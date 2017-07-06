Закон дарения

Любить - означает дарить часть себя, без оплаты и оговорок. Если вы хотите получить любовь, вам нужно только дарить ее. И чем больше вы дарите, тем больше получаете. Любовь похожа на бумеранг, она всегда возвращается обратно.

Может быть не всегда от того человека, которому вы ее дали, но она все равно к вам вернется. И вернется сторицей.

При этом важно помнить, что запас любви у нас неограниченный. Мы не теряем ее, когда дарим. И единственный способ потерять любовь внутри нас - это не отдавать ее другим.

Одна из причин, почему люди редко испытывают любовь, - они ждут, когда их сначала полюбит кто-нибудь другой. Но это похоже на музыканта, который говорит: "Я буду играть музыку, только когда люди начнут танцевать". Или ждать от костра тепла, не положив туда дров.

Настоящая любовь безоговорочна, она ничего не просит взамен. Она не терпит бартера.

Тайная формула счастливых отношений на всю жизнь в том, чтобы всегда обращать внимание не на то, что вы можете взять, а на то, что вы можете дать.

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Александра Дроздова