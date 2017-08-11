 
           
Статьи / Моя семья  / 

Семейная психология

Природа мужчины и женщины

Природа мужчины и женщины. 13558.jpeg

Согласно ведическим знаниям, у мужчины природа - солнечная, у женщины - лунная.  Солнце - дающая планета, Луна - принимающая.  Луна светит отраженным светом, она принимает свет Солнца, а затем отражает. Свет Луны более мягкий. Женщина может принимать от мужчины как подарки, комплименты, заботу, так и наставления, строгость; ее женская природа - в принятии. 

Солнцу сложно что-либо принять, ведь оно само является источником, свет исходит из него и направлен вовне. Луна свет берет вовне и направляет вовнутрь. Женщина - это чаша, стремящаяся к наполнению, мужчина - сосуд, наполняющий эту чашу. Это видно даже физиологически. Мужчины не любят когда им дают наставления, они не способны их принять, но сами они очень любят давать наставления, это их природа, и любят, когда эти наставления приняты с благодарностью. 

Но современные женщины не умеют принимать, и поэтому мужчины разучились давать. Женщины жалуются, что мужчины о них не заботятся, мало зарабатывают, но это лишь потому, что женщины влезли в мужскую сферу, взяли на себя мужские обязанности, стали обеспечивать семью, давать наставления, покровительствовать. Женщины превратились в чайники, а мужчины - в чаши, но такое положение малоэффективно.

Женщина больше связана с отношениями, поэтому ей проще измениться. Нужно позволить мужчине господствовать в его среде, и грациозно принимать то, что он способен дать.

 

Алевтина Мармеладова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100