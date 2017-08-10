Семь распространенных мифов о раке

В древнейшей записи об онкологическом заболевании, сделанной в Египте 3000 лет до н.э., содержалось описание нескольких случаев рака молочной железы с заметкой: "Лекарства нет". Хотя в древние времена лекарств от рака действительно не существовало, с тех пор врачи и ученые разработали множество способов лечения рака груди. Это классический пример общеизвестной реалии: наше понимание рака значительно изменилось за последние годы, и наука развеяла многие прошлые убеждения. Несмотря на научные доказательства обратного, некоторые мифы и заблуждения все еще свойственны многим людям. Опровержение этих мифов и вымыслов поможет лучше понять природу онкологических заболеваний и их влияние на человеческую жизнь.

Миф 1-й: Рак - это всегда смертный приговор.

Факт: Усовершенствование методов лечения рака, повышение осведомленности и принятие профилактических мер помогает преодолевать болезнь. В современном мире выживаемость онкологических больных гораздо выше, чем была несколько десятилетий назад. Эта положительная тенденция привела к смене мировосприятия многих врачей. Рак все чаще рассматривают как хроническое заболевание, поддающееся лечению.

Миф 2-й: Рак заразен.

Факт: Хотя некоторые вирусы и бактерии, включая вирус папилломы человека (ВПЧ) и бактерии семейства Хеликобактер пилори, распространяются от человека к человеку и потенциально способны привести к развитию рака, само по себе заболевание не является заразным.

Миф 3-й: Всем онкологическим больным делают операцию.

Факт: Хирургическое вмешательство показано не всем пациентам и не при всех видах рака. Хотя для некоторых больных операция является приоритетным методом лечения, другим она и вовсе не рекомендуется.

Миф 4-й: Операция при раке приведет к распространению болезни.

Факт: В 1950-х и 1960-х годах врачи не имели возможности пользоваться диагностическими инструментами, доступными современным специалистам. Вот почему в те времена люди не обращали внимания на симптомы рака и не ложились на операцию по удалению опухоли до тех пор, пока заболевание не переходило в позднюю стадию. Хирурги проводили операцию, осознавали, что рак распространился, и ничего уже не могли с этим поделать. Семья пациента приходила к выводу, что во время операции рак получил доступ к воздуху и по этой причине стал прогрессировать. Многие люди и в наши дни верят в это заблуждение.

Миф 5-й: От облучения бывают ожоги.

Факт: В большинстве случаев наблюдаются легкие кожные реакции и побочные эффекты лучевой терапии - и все благодаря современным техникам радиационного облучения, позволяющим направлять энергию на уничтожение раковых клеток с минимальными повреждениями здоровых тканей и органов.

Миф 6-й: Клинические испытания - это ненадежные, рискованные эксперименты.

Факт: По сути, клинические испытания - это научные исследования новых подходов к лечению, абсолютная безопасность и эффективность которых на данный момент не доказана. Однако к тому времени, когда новые подходы достигают стадии клинических испытаний, они уже прошли обширное тестирование на клетках и лабораторных животных - и Министерство здравоохранения дает разрешение для испытания этих методов на людях. Такие исследования проводятся под тщательным контролем и мониторингом, в том числе со стороны независимых экспертов. Все методы терапии, применяемые в настоящее время в лечении больных раком, прошли через стадию клинических испытаний, прежде чем получить официальное одобрение. В процессе исследования пациенты получают возможность опробовать способы лечения, которые иначе были бы для них недоступны (в особенности после изматывающих традиционных подходов к лечению).

Миф 7-й: Сахар способствует росту раковой опухоли.

Факт: Нет достаточных доказательств того, что потребление сахара способствует росту опухоли или распространению рака. Хотя рацион, богатый сахаром, может привести к увеличению массы тела, повышающему риск развития рака и других заболеваний.

Неверные представления о раке могут ввести вас в замешательство, если вы только что узнали о своем диагнозе или пытаетесь выбрать план лечения, однако владение фактической информацией поможет вам увереннее смотреть в будущее.

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Missus.Ru Редакция