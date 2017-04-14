Открыться или защищаться? Уязвимость в отношениях

Если вы не готовы к боли, вы не готовы к близким отношениям. Избегание собственной уязвимости и ранимости приводит к избеганию близости. По-настоящему теплые взаимоотношения возможны только между людьми, чьи души открыты навстречу друг другу.

В нашем обществе учат подавлять свою уязвимость, избегать ее и «держать лицо». Проявлять свою уязвимость небезопасно, и осуждаемо обществом. Конечно, на работе или в транспорте вы не станете демонстрировать окружающим свои настоящие чувства, обнажать перед ними свою душу, открывать своего внутреннего ребенка. Совсем иное дело, когда речь идет о близких взаимоотношениях.

Вы замечали, что когда мы любим другого человека, то любим не его общественные, социальные и другие маски, мы любим его внутреннего ребенка? Мы любим его настоящего, открытого и уязвимого. Сложно полюбить человека, который закрывается от нас всевозможными масками. Его можно уважать, им можно восхищаться, но любить по-настоящему можно только истинную сущность человека, это где-то на уровне души. А душа свободна от всех масок и ролей, которые продуцирует Эго.

Как хочется, чтобы нас любили по-настоящему. Но для этого надо открыться, а чтобы открыться, надо быть готовым пройти через боль снова. Надо увидеть и признать свои маски, и отбросить их. А это невероятно страшно!

Вы чувствовали когда-то боль, и чтобы больше ее не чувствовать, вы закрываетесь, облачаетесь в доспехи. Это механизм самозащиты. В детстве мы все рождаемся искренними и открытыми миру. Но потом, возможно, нас предали, отвергли, плюнули в душу. Это могли сделать даже самые близкие люди – мама и папа, а потом – первая любовь, разочарования, слезы... И мы начинаем закрываться, усиливая свою защиту. Но закрываясь от плохого, мы закрываемся также и от хорошего. Мы закрываемся от любви, а любовь обязательное условие для развития души. Отношения – вот цель и смысл нашей жизни. Это то, для чего мы здесь.

Продолжая защищаться, человек в один прекрасный момент обнаруживает себя одиноким и несчастным. Возможно, он не испытывает острой боли, облачив свою душу в доспехи. Но он испытывает ноющую, тупую боль от того, что он сам лишил себя жизни, жизни во всей ее полноте.

«Если я буду уязвимым, я опять стану маленьким ребенком, от которого ничего не зависит. Я сам хочу все контролировать. Ведь если я не контролирую ситуацию, то случится что-нибудь плохое», – говорим мы себе.

Контроль и самоконтроль отнимает много энергии и психических сил. Только представьте: вы все 24 часа старательно играете избранную роль, подбираете нужные слова, продумываете жесты, чтобы, ни дай Бог, ваша маска не слетела в самый неожиданный момент, и все вдруг не увидели, что вы на самом деле не такой, каким хотели бы казаться. И вот тогда… страшно подумать – вас перестанут любить!

Пока мы пытаемся повлиять на своего партнера, мы пребываем в защите. Защита включает в себя ожидания, стремление задеть другого, попытки контролировать, манипулировать, обвинять, делать саркастические замечания, резко отсекать контакт или осуждать.

Тотальный контроль – одна из видов психологической защиты, которая мешает человеку устанавливать по-настоящему близкие отношения. Он просто не может позволить себе «распустить нюни», ибо тогда потеряет власть и контроль. Это приводит к подавлению своих естественных проявлений, как эмоциональных, так и поведенческих. Это так называемый, человек в футляре.

Тотальный контроль может маскироваться под «заботу» о других. Это непрошеные советы, инструкции, чрезмерная опека, большая склонность к осуждению неправильного с его точки поведения, пристрастие к сплетням, слухам и искажению фактов.

У такого человека основной критерий выбора друзей или партнеров: «Могу ли я тебе доверять?» Для этого он собирает о человеке максимум информации. Человек, который хочет все контролировать, всегда будет ждать первого шага со стороны другого, до той поры держа свои чувства под неусыпным контролем. Но и другой человек, чувствуя, что ему не доверяют, начинает закрываться. Получается конфликт. Оба как будто хотят близости, их тянет друг к другу, но сами они продолжают отталкивать друг друга из страха быть отвергнутыми.

Невозможно достичь близости и полного взаимопонимания, оставаясь в психологических доспехах. Что же мешает нам снять эти доспехи? Страх. Страх утраты отношений, утраты контроля, страх повторной боли и зависимости от другого. Но мы не понимаем, что таким образом, и правда, попадаем в зависимость от других людей, потому что пытаемся контролировать их реакции на нас.

Ведь если они узнают меня настоящего, то они поймут, что я не достоин любви. Так или иначе, этот страх свойственен всем людям. Не думайте, что это свойственно только вам. Но мало кто хочет об этом говорить. Почти у каждого человека с детства есть убеждение: я недостаточно хорош, вся жизнь – это борьба. Если бы люди научились воспитывать своих детей, не пытаясь сделать их идеальными, то таких психологических проблем было бы меньше. Но, к сожалению, все мы воспитывались не в идеальном мире и не идеальными родителями, на жизненном пути нам встречались не идеальные возлюбленные и т.д.

Так что же делать? Необходимо понять, что в близких отношениях уязвимость – не слабость, это наша сила! За любовь не надо бороться. От любимых не надо защищаться. А для начала необходимо поверить в то, что вы достойны их любви.

Надо найти в себе мужество для того, чтобы слабым и уязвимым в любви. Мужество позволить себе быть не идеальным. Быть самим собой во что бы то ни стало. Не бояться первому сказать «Я люблю тебя», любить от всего сердца, не ожидая в ответ никаких гарантий. Не бояться вкладываться в отношения с человеком, не ожидая ничего в ответ.

Позволить, чтобы вас увидели таким, какой вы есть. «Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек любит самого себя», – сказал Блаженный Августин. Если вы будете считать себя полноценной личностью, достойной любви, то вы перестанете защищаться, а начнете слышать другого, начнете добрее и нежнее относиться к другим людям.

Но чтобы быть добрее к другим, необходимо стать добрее к себе. Потому что невозможно испытывать сострадание к другим людям, не простив за несовершенство самого себя.

То, что делает вас уязвимым, делает вас искренним и открытым для любви. Одновременно ваша открытость сметает все защиты вашего партнера, и ему уже не так страшно снять свои доспехи перед вами.

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Алевтина Мармеладова