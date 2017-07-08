Когда простить невозможно: четыре варианта развития событий

Прощать не так просто, как кажется. Чем ближе тебе человек, тем больнее он может тебе сделать. Увы, это так. Именно предательство или ложь любимого человека сильнее всего ранит. Неспособность соотнести свои чувства и силу обиды ставит в тупик. Когда искренне хочешь простить, но не видишь ни единой возможности. В этом невыносимом подвешенном состоянии находиться мучительно и непросто. В этот момент никто не в силах предугадать, каковы шансы на спасение. Варианта, как минимум, четыре, постарайся исключить из своей жизни первые два:

1. Ты не заслуживаешь прощения и того, чтобы быть со мной

Такой вариант с одной стороны самый простой, но и самый опасный в своем губительном влиянии. Не простить - значит терзать свою душу гневом и злостью, тем самым, нанося непоправимый вред себе, своей психике и даже здоровью.

2. Я не прощаю тебя, но и не отпускаю

Тот вариант, когда сил нет ни на прощение, ни на то, чтобы навсегда расстаться с человеком. Фатальная ошибка в этой ситуации - постараться забыть обиду. Забыть не получится, прошлое не исчезает. Оно тяжким бременем ложится на ваши отношения и постепенно, основательно разрушает их.

3. Я прощаю тебя, но быть с тобой я больше не смогу

Когда обманывает любимый человек, печаль, гнев и боль парализуют, и необходимо время для того, чтобы пережить эти тягостные чувства. Но даже если ты осознаешь, что вернуть былое доверие в отношениях невозможно, стоит попытаться простить, тем самым облегчить себе душу и избавиться от страданий. Для того, чтобы простить, тебе придется пережить несколько стадий:

‣ Решить для себя, что пришло время перестать страдать

‣ Не ждать, пока у тебя попросят прощения

‣ Признать и полностью осознать вину обидчика

‣ Выразить свой гнев, и лучше, если прямо в лицо тому, кто тебя обидел

‣ Перестать во всем винить себя и копаться в причинах поступка другого человека

‣ Постараться понять человека, который сделал тебе больно

‣ Осознать несовершенность этого мира, окружающих людей и себя самого

Простить, а значит освободиться от ненужных эмоций и стать сильнее.

У тебя действительно получилось простить, если ты больше не ждешь от твоего обидчика ни компенсации своей вины, ни ее искупления. Загляни внутрь себя и почувствуй, что пришло на смену злости и обиды? Если ничего, то смело отпускай человека и смело двигайся дальше.

4. Я прощаю тебя и хочу быть с тобой

Если ты прошел все стадии прощения, а после вытеснения злости и обиды остались тепло и светлые чувства, есть смысл побороться за ваши отношения. Но для начала ответь искренне на следующие вопросы:

‣ Готов ли ты остаться с неидеальным человеком и закрыть глаза на его слабости?

‣ Готов ли ты больше никогда не припоминать нанесенную тебе обиду?

‣ Готов ли твой партнер прикладывать усилия для развития ваших отношений?

‣ Готовы ли вы к открытому диалогу друг с другом?

‣ Готовы ли вы вместе противостоять всем трудностям и невзгодам?

Если готовы, то у вас есть шанс вывести ваши отношения на новый уровень и сделать их более доверительными и зрелыми.

Не забывай о том, что прощение - не тот процесс, который может быть ускорен искусственно. Личностное развитие и откровенный разговор со своим внутренним миром - это поможет, но не избавит от тягостных мук и страданий, которые тебе придется пережить на пути прощения. Месть и затаившаяся злоба не способны сделать тебя счастливым, тогда как способность прощать обогатит твою жизнь новой энергией и укажет верный путь к счастью.

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Алевтина Мармеладова