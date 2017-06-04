Семь типов неидеальных отцов

Роль отца в воспитании сыновей и дочерей ничуть не проще, а порой даже сложнее и ответственнее, чем роль матери. Поговорим о причинах и последствиях отцовских ошибок в воспитании детей.

1. Авторитарный отец воспринимает детей как маленьких взрослых, поэтому не может найти с ними общего языка. Так, он искренне недоумевает, как сущий пустяк способен довести маленького человека до слез (например, лопнувший воздушный шарик) или, наоборот, стать причиной его бурных восторгов (например, обнаруженное в дереве дупло), и поэтому не в состоянии разделить печаль и радость своего ребенка. Внутренний мир сына или дочери для такого родителя не представляет интереса.

Воспитание в «исполнении» авторитарного отца сводится к неусыпному контролю поведения ребенка, нотациям, вразумлениям и жестким требованиям: «Не ходи!», «Не трогай!», «Поставь на место!» и т.д. Идеальный родитель в его представлении – это агрессивный моралист, который на протяжении всей жизни учит уму-разуму свое бестолковое дитя, используя исключительно метод кнута. Угодить такому отцу невозможно: он легко находит, к чему придраться, а успехи и достижения ребенка оставляет без внимания, тем самым обесценивая их.

Чрезмерно опасаясь утратить свой родительский авторитет, такой взрослый постоянно внушает ребенку: «Ты должен (должна) меня слушаться по той простой причине, что я твой отец!». В редких случаях авторитарный отец способен признать, что он был неправ, несправедлив по отношению к ребенку, но мысли извиниться перед сыном или дочерью у него не возникает никогда.

У дочери авторитарного отца, которая не понимает своих желаний и потребностей и поэтому не умеет считаться с ними, велики шансы создать семью с мужчиной, склонным к физическому и психологическому насилию – домашним тираном. А сын, скорее всего, вырастет чрезмерно педантичным и исполнительным, ему будет недоставать творческой смелости и гибкости мышления. Еще одна проблема сыновей властных отцов – неумение выражать свои эмоции, чреватое психосоматическими болезнями.

2. Отстраненный отец крайне презрительно относится к «телячьим нежностям», поэтому никогда не обнимает, не целует, не ласкает ни детей, ни жену в их присутствии. Тактильная «черствость» отца особенно пагубна для девочек. Так, неудовлетворенная в детстве потребность в телесном контакте с отцом приводит к тому, что взрослая дочь испытывает затруднения в проявлении сексуальности и часто оказывается в постели с едва знакомыми мужчинами.

Отчужденность между отцом и сыном зарождается в период беременности, если взрослый воспринимает еще не появившегося на свет мальчика как соперника или переживает чувство обиды. Такой отец эмоционально недоступен для ребенка, закрыт, придирчив, враждебен, иногда даже жесток, и эта манера поведения, увы, наследуется сыном.

3. Мягкий отец из-за низкой самооценки не уверен в себе и не способен на решительные действия. Ему трудно отстаивать свои интересы, поэтому он часто жертвует ими, без «боя» соглашаясь на невыгодные для себя уступки. Считает, что худой мир лучше доброй ссоры и избегает конфликтов. Мягкий отец обычно неприспособлен в быту: даже вбить гвоздь в стену для него мудреная задача.

Если властная мать постоянно унижает супруга, держит под пятой, не считается с его мнением и интересами, она тем самым обесценивает образ мужчины в глазах детей. В детстве дети могут стесняться своего доброго, тонкого родителя и лишь со временем, повзрослев, начинают ценить его по достоинству. Выросшую дочь мягкого отца привлекают феминные мужчины, т.е. использующие женскую модель поведения. В спутники жизни она выбирает тех мужчин, кого общество считает неудачниками. Сын с ранних лет уподобляется отцу и вырастает с убеждением, что «женщина всегда права».

4. Зависимый от алкоголя, наркотиков, азартных игр отец полностью поглощает внимание матери, которая, как правило, страдает от невротических расстройств и часто бывает раздраженной и агрессивной. В такой семье детям остро недостает родительской любви, они чувствуют себя нежеланными и ненужными. Будучи вынужденными выбирать, на чьей они стороне – зависимого отца или созависимой матери, дети нередко поддерживают непутевого родителя, потому что с ним спокойнее и комфортнее.

Начав самостоятельную жизнь, дочь отца-алкоголика, или наркомана, или игромана подсознательно будет искать зависимых партнеров. Сын может пристраститься к алкоголю или наркотикам в подростковом возрасте. Если этого не произойдет, он все равно едва ли создаст счастливую семью и станет эффективным родителем: дети алкоголиков и наркоманов убеждены, что физическое, психологическое и эмоциональное насилие по отношению к близким – естественно и нормально, иначе и быть не может.

5. Отец-трудоголик имеет глубокие проблемы в эмоциональной сфере личности: работа заменяет ему любовь, привязанность, развлечения и другие виды родственных коммуникаций. Бесконечные и безоглядные трудовые подвиги – такой же способ бегства от реальности, как алкоголь и наркотики.

Дети трудоголика горько страдают от эмоциональной недоступности и недостатка внимания родителя. Простые и естественные желания сыновей и дочерей поиграть с отцом после трудового дня, развлечься в его компании в выходной, даже поговорить о чем-то обыденном удовлетворяются в исключительных случаях. Рано или поздно дети приходят к заключению, что они попросту недостойны своего отца – не добились его любви, не оправдали возложенных на них надежд. Редкое внимание и ласку отца они начинают воспринимать как незаслуженное счастье.

Боязнь быть отвергнутыми и брошенными, зарожденная в детстве, не исчезает в зрелом возрасте. Так, дочери отцов-трудоголиков испытывают болезненную привязанность к своим избранникам, терпят всяческие унижения с их стороны (оскорбления, измены, побои) и находят оправдания самым жестоким поступкам своих партнеров. Если отец откупается от близких дорогими подарками, а его отсутствие дочери объясняют тем, что «папа зарабатывает деньги», в будущем она будет воспринимать представителей сильного пола исключительно как источник благосостояния. Построить доверительные отношения с мужчинами ей будет очень непросто.

Сыновья трудоголиков, в свою очередь, долго ищут свое предназначение и часто вырастают «непутевыми».

6. Воскресный папа должен помнить: отношение ребенка к самому себе и окружающим во многом зависит от того, какой образ приходящего отца – позитивный или негативный – будет создан матерью. Так, если женщина серьезно травмирована ситуацией развода и переживает глубокие обиды на бывшего мужа, высока вероятность того, что у дочери сформируется негативистское отношение к мужчинам. Сын может вырасти недостаточно эмоциональным, столкнуться с проблемой сексуальной ориентации. Поэтому ради благополучия детей бывшим супругам следует сохранять теплые отношения, говорить друг о друге только хорошее и обязательно согласовывать методы и приемы воспитания.

7. Разочарованный полом ребенка отец может нанести урон психическому развитию маленького человека. Психологи и психотерапевты убеждены: принципиально важно, чтобы родители уже в первые минуты жизни ребенка безусловно любили и принимали его таким, какой он есть, просто по праву рождения.

Чаще всего мужчины чувствуют себя обманутыми в ожиданиях, когда рождается девочка. Если отец начинает отвергать ребенка как девочку и относиться как к мальчику, поощряя мужскую модель поведения, дочери трудно понять, какова ее гендерная роль, она мучается вопросом: «Кем и какой я должна быть?» и не находит ответа. Такая растерянность опасна, ведь осознание своего пола – важная часть самопринятия и самоуважения. Также у дочери могут возникнуть проблемы с сексуальной ориентацией.

Людмила Овсяник

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