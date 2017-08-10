О некоторых женских ошибках в отношении мужчин

Женщина зачастую сама себя унижает, считая, что то, что сейчас делает мужчина, со временем изменится. Она терпит какие-то поступки, которые терпеть не следует. А потом удивляется, почему он с ней так обращается. Все действия, которые инстинктивно Женщина внутри себя расценивает как показатель неуважения, таковыми и являются! Можно проверить себя ещё одним способом: представить очень достойную и ценящую себя Женщину, стерпела бы она этот поступок? Позволил бы себе Мужчина рядом с ней такое?

То, как ведёт себя Мужчина рядом с Женщиной, - дело рук Женщины. Многие из нас просто не знают, как себя вести с Мужчиной, а когда появляется тот, кто сильно нравится и кто расценивается как её достойный, тут мы и вовсе можем растеряться. Пытаемся вести себя так, как никогда не ведём: кто-то теряет дар речи, молчит, хотя Щебетунья ещё та, кто-то съедает все его выходки, лишь бы его не потерять (нравится-то сильно), «пускай, потом разберёмся». Но «потом» не бывает. Отношение к Женщине складывается из мелочей. Или она сама себя уважает и не позволяет делать то, что ей не нравится, кажется неуместным, раньше времени и т.д., тогда, соответственно, и Мужчина с уважением к ней относится, или нет.

Каждая Женщина может запросто влюбить в себя любого Мужчину. Но неправильное поведение Женщины разрушает отношение к ней и уважение. Типичная ошибка - Женщина думает о своих чувствах к нему, а не о его чувствах к ней. Мужчина должен отдаться Женщине, и только после того, как она это почувствует, она может отдаться ему - не раньше этого, а лучше ещё позже. Если Мужчина спрашивает, а Женщина не хочет отвечать, если он слишком рано вторгается в её личное пространство, а в Женщине ещё не сформировалось осознание, что её уважают, и нет понимания того, кто она для данного Мужчины, она может закрыть эту тему.

Не рассказывать о своей личной жизни, тем более, интимной, пока Мужчина не стал близок. На любое действие, которое внутри Женщины воспринимается как неуважение, задавать вопрос: «Я давала повод так себя вести?» Если на свидании что-то пошло не так... Можно развернуться и уйти, а на вопрос: «Кода мы встретимся в следующий раз?» ответить: «Для меня неприемлемо ваше (твое) поведение, думаю, нам не следует встречаться». Если Мужчина заинтересован в Женщине, он будет искать с ней встречи в любом случае.

Женщина, уважающая себя, не пойдёт в дом к мужчине на первых свиданиях, какой бы предлог мужчина ни находил. В этот момент Женщине может показаться неудобно так отгораживаться, что нелепо выглядит со стороны её нежелание идти в гости и искать отговорки, на самом деле это не так: Мужчина с уважением отнесётся к твердости Женщины в отношении данного вопроса.

Если есть сильная заинтересованность в Мужчине, типичная ошибка Женщины здесь - желание его не упустить. Здесь очень важно поменять позицию: «Не я должна его не упускать, а он». Это внутренняя позиция. Если её нет, Женщина автоматически попадает в позицию жертвы, заранее проигрывает в отношениях, занимая «дешёвую» позицию.

Сложно поменять стратегию поведения, выстроить другую линию себя, выдавать себя за новую тогда, когда до этого использовалась другая, неэффективная, но возможно. Если Женщина сильно нравится Мужчине, он не отстанет от неё. Помнить об этом - важно!

И на свидания желательно не бежать сразу, как пригласили, даже если это Мужчина самый достойный из всех, а выдержать паузу. Это можно проделать и после нескольких встреч: говорить, что занята, что есть время только через 2-3 недели, не раньше. Если Он за это время ничего не предпримет, чтобы ускорить встречу, можно и на следующий раз сказать то же. И так до того момента, пока он не начнет действовать активно или пока не отойдёт совсем.

Если Мужчина заинтересован, он будет наблюдать за интересующей его Женщиной, искать встречи. Если нет, этой Женщине такой Мужчина не нужен: не зачем впустую тратить время на того, с кем уже всё ясно. Если Мужчина не звонит, не надо искать за него отговорок, облегчая ему путь и уж тем более не стоит звонить (выходить на связь) первой. Всё просто и ясно: эта Женщина ему не нужна. Если Женщина нужна, так себя не ведут.

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Александра Дроздова