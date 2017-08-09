Как правильно дать совет мужу?

Если мужчина просит совета у женщины - знайте, что проиграете в любом случае, какой бы совет вы ему ни дали.

Вариант первый и вроде бы самый лучший: вы дали мужу хороший совет, и он его послушался. Он победил. Но в этом случае он лишается того, что очень важно для каждого мужчины - ощущения победителя. И в этом случае он не развивается внутренне, так как не принимал всей ответственности данного решения на себя.

Вариант второй: вы дали правильный совет, и мужчина его не послушался. Что происходит при этом? Мужчина начинает внутренне от вас отдаляться, так как для мужского самолюбия невыносима мысль о превосходстве женщины, о том, что вы оказались правы, а он нет. Даже если вы не произносите при этом ни слова, в глубине души он подозревает, что вы над ним насмехаетесь: «Я же тебе говорила!» А если вы произносите это вслух, то этим вы просто отталкиваете его от себя и теряете всякую привлекательность в его глазах как женщина и верная спутница жизни.

Вариант третий: вы дали неверный совет, и мужчина послушал его и ошибся. В этом случае всю ответственность за свой неверный поступок мужчина спихивает на вас: «Послушал женщину!», и уж тем более никак не развивается духовно.

Вариант четвертый: вы дали неверный совет, но мужчина поступил по-своему и победил. В этом случае мужчина испытывает полное удовлетворение от победы, но при этом начинает нелестно думать или отзываться о ваших интеллектуальных способностях. А вам это нужно?

Так что же делать? Совсем не давать никаких советов мужчине?

Совет давать нужно. Но Веды дают совет женщинам: мужчине совет давать нужно так же, как министр дает советы царю. Советник или министр для того и нужен царю, чтобы советоваться с ним. Но у министра от его советов зависит наличие головы на плечах, а у вас - наличие мужа. Никогда не нужно прямо указывать, как именно нужно поступать мужу или царю. Они этого не потерпят. Вы можете представить им свое видение тех или иных последствий различных возможных вариантов решения, оставив принятие окончательного решения за тем, кто ответственен: «Какое бы вы ни приняли решение, несомненно, это будет самое мудрое и правильное решение в данной сложившейся ситуации. Мы примем любое ваше решение, Ваше Величество!»; «Это не такая уж трудная задача для тебя, мой милый! У тебя все получится, я верю в тебя!». Когда от него зависят и в него верят, человек приложит все свои усилия, чтобы оправдать это доверие. При этом в случае неудачи не нужно его обвинять в этом. Более того, милые женщины, знайте: неудача мужчины - это ваш звездный час; в этот момент вы можете поднять свой рейтинг в его глазах на небывалую высоту, если будете всячески утешать его и оправдывать: «Ты сделал лучшее, что в твоих силах. Ты же не знал, что обстоятельства сложатся именно так. В следующий раз у нас обязательно все получится. Я это знаю. Не придавай значения этой временной неудаче. Ты так старался! Ты - самый лучший!»

Вы должны знать: мужчина никогда не чувствует себя таким беззащитным, как во время неудачи. В этот момент он - как ребенок, и очень раним, пусть даже и не подает вида. И нападать на него в этот момент - все равно, что бить лежачего. Именно в этот момент он больше всего, чем когда бы то ни было, нуждается в вашей поддержке и помощи, как в медсестре - раненый. Именно это и означает «быть спутницей жизни». Все ошибаются, и в этом ничего страшного: главное, чтобы ваши отношения от этого не пострадали. Наоборот, при вашей поддержке они от этого могут стать даже лучше.

© Ханна Саварская

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Александра Дроздова