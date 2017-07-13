Материнское выгорание: правда или миф?

В последнее время все чаще говорят об эмоциональном выгорании представителей «помогающих» профессий: учителей, врачей, социальных работников, даже священнослужителей. В этой связи теперь стали упоминать и материнское выгорание – ведь кто, как не мама, ежедневно выполняет множество функций и сильно устает?

Впервые данный синдром описал американский психиатр Фрейденбергер еще в 1974 году. По мнению этого эксперта, выгорание проявляется в моральном, эмоциональном и физическом истощении, переутомлении. Человек теряет интерес к своей деятельности, у него пропадает понимание и сочувствие к тем, с кем приходится работать. А вот о материнском выгорании говорить стали только сейчас: ведь в нашем обществе как-то не принято считать, что мама – это тоже «помогающая» профессия, причем посложнее, чем все остальные вместе взятые. Хотя бы потому, что труд матери «не конечен», и его результаты не сразу видны воочию.

Что говорит об этой проблеме отечественная наука? Известный психолог Людмила Петрановская считает, что выгорание возникает там, где человек подвергается слишком большим и длительным нагрузкам при общении с другими людьми – будь то даже собственный ребенок. Оно вызывается грузом ответственности, необходимостью постоянно сопереживать, вникать, помогать, искать общий язык, отдавать все душевные силы, иногда подолгу ничего не получая взамен.

Процесс проходит несколько стадий, и если на первой могут возникнуть всего лишь хроническая усталость и нарушения сна, то на третьей и четвертой приходят и физиологические расстройства, и нарушения иммунитета, обостряются хронические заболевания. Стадии выгорания проявляются по–разному, но сопровождаются общими «симптомами»: собственное чадо начинает раздражать вас, порой даже кажется, что ребенок «делает все назло и просто использует меня». Очень часто такая же волна негатива обрушивается и на отца ребенка – тогда семья оказывается на грани краха.

Почему некоторым мамам выгорание нипочем?

Замечено, что этот синдром знаком далеко не всем. Многие женщины даже представить себе не могут подобного состояния, и вообще не понимают, о чем идет речь. Как же выработать у себя подобный «иммунитет»?

1. Банальная истина – все люди разные, и запас прочности у всех разный. Одни более выносливы и уравновешенны, другие – ранимы и меланхоличны. Но все можно изменить – стоит лишь осознать проблему.

Что можно посоветовать? Учиться «здоровому пофигизму» – возможно, у менее требовательных к себе родственниц или подруг. Как только вы перестанете ежеминутно думать о своем родительском долге и по 50 раз на дню напоминать себе: «Яжемать», ваше мироощущение улучшится.

2. Перфекционизм хорош в работе – и то далеко не всегда. Если вы замечаете за собой подобное качество, то вы – в группе риска.

Что можно посоветовать? Пересмотреть свои личностные установки. Сказать себе, что ваш дом не обязан быть самым образцовым на планете Земля, а ваши дети – самыми выдающимися в округе. Конечно, это не означает, что на свои функции жены и матери следует «забить», но время от времени давать себе поблажку просто необходимо.

3. Из предыдущей рекомендации вытекает следующая: вы – мать этого данного конкретного ребенка, и только вы можете знать, что ему действительно полезно и необходимо. А потому не стоит постоянно стремиться выглядеть «не хуже других».

Что можно посоветовать? Перестать конкурировать с другими семьями, тем более, что «похвастушки» детскими успехами могут быть сильно преувеличенны. Не все дети в три года должны бегло разговаривать, в четыре – начать изучать английский, а в пять – заниматься большим теннисом и ушу. Исходите из собственных сил и возможностей, в том числе и материальных, и твердо помните, что ваш ребенок – самый замечательный на свете.

4. Часто причиной эмоционального выгорания называют неправильную организацию труда. Займитесь инвентаризацией – может, обязанности в вашей семье распределены слишком неравномерно, и вам пора оптимизировать свой быт?

Что можно посоветовать? Перестать стесняться просить помощи у домочадцев и нагружать детей посильной домашней работой. Активнее пользоваться достижениями цивилизации – поверьте, каша, сваренная в самой немудрящей пароварке, ничуть не менее полезна ребенку, чем приготовленная вами собственноручно. Пересмотреть свой семейный бюджет: как знать, может, там и отыщутся средства, чтобы хотя бы изредка приглашать помощницу по хозяйству или няню к ребенку?

5. Современные психологи считают, что настоящий отдых, помогающий организму как следует восстановиться, это отнюдь не «ничегонеделание». Бездумное сиденье перед телевизором или пролистывание глянцевых журналов не дают необходимой релаксации.

Что можно посоветовать? Существует понятие отдыха как переключения деятельности. И ничего лучше физической активности для преодоления рутины человечество еще не придумало. Любой маме жизненно необходимо посвящать этому хотя бы 15-20 минут в день. Займитесь в столь драгоценные минуты аэробикой, пилатесом, йогой, да хотя бы самой обычной зарядкой. Непременное условие – делайте это только для себя, не отвлекаясь на детей и их потребности.

6. Еще наши бабушки и представить себе не могли, что это за зверь такой – материнское выгорание. Секрет прост – у нас традиционно были крепки родственные связи, и вокруг молодой мамы постоянно находились другие женщины: собственные матери, тетушки, сестры, свекрови и т. д. Всегда было с кем поговорить о наболевшем, да и просто перекинуться словом. Но современные реалии таковы, что очень часто мама оказывается один на один со своим ребенком. А это неестественно и нарушает эмоциональное состояние обоих.

Что можно посоветовать? Многие женщины, сидящие с ребенком, называют своей единственной отдушиной тематические «мамские» форумы в интернете. Но, конечно же, время, проведенное в Сети, не может заменить живого человеческого общения. И потому – выходите за пределы замкнутого круга внутрисемейной добровольной изоляции. Создавайте собственные группы по интересам с товарками «по Сети», встречайтесь вживую с такими же мамочками, помогайте друг другу восполнить эмоциональный дефицит.

Если вышеперечисленные меры не принесли психологического облегчения, не стесняйтесь обратиться к психологу. Возможно, даже 1-2 сеанса позволят значительно улучшить качество вашей жизни. Помните: счастье в семье зависит от счастья женщины. И мужу, и ребенку дома нужна довольная собой и жизнью жена и мама.

Автор: Светлана Голицына, психолог

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Валентина Соломатина