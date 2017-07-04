Если в ваших отношениях есть напряжение

До определенного уровня развития осознанности человек не видит своего вклада в события своей собственной жизни. Многое воспринимается нами как случайность.

И именно поэтому, в качестве зеркала мы выбираем себе в партнёры того человека, который может нам показать все неосознаваемые аспекты нашей личности.

Особенно сильно это проявляется в отношениях между мужчиной и женщиной. Если созерцать партнёра, то через него, через отражения в нём, через обратную связь от него можно узнать о себе многое, если не все.

1. Мужчина и женщина созданы служить друг другу. Их отношения взаимозависимы, хотят они того или нет.

По максимуму, каждый человек хочет за время своей жизни раскрыть свой потенциал, но ему мешают маски-роли-субличности, которые ему пришлось надеть на себя, чтобы выжить в условиях, когда родители критиковали его и наказывали. Служение выражается в том, что мужчина и женщина строят все отношения друг с другом по принципу дополнения.

Чего не хватает одному партнеру для осознания и освобождения от субличности, мешающей раскрыть свой потенциал, ему своими субличностями дополнит вторая сторона. Когда одной стороне нужно осознать и освободиться от Жертвы, тогда другой стороне для этого приходится быть Тираном. Или еще пример, когда женщине необходимо выразить себя Сильной Личностью, мужчине, чтобы дополнить ее, необходимо стать Слабым.

2. Мужское Служение женщине состоит в том, чтобы делать известным то, что скрыто в женщине, то есть то, что ей о себе еще неизвестно.

Мужчина своим поведением вскрывает те субличности, что женщина в себе подавляет:

- Мужчина пьет, когда женщина не признает, что она давит. Тем самым он словно говорит ей: Я должен быть Невменяемым, чтобы ты могла быть Опекуном.

- Мужчина бьет, когда женщина застряла в Жертве: Я должен быть Опасным, чтобы тебе было кого бояться.

- Мужчина бездельничает, когда женщина берет на себя груз ответственности и становится мамочкой для него: Я должен быть Неумелым, чтобы тебе было кого учить.

- Мужчина изменяет, когда не может сделать счастливой свою «первую женщину» - маму: Я должен быть Предателем, чтобы ты перестала быть Жертвой (обращаясь к маме, но живя с женой).

3. Женское Служение состоит в том, чтобы быть для мужчины зеркалом, отражающим ему то, чего он уже достиг. При этом неважно, достиг он вершины или пропасти.

- Когда мужчина Решительный и Уверенный, рядом с ним женщина, дополняющая его своей мягкостью и доверием.

- Когда мужчина Беспомощен, рядом с ним Всемогущая.

- Когда он Нуждающийся, рядом Значимая.

- Когда он Страдающий, она Утешительница.

- Когда он Врун, она Уличающая.

4. Мужчина всегда нацелен на удовлетворение женщины.

Их у него две: жена и мама. Перетягивание мужского внимания на себя одной из этих женщин всегда вызовет протест другой.

5. Женщина всегда ждет от мужчины то, что не смог ей дать папа.

Исходя из потребности в безопасности, она всегда проецирует негативный прошлый опыт с предыдущими мужчинами в свои текущие отношения. Папа - самый первый мужчина в ее жизни. Субличности, которые сформировались у девочки за время жизни в родительской семье с мамой, папой или без него создают узоры ее поведения с мужчиной, инициируя его на создание своих качеств субличностей.

6. У мужа и у отца женщины разные функции.

Отец должен защищать и обеспечивать дочь, а муж хочет защищать и обеспечивать жену, когда та вдохновляет его.

7. Счастье женщины не в мужчине, а вместе с ним.

Счастье любого человека не может быть вне его. Оно, как и любое другое чувство находится только внутри вас. Ждать счастья от другого, значит делать его ответственным (читай виновным) за наличие (читай отсутствие) своего счастья.

8. Обычное, повседневное, будничное семейное счастье приходит, когда хотя бы одна сторона в очередном конфликте осознает, какие субличности сейчас играют свои роли и откажется поддерживать эмоционально свою роль. Роли созависимы и потому субличность второй стороны автоматически сдуется, как воздушный шарик.

9. Все субличности, которые разрушают отношения, хотя и проявляются через конфликты, являются родительскими посланиями и ждут, когда вы отправите их настоящим хозяевам. Они ждут, когда вы полностью осознаете, кто и при каких обстоятельствах не удовлетворил свои потребности, не выразил чувства, не завершил гештальт. Выявить субличности и отправить их к хозяевам.

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Евгения Примак