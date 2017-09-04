Симптомы нездоровых отношений

Отношения, как дружеские, так и романтические – это очень важная составляющая нашей жизни. Они необходимы для того, чтобы мы не чувствовали себя одинокими, получали поддержку, испытывали радость. К сожалению, некоторые из них не дают нам этого, а наоборот разрушают нас. Подобные отношения похожи на болезнь. Если вы сможете вовремя распознать тревожные симптомы, возможно, вы успеете спасти их, если нет, потеряете навсегда.

Что же это за симптомы? Вот основные из них:

Отсутствие баланса. Отношения строятся на взаимности. Каждый должен вкладывать в них столько же, сколько получает. Если кто-то постоянно идет на жертвы и компромиссы, а кто-то лишь принимает их – это не отношения, а игра в одни ворота.

Резкая критика. Любые отношения, где один человек слишком часто критикует другого, изначально обречены. Близкие люди должны поддерживать вас в трудную минуту, а не обвинять.

Манипулирование. Если ваш близкий человек постоянно заставляет вас испытывать чувство вины и страх потерять его или обижается на вас без видимой причины, задумайтесь – зачем ему все это нужно? Возможно, он просто манипулирует вами. Этого нельзя допускать. Отношения должны строиться на искренности и доверии, а не с помощью эмоционального давления.

Напряжение. Отношения должны приносить положительные эмоции. Если в процессе общения вы постоянно чувствуете тревогу, волнение или напряжение, это верный признак того, что вы ошиблись в своем выборе. Если человек подходит вам, вы будете чувствовать себя с ним легко и свободно в любой ситуации.

Блокировка личного роста. Здоровые отношения должны направлять вас и помогать вашему процветанию во всех областях, в то время как нездоровые отношения имеют прямо противоположный эффект. Когда рядом есть человек, который вдохновляет вас, вам легче справляться с трудностями и двигаться к своей цели. Если же ваши отношения тянут вас назад, значит вы не получаете достаточной поддержки.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина