Как жены убивают мужественность мужей

В семейной жизни есть одна проблема, о которой говорить не принято. Многие женщины жалуются на то, что мужчина с годами стал менее мужественным. Что его ничего не интересует, что он пьет и лежит на диване. Женщины даже забывают, что когда-то сами его выбрали и полюбили. За что-то. А за что - уже и не вспомнишь. Потому что это "что-то" вдруг куда-то делось. А может быть, не вдруг?

Нужно ли его приручать?

Когда мы встречаем мужчину, когда мы находимся в моменте начала отношений, нас очень привлекает его мужская сила, мужская энергия. Мы гордимся, если он бесстрашно гоняет на мотоцикле. Мы вдохновлены его победами в кулачных боях. Мы с увлечением рассказываем подругами о том, как он ездит на гонки в другой город, на соревнования, занимает первые места. И даже если таких явных проявлений силы нет, мы гордимся другими.

Нам нравится, когда ухаживающий за нами мужчина жёстко обозначает свою позицию - ты туда не идешь и точка. Внутри может даже подняться легкий бунт, но от такого удара кулаком по столу все успокаивается внутри. Защищена. Он сильный. Он настоящий мужчина.

Этого же часто мы ждем в семейной жизни - что он возьмет ответственность, стукнет кулаком, примет сам решение, успокоит взбудораженный ум. Мы мечтаем о сильном плече, забывая о том, что в этом случае нам нужно отказаться от многого в своем поведении.

Настоящий мужчина в каком-то смысле очень близок к природе. Он такой же несокрушимый, необузданный, дикий. И опасный. Опасно такой вулкан лишний раз беспокоить, разогревать, провоцировать, пилить, подавлять.

Когда мужчина женится, его мир резко меняется. Женщина после свадьбы пытается мужчину одомашнить. Для своего удобства. Чтобы не переживать, где он и как. Чтобы не остаться вдовой. А еще чтобы он меньше привлекал других женщин. Чем более он ручной, тем менее он интересен другим.

Мужчины на это соглашаются. Потому что они не видели других примеров - многих из них растили только матери. Другие выросли с таким же одомашненным папой, лишенным своей силы. Они не понимают, какую цену за это платят, и называют это просто "остепениться". А еще потому что они любят нас и хотят видеть нас счастливыми.

Но душа все помнит и знает. И тоскует по былой силе. Мужчина как лев, запертый в клетке, никогда не станет домашним котом. Он может стать просто униженным и дрессированным львом. Видели когда-нибудь такие глаза льва в зоопарке или цирке? То же самое творится в мужских сердцах. Сердцах, которые лишены своей силы.

Не случайно ли в среднем возрасте почти каждый мужчина старается скинуть с себя это бремя и пуститься во все тяжкие? Купить гоночную машину, бросить жену, заняться чем-то экстремальным? А если это невозможно, то хотя бы удариться в компьютерные игры, и стать героем там.

В Европе чаще всего на гоночных машинах типа «Феррари» за рулем сидят дедушки. И на педаль газа с огромным наслаждением нажимают тоже они. Вспоминая, что они все еще мужчины. Они все еще сильны и опасны.

Получается, что мы хотим замуж за супермена, который покорил нас подвигами и отвагой. А жить нам удобнее - подчеркну это слово "удобнее" - с домашним рохлей, который занимается чем-то скучным и безопасным, моет посуду, пол - и никому неинтересен. Даже нам самим. За удобство приходится платить уважением и собственным счастьем.

Мужская сила нужна обоим

Как бы ни сопротивлялись женщины, они втайне мечтают о том, чтобы муж снова стал таким же, как раньше. Необузданным, сильным, диким, опасным. Чтобы придя домой внезапно, он обнял ее так, что перехватило дух. Чтобы в момент ссоры, когда ее несет, он решительно сказал свое «нет» и опять же - кулаком по столу. Чтобы его глаза горели огнем силы и страсти.

Сложность только в том, что рядом с таким мужчиной нужно стать другой. Его нельзя дразнить и провоцировать, подливать масло в огонь, когда он злится.

Представьте, что вы - химик на производстве. Вы должны точно знать, что с чем можно смешивать, а что - ни в коем случае. Иначе это грозит проблемами. Каждую баночку вы берете аккуратно и продумываете - а что будет потом? У вас есть некая инструкция, как обходиться с баночками, как их хранить, как перемещать.

С мужчиной нужно точно так же. Проблема только в том, что этой инструкции у нас нет. И мы ставим эксперименты. Одно взорвали. Другое расплавили. Тут покалечились. И все бы ничего, если бы мы запоминали, какие действия приводят к таким результатам.

Например, мужчину не нужно злить, когда он не в духе. Об этом знают многие. А кто так делает? Что пытается сначала умиротворить дорогого и привести его в доброе расположение, а уже потом решать проблемы?

Чаще всего раздраженный мужчина получает подпитку тут же упреками жены, ее обидами, гневом. И происходит взрыв. Его сила колеблется в зависимости от самого мужчины и того, сколько масла в огонь подлила жена. Но разрушения и жертвы всегда есть.

Или мужчину, воодушевленного чем-то, не нужно отвлекать и мешать. Наконец он сел с удовольствием прибивать гвоздь - отойдите. Потому что советы "не туда" и "не так" не только выведут его из себя, но и приведут к тому, что больше ни одного гвоздя он не забьет.

Мужчины опасны?

Мужчины действительно опасны. Но когда женщины пытаются их приручить и обезвредить - они подкладывают себе свинью. Самой себе. Потому что от домашнего тюфяка им уже не хочется детей. Ради него не хочется готовить или быть красивой. Он вызывает скорее жалость и презрение. Уважать его тоже невозможно.

Когда в мужчине есть мужская сила, женщине непросто. Ей нужно учиться обращаться с мужем правильно, чтобы это было безопасно. Ей чаще нужно волноваться за него. И учиться ему доверять безраздельно. А еще понимать, что такой мужчина очень привлекателен и для других женщин. Поэтому нужно всегда оставаться для него самой-самой. Самой красивой, самой любящей, самой нежной, самой непредсказуемой.

Это другой выбор и другая жизнь. Перестать его контролировать. Перестать проверять его телефоны и не заставлять его приходить всегда вовремя. Не указывать ему, с кем ему общаться и чем заниматься. Не оценивать его хобби по их опасности. Снова и снова возрождать в нем страсть к жизни.

Увлечения горными лыжами, гонками, альпинизмом, спортом, командировки, подвиги, опасные путешествия, экстремальные занятия, общение с другими мужиками и многое другое, от чего мы хотим мужчин оградить - на самом деле дают им силы. Силы оставаться мужчиной рядом с нами. Силу брать ответственность. Силу аскетизма и выносливости. Настоящую мужскую силу. Которую мы так ценим и по которой так скучаем.

Цените в мужчинах их мужскую силу. И помогайте им становиться сильнее и мужественнее. Нет ничего страшного в том, что он не моет посуду дома. Купите посудомойку - или научитесь любить этот процесс. Пусть он занимается мужскими делами, которые без него никто не сделает. Делами, которые наполняют его силой и энергией.

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Евгения Примак