Женщина — главный источник успеха мужчины

Люди, живущие вместе или просто проводящие много времени друг с другом, становятся удивительно похожи. Во взглядах, выражениях, мимике и даже в поступках. Психологи утверждают: мы склонны перенимать привычки, которые постоянно находятся в зоне нашего доступа, это естественно для человека.

Отдельная тема — то, как женщины и мужчины влияют на своих любимых. Ведь мнение близкого человека очень важно, и от подсознательного стремления поступать так, чтобы ему понравиться, никуда не деться. Особенно хорошо видно это на примере мужчин: те, кому повезло со спутницей жизни, добиваются успеха и развиваются…

В женских силах изменить своего супруга, но для этого нужно сначала измениться самой! Стать лучше, увереннее в себе и своим примером подтолкнуть мужчину к личностному росту.

Как мужчины говорят?

Если женщина говорит с мужчиной в спокойном, уважительном тоне, используя свой словарный запас активно и изящно, — мужчина учится говорить так же, перенимая манеру супруги. Хочешь научить мужчину рядом говорить комплименты, правильно выражать свои чувства, уместно шутить и быть вежливым? Легко! Просто делай всё это сама.

Как мужчины работают?

Когда в доме спокойно, убрано, есть возможность отдохнуть и насладиться уютом, работоспособность мужчины повышается. Память, логика, стабильность психики — всё это зависит от качественного отдыха. Позволяй мужу отдыхать, и он будет лучше работать, повышая свой статус в обществе.

Как мужчины самоутверждаются?

Если ты веришь в своего мужчину, он способен на многое. Если же ты сомневаешься в его силах, способностях, считаешь его не настолько хорошим, как ты этого заслуживаешь… лучше он точно не станет. Лучшее самоутверждение для мужчины — разумная похвала женщины рядом.

Как мужчины достигают своей цели?

Только женщина, которая разделяет интересы и стремления мужа, способна вдохновить его на невероятные свершения для их общего блага. Никогда не относись скептически к задумкам мужа, и он тебя удивит!

Как мужчины становятся терпеливыми?

У женщин тоже много недостатков, как и у мужчин. Только взаимная способность терпеть и прощать воспитывает людей, только так они могут долго и счастливо жить вместе. Терпеливая, спокойная женщина взращивает у мужчины способность стойко терпеть ее любые капризы.

Тебе кажется это слишком просто? Попробуй воплотить на практике эти советы, и увидишь, что простор для работы над собой — огромен. Мужчина и женщина созданы, чтобы помочь друг другу жить счастливо. Если не забывать об этом, то всё получится замечательно!

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина