских отношений, брака, где партнеры чувствуют себя равными. Чтобы избежать спонтанного, естественного сопротивления приказам, следует облечь их в форму вопроса или просьбы о помощи.

6. Признавайте свои ошибки

Если своевременно признать свои ошибки и исправить их, то ссоры или конфликта можно избежать. Когда мы добровольно принимаем на себя как ошибку то, что в прямом смысле ошибкой не является, мы можем успешно овладеть конфликтной ситуацией.

7. Чаще хвалить и слегка идеализировать

Обычно мы ругаем то, что нам не нравится. Когда же нам что-то нравится, мы чаще всего молчим. Если мужу по вкусу блюдо, приготовленное женой, он ест его молча. Когда же еда ему не нравится, он начинает высказывать претензии. С точки зрения супружеской тактики должно быть наоборот.

В разговоре целесообразно слегка идеализировать партнера, говорить о нем так, как если бы он уже стал таким, каким мы хотели бы его видеть.

8. Входите в положение другого

На спорные вопросы каждый смотрит несколько под иным углом и видит их по-своему.

Например, муж опоздал к ужину, да и ест без аппетита. Он, усталый, нервный, сосредоточен на своих мыслях, отодвигает недоеденный ужин. Обиженная жена уходит в другую комнату, между супругами нарастает напряжение. Жена думает, что муж невнимателен по отношению к ней, а он не догадывается, что жена хотела сделать ему приятный сюрприз в виде вкусного ужина в уютной обстановке.

Если каждый попытается поставить себя на место другого, постарается понять ситуацию и переживания партнера, будет более терпим к нему и найдет правильный выход из положения, это позволит избежать конфликтов.

9. Не ссорьтесь!

Деструктивная ссора не решает возникшей проблемы, а лишь усиливает напряженность и чувство несправедливости. Принцип "не ссориться" вовсе не предполагает полного молчания - тактически он означает "быть выше ссоры", участвовать в разговоре, но при этом не противоречить тому, что говорит партнер. Если мы начинаем возражать партнеру, повторяя "ты не прав", "это твоя вина", мы как бы даем ему понять, что он глуп или плох, а мы сообразительнее и лучше: это любому будет неприятно. Тем самым мы лишь затрудняем принятие нашего мнения, даже если оно правильно.

10. Улыбайтесь чаще!

Приветливая улыбка диаметрально противоположна конфликту. В присутствии добродушно улыбающегося человека у других пропадает желание ругаться и ссориться, скорее возникает столь же доброжелательное отношение. Настроение легко передается. Если вы будете улыбаться партнеру, то можете быть уверены, что и он ответит вам улыбкой. Приветливость и доброжелательность одного вызывают аналогичную ответную реакцию у другого, снимая напряжение.

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Алевтина Мармеладова