Природа мужчины и женщины

Согласно ведическим знаниям, у мужчины природа - солнечная, у женщины - лунная. Солнце - дающая планета, Луна - принимающая. Луна светит отраженным светом, она принимает свет Солнца, а затем отражает. Свет Луны более мягкий. Женщина может принимать от мужчины как подарки, комплименты, заботу, так и наставления, строгость; ее женская природа - в принятии.

Солнцу сложно что-либо принять, ведь оно само является источником, свет исходит из него и направлен вовне. Луна свет берет вовне и направляет вовнутрь. Женщина - это чаша, стремящаяся к наполнению, мужчина - сосуд, наполняющий эту чашу. Это видно даже физиологически. Мужчины не любят когда им дают наставления, они не способны их принять, но сами они очень любят давать наставления, это их природа, и любят, когда эти наставления приняты с благодарностью.

Но современные женщины не умеют принимать, и поэтому мужчины разучились давать. Женщины жалуются, что мужчины о них не заботятся, мало зарабатывают, но это лишь потому, что женщины влезли в мужскую сферу, взяли на себя мужские обязанности, стали обеспечивать семью, давать наставления, покровительствовать. Женщины превратились в чайники, а мужчины - в чаши, но такое положение малоэффективно.

Женщина больше связана с отношениями, поэтому ей проще измениться. Нужно позволить мужчине господствовать в его среде, и грациозно принимать то, что он способен дать.

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Алевтина Мармеладова