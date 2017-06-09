Пять ошибок, убивающих любовь после рождения детей

Статистика бьет наповал. Половина всех разводов приходится на первые 3 года жизни общего ребенка. Рождение ребенка навсегда связывает мужчину и женщину. И оно же многих разъединяет. Особенно часто «пропасть» между супругами увеличивается летом, когда мама с детьми надолго уезжает за дачу или на море, а папа остается в городе - работать. Итак, что именно угрожает вашей семье с маленькими детьми?

Ошибка мнимой очевидности

Женщины часто возмущаются: «Разве по мне не видно, как я устала?», «Неужели не заметно, что ребенок не слазит с рук, а в раковине посуда не мыта?». Нам часто невольно кажется, что то, что очевидно для нас, точно так же очевидно для нашего партнера. А раз ему это очевидно - почему он не делает то, что нужно? Это огромное поле для претензий и обид.

Я отчетливо помню, как поймала себя на этой ошибке. Нашему третьему ребенку был месяц. Он проводил все дни на руках. И вот наконец он крепко уснул на ночь. Я вышла из спальни, разогнулась и пошла развешивать белье. Развешиваю и злюсь: мой муж сидит в это время на кухне и спокойненько пьет чай.

И тут я понимаю, что он-то ничего не знает о том, как я себя сейчас чувствую и чего хочу. Он живет в своей психической реальности, не в моей. И в его реальности нет никаких проблем с тем, чтобы, когда наконец все дети спят, попить чай в тишине.

Я подошла к нему, рассказала, как я устала, и попросила развесить белье. Но сначала мы вместе попили чай.

Первый шаг к исправлению: прежде чем обидеться, спросите себя: «Знает ли мой муж об этих моих ожиданиях, в этой конкретной ситуации? Знает ли, почему для меня это важно?».

Согласно исследованию Дж. Готтмана, 70% женщин недовольны отношениями с мужем в первый год жизни их ребенка.

Игра в жертву

Думаю, вы знаете, как это бывает. Встречаешь мужа с работы с видом занятым и измученным. Чтобы сразу понял, как тебе тяжело. Делаешь все за всех и злишься, что не помогают, не ценят и даже не замечают. Задаешь себе высокую планку и героически пытаешься ей соответствовать.

Зачем мы это делаем? Чтобы почувствовать себя значимыми. И чтобы пожалели. Чтобы, опять же, признали наш вклад в семью и то, что он нам непросто дается. Когда нам не хватает признания, понимания, помощи, мы часто склонны надевать на лицо страдальческое выражение и ходить по дому с молчаливым укором.

Но когда один в паре - жертва, то второй автоматически - тиран, мучитель. А каждый человек в своих близких отношениях хочет быть хорошим.

И, что особенно обидно, хотя позиция жертвы несет определенные выгоды, она не дает нам того, чего нужно и хочется: признания и заботы. И она разрушает легкость в отношениях, смех и юмор. Как там было в «Простоквашино»? «Цветы обычно в тех домах вянут, где атмосфера очень строгая». Любовь тоже.

Первый шаг к исправлению: возьмите на себя ответственность за все, что вы делаете и не делаете. За все, что есть и чего нет в вашей жизни. Звучит не слишком весело, но это единственный способ выйти из позиции жертвы. Это ваш выбор - родить ребенка и делать для него, для мужа, для дома все то, что вы делаете.

Говорите ли вы «мы» и «он», имея в виду вас с детьми и мужа? Я слышу это очень часто: «Папа не любит с нами гулять», «Муж не интересуется нашей жизнью». Когда женщина воспринимает свою семью так: есть я с детьми и есть муж, то мужчина чувствует себя исключенным из отношений и ненужным. Он приходит домой - у жены с детьми своя жизнь, он словно лишний. И он недолго сопротивляется обычно - уходит в свои гаджеты или все чаще физически отсутствует: задерживается на работе, пьет пиво с друзьями и прочее подобное.

Гораздо более здоровое разделение на «лагеря»: родители и дети. Мы с мужем и они (он).

Да, проще в эту ловушку не попадать, чем из нее выбраться. Особенно затягивает, если дети с маленькой разницей в возрасте. Выход - поначалу намеренно создавать ситуации, в которых взрослые с одной стороны, а дети - с другой.

Первый шаг к исправлению: когда муж приходит с работы, поставьте ваше с ним общение в приоритет. Младенец обычно этому не помеха. Ребенку постарше можно (о ужас!) включить мультики на полчаса. А если дети перебивают ваш разговор, скажите: «Мама с папой разговаривают. У тебя что-то срочное?».

Застревание в роли исполнительницы обязанностей

В этом состоянии мы стараемся быть хорошей, правильной женой. Вся наша внутренняя жизнь крутится вокруг того, что мы должны делать и насколько мы это успеваем. И мы невольно сводим и отношения к этому - к исполнению обязанностей.

В своем мужчине видим тоже в основном исполнителя обязанностей мужа. Редко хорошего, чаще средненького или никудышного, прямо скажем, исполнителя.

Женщина отлично знает, каким должен быть исполнитель обязанностей мужа. Например, хороший исполнитель обязанностей мужа ремонтирует бытовую технику и другие поломки, как только его попросишь. Знает, чем занять ребенка любого возраста. Предпочитает общение с детьми дивану и компьютеру. И, конечно, кладет свои грязные носки прямиком в корзину для белья. Реальный мужчина обычно не дотягивает до правильного исполнителя. Особенно в той части, с которой успешно справлялся отец жены.

Интересно, что женщина в этом состоянии бывает уверена, что знает мужа «как облупленного», что все уже переговорено и понятно про него. При этом на самом деле очень мало понимает, что происходит сейчас в его внутренней жизни. И даже не понимает, что мало понимает. Немного путано, но вы ведь поняли, правда?

А реального человека, проходящего свой путь и свои уроки, живущего своей внутренней жизнью, во всей человеческой сложности, своего возлюбленного - уже не видит. Как сказала одна моя клиентка, «Я все время забываю, что не Вася - муж, а муж - Вася».

Первый шаг к исправлению: прежде, чем сообщать мужу о накопившихся домашних делах, узнайте у него, как он - как настроение, что на душе.

Излишне детоцентричный образ жизни

Детоцентричность - примета нашего времени. Все для детей, для их счастливого детства. В планах на выходные: детский развлекательный центр, парк и торговый центр, купить ребенку развивающих игрушек и велосипед. Планы на вечер: сюжетные игры с ребенком, просмотр мультфильмов. Планы на ночь: прослушать вебинар о воспитании.

В это трудно поверить, но такой перекос не идет на пользу не только отношениям родителей, но и самим детям. Дети важны, конечно. Их нужды важны, их развитие, их радости важны. Но родители тоже важны. И их потребности, интересы и, страшно сказать, удовольствия, тоже важны.

Первый шаг к исправлению: запланируйте на ближайшие выходные развлечения и для детей, и для взрослых.

Рождение ребенка - действительно серьезное испытание для пары. Усталость, бессонные ночи, нет времени друг на друга. Можно пройти это испытание по разные стороны баррикад, разочаровываясь и обижаясь на несправедливость. А можно - вместе, в одной лодке. Признавая и свою, и его усталость. Поддерживая друг друга. Всегда пытаясь понять и почувствовать: что сейчас происходит с моим родным человеком? О чем болит душа? О чем мечтает? И рассказывая о себе.

Яна Катаева, семейный консультант

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Валентина Соломатина